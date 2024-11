“Walk on the Wild Side” è un brano di Lou Reed tratto dal suo secondo album da solista, Transformer (1972). Fu prodotto da David Bowie e Mick Ronson e pubblicata come doppio lato A con “Perfect Day”. Conosciuta come un inno della controcultura, la canzone divenne il più grande successo del cantautore, diventando quasi un pezzo simbolo della sua carriera, toccando argomenti considerati tabù all’epoca, come le persone transgender, la droga, la prostituzione maschile e il sesso 0rale.

Il testo di Walk on the Wild Side

Holly came from Miami, F-L-A

Hitch-hiked her way across the USA

Plucked her eyebrows along the way

Shaved her legs and then he was a she

She says, “Hey babe, take a walk on the wild side”

Said, “Hey honey, take a walk on the wild side”

Candy came from out on the Island

In the backroom, she was everybody’s darling

But she never lost her head

Even when she was giving head

She says, “Hey babe, take a walk on the wild side”

Said, “Hey babe, take a walk on the wild side”

And the colored girls go

Doo, do-doo, do-doo, do-do-doo

Doo, do-doo, do-doo, do-do-doo

Doo, do-doo, do-doo, do-do-doo

Doo, do-doo, do-doo, do-do-doo

Doo, do-doo, do-doo, do-do-doo

Doo, do-doo, do-doo, do-do-doo

Doo, do-doo, do-doo, do-do-doo

Doo, do-doo, do-doo, do-do-doo

Doo

Little Joe never once gave it away

Everybody had to pay and pay

A hustle here and a hustle there

New York City is the place where they said

“Hey babe, take a walk on the wild side”

I said, “Hey Joe, take a walk on the wild side”

Sugar Plum Fairy came and hit the streets

Looking for soul food and a place to eat

Went to the Apollo

You should’ve seen him go, go, go

They said, “Hey sugar, take a walk on the wild side”

I said, “Hey babe, take a walk on the wild side”

Alright, huh

Jackie is just speeding away

Thought she was James Dean for a day

Then I guess she had to crash

Valium would’ve helped that bash

She said, “Hey, babe, take a walk on the wild side”

I said, “Hey, honey, take a walk on the wild side”

And the colored girls say

Doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Doo

Walk on the Wild Side, la traduzione in italiano

Holly veniva da Miami, Florida (F-L-A)

Ha fatto l’autostop attraverso gli Stati Uniti

Si è ritoccata le sopracciglia durante il viaggio

Si è rasata le gambe e poi lui è diventato lei

Dice: “Ehi tesoro, fai una passeggiata sul lato selvaggio”

Ha detto: “Ehi cara, fai una passeggiata sul lato selvaggio” Candy veniva da Long Island

Nel retrobottega era l’idolo di tutti

Ma non ha mai perso il controllo

Nemmeno quando faceva del sesso orale

Dice: “Ehi tesoro, fai una passeggiata sul lato selvaggio”

Ha detto: “Ehi tesoro, fai una passeggiata sul lato selvaggio” E le ragazze di colore cantano:

Doo, do-doo, do-doo, do-do-doo… Little Joe non l’ha mai data via gratis

Tutti dovevano pagare, e pagare caro

Un colpo qua, una truffa là

New York City è il posto dove dicevano:

“Ehi tesoro, fai una passeggiata sul lato selvaggio”

Ho detto: “Ehi Joe, fai una passeggiata sul lato selvaggio” Sugar Plum Fairy è arrivato in strada

Cercava “soul food” e un posto dove mangiare

È andato all’Apollo

Avresti dovuto vederlo andare, andare, andare

Dicevano: “Ehi dolcezza, fai una passeggiata sul lato selvaggio”

Ho detto: “Ehi tesoro, fai una passeggiata sul lato selvaggio” Va bene, eh? Jackie correva a tutta velocità

Si sentiva James Dean per un giorno

Poi suppongo abbia dovuto schiantarsi

Il Valium avrebbe aiutato con quella botta

Ha detto: “Ehi tesoro, fai una passeggiata sul lato selvaggio”

Ho detto: “Ehi cara, fai una passeggiata sul lato selvaggio” E le ragazze di colore cantano:

Doo, do-doo, do-doo, do-do-doo…

Il significato della canzone Walk on the Wild Side

Walk on the Wild Side di Lou Reed è un inno alla diversità, alla libertà di espressione e all’anticonformismo, che racconta la vita di personaggi eccentrici e outsider, molti dei quali legati alla scena della Factory di Andy Warhol negli anni ’70. Attraverso una narrazione diretta, Lou Reed celebra coloro che hanno scelto di “camminare sul lato selvaggio” della vita, allontanandosi dalle convenzioni sociali.

Holly

La canzone inizia con Holly, una persona transgender che “veniva da Miami, F-L-A, hitch-hiked her way across the USA” (ha fatto l’autostop attraverso gli Stati Uniti). Durante il suo viaggio, Holly si reinventa, “Plucked her eyebrows along the way, shaved her legs and then he was a she” (si è ritoccata le sopracciglia, si è rasata le gambe e poi lui è diventato lei). Holly incarna il coraggio di trasformarsi e vivere autenticamente, esortando con “Hey babe, take a walk on the wild side” (Ehi tesoro, fai una passeggiata sul lato selvaggio).

Candy

Candy rappresenta un’altra figura della scena queer e artistica, descritta come una donna molto desiderata: “In the backroom, she was everybody’s darling” (nel retrobottega era l’idolo di tutti). Tuttavia, mantiene il controllo anche nelle situazioni più intime, “But she never lost her head, even when she was giving head” (ma non ha mai perso il controllo, nemmeno quando faceva del sesso orale). Questo verso allude alla sua capacità di affrontare situazioni difficili senza perdere sé stessa.

Little Joe

Little Joe è una figura legata alla prostituzione maschile: “Little Joe never once gave it away, everybody had to pay and pay” (Little Joe non l’ha mai data via gratis, tutti dovevano pagare e pagare caro). È un ritratto della sopravvivenza in una New York spietata, piena di espedienti: “A hustle here and a hustle there, New York City is the place where they said…” (Un colpo qua, una truffa là, New York City è il posto dove dicevano…).

Sugar Plum Fairy

Il Sugar Plum Fairy è descritto come un artista bohémien che vaga per le strade di Harlem: “Looking for soul food and a place to eat, went to the Apollo, you should’ve seen him go, go, go” (Cercava soul food e un posto dove mangiare, è andato all’Apollo, avresti dovuto vederlo andare, andare, andare). L’Apollo Theater rappresenta un simbolo della cultura afroamericana, e il personaggio incarna una ricerca continua di arte e ispirazione.

Jackie

Jackie, invece, è un’anima tormentata che si spinge troppo oltre: “Thought she was James Dean for a day, then I guess she had to crash” (Si sentiva James Dean per un giorno, poi suppongo abbia dovuto schiantarsi). La sua corsa autodistruttiva culmina in una caduta, e il verso “Valium would’ve helped that bash” (Il Valium avrebbe aiutato con quella botta) suggerisce una dipendenza da farmaci come tentativo di gestire il caos interiore.

Tema principale

Il ritornello “Hey babe, take a walk on the wild side” è un invito alla scoperta e all’accettazione di sé stessi, qualunque sia il percorso. La canzone celebra l’unicità e le scelte audaci, mostrando la bellezza e la lotta di chi vive ai margini della società. Le “colored girls” che cantano il ritornello “doo, do-doo…” sottolineano il contributo della diversità culturale e artistica all’identità collettiva.