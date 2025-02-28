Dream è una canzone di Lisa tratta dal suo disco di inediti “Alter Ego”, disponibile dal 28 febbraio 2025 in fisico e digitale.

L’album contiene 15 tracce, tra cui il recente singolo in collaborazione con DOJA CAT e RAYE, “BORN AGAIN”. Il brano, che si trova già nella Top 60 (#56) dell’Airplay radiofonico italiano, ha raggiunto la Top 20 della chart globale di Spotify e ha debuttato nella Billboard Hot 100, ed è una canzone pop, energica e coinvolgente, che riunisce tre icone globali, mettendo in luce i loro straordinari talenti in un potente inno.

“BORN AGAIN” è accompagnato da un video musicale, diretto da Bardia Zeinali.

A seguire, invece, potete ascoltare “Dream” (tra i più ascoltati e cercati nelle ultime ore) insieme a testl, traduzione in italiano e significato della canzone.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “DREAM” DI LISA.

Leggi il testo d Dream di Lisa.

Ho pensato

Che non ho idea di cosa tu stia pensando

Sei felice? Sei triste?

Mi odierai per sempre per quella notte a Tokyo?

Quando è finita, speravo un po’ che restasse in sospeso

Ma tu non ti sei mai voltato indietro

Beh, immagino che non si possa trattenere qualcosa una volta lasciata andare

Ma conosco un posto dove possiamo essere noi

So che non è reale, ma è abbastanza reale

Dal tramonto all’alba

È come se fossi qui con me

Ogni volta che chiudo gli occhi

Mi riporta indietro nel tempo

Ultimamente sto affogando nei sogni

Come se fosse il 2019, baby

Ogni volta che mi manchi

Ti chiamo, ma non riesco a raggiungerti

Non so dove dormi ultimamente

Ma forse ti vedrò nei miei sogni

Possiamo aggiornarci, guidare lungo la nostra vecchia strada

Se tutto ciò che eravamo è tutto ciò che saremo mai

È dolceamaro

Ma almeno una ragazza può sognare

Immagino di prendere quello che posso avere

Perché dai tuoi amici non ottengo niente di nuovo

Se la parte più difficile della rottura l’hai avuta tu

Allora perché è più difficile per me accettarlo?

Ci sono così tante cose che forse non potrò mai dire

Ma conosco un posto dove possiamo essere noi

So che non è reale, ma è abbastanza reale

Dal tramonto all’alba

È come se fossi qui con me

Ogni volta che chiudo gli occhi

Mi riporta indietro nel tempo

Ultimamente sto affogando nei sogni

Come se fosse il 2019, baby

Ogni volta che mi manchi

Ti chiamo, ma non riesco a raggiungerti

Non so dove dormi ultimamente

Ma forse ti vedrò nei miei sogni

Possiamo aggiornarci, guidare lungo la nostra vecchia strada

Se tutto ciò che eravamo è tutto ciò che saremo mai

È dolceamaro

Ma almeno una ragazza può sognare

So che è solo nella mia mente (Ooh)

Suona per tre notti nello stereo

Come una scena di un film, DiCaprio

Oh, mi metto il trucco solo per addormentarmi (Ah)

È come se fossi qui con me

Ogni volta che chiudo gli occhi

Mi riporta indietro nel tempo

Ultimamente sto affogando nei sogni

Come se fosse il 2019, baby

Ogni volta che mi manchi

Ti chiamo, ma non riesco a raggiungerti

Non so dove dormi ultimamente

Ma forse ti vedrò nei miei sogni

Possiamo aggiornarci, guidare lungo la nostra vecchia strada

Se tutto ciò che eravamo è qualcosa che non saremo mai

È dolceamaro

Possiamo almeno essere amici?