J è una canzone di Lorenzza feat. Nayt tratta dall’Ep “A Lorenzza”, disponibile da venerdì 15 novembre 2024. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato del pezzo, prodotto da Bias, BRAIL & IanoBeatz.

Ah

Girati, guarda lì, aspe’, si sta girando?

Quello di spalle coi soldi: è futuro che sta arrivando

Dice: “Per quanto è costato, in fondo, l’ho meritato”

Che poi dopo tutto contano le scelte, e non chi sei stato

Metto le memorie giù in strofa

E aumento le strofe in memoria, Dropbox

Facciamo foto, ma non le droppo

Chiamo “lavoro” la cazzo di session, wow

Provincia, non provi e cominci

Parli di chi lo fa e ti convinci

Che a viver mediocre poi vinci

Quindi adesso yes, please, mollatemi

Il peggio è accontentarsi, il coraggio è conoscersi

Il timore è affidarsi, la gioia poi è ricredersi

La vita mia è viversi e poi scriversi

Mentre tutto sembra okay, ma non è mai tutto okay

Tagli sopra la mia face, nei ricordi gli happy days

La mia fame sembra Jake, il tuo “bling, bling” fake

Tanto “bla, bla, bla, bla”, okay, alzo cifre sul display

Perciò dico: “È okay” se mi chiedi: “È tutto okay?”

Fuck i money nella grave, fossi ricca li userei

La mia fame sembra Jake, il tuo “bling, bling” fake

Tanto “bla, bla, bla, bla”, okay, alzo cifre sul display (Mhm, ehi)

Lore’, ora che ti conosceranno

La vita che avevi se ne va scemando

Certi demoni non ti lasceranno

Tieniti stretta cose che non tornano

Cicatrici che ti formano, giri in bici con i fulmini

Solo per avverare quei tuoi sogni

Ma zero pare quando fumi, okay

Ricorda che il vero successo è essere vista per chi sei davvero

I numeri sono dei souvenir, ma non è il viaggio completo

Da ragazzino io non lo capivo, ma non ave’ niente è un vantaggio concreto

Imparerai ad avere coraggio al decollo, ma anche all’atterraggio compreso

Credimi, usa la voce per chi non ha voce e la strada si illumina

Abbi rispetto, non fare la stupida

Cura ogni aspetto se fai la tua musica

Ricorda di essere grata, sai che vuol dire essere abbandonati

Però sai pure che cos’è l’affetto di chi ti ringrazia per essere nata, o no?

Sembra okay, ma non è mai tutto okay

Tagli sopra la mia face, nei ricordi gli happy days

La mia fame sembra Jake, il tuo “bling, bling” fake

Tanto “bla, bla, bla, bla”, okay, alzo cifre sul display

Perciò dico: “È okay” se mi chiedi: “È tutto okay?”

Fuck i money nella grave, fossi ricca li userei

La mia fame sembra Jake, il tuo “bling, bling” fake

Tanto “bla, bla, bla, bla”, okay, alzo cifre sul display