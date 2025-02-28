Dream, Lisa: testo, traduzione in italiano e significato della canzoen
Traduzione in italiano, testo e significato di “Dream” di Lisa, sulla nostalgia e il rimpianto dopo la fine di una relazione
Dream è una canzone di Lisa tratta dal suo disco di inediti “Alter Ego”, disponibile dal 28 febbraio 2025 in fisico e digitale.
L’album contiene 15 tracce, tra cui il recente singolo in collaborazione con DOJA CAT e RAYE, “BORN AGAIN”. Il brano, che si trova già nella Top 60 (#56) dell’Airplay radiofonico italiano, ha raggiunto la Top 20 della chart globale di Spotify e ha debuttato nella Billboard Hot 100, ed è una canzone pop, energica e coinvolgente, che riunisce tre icone globali, mettendo in luce i loro straordinari talenti in un potente inno.
“BORN AGAIN” è accompagnato da un video musicale, diretto da Bardia Zeinali.
A seguire, invece, potete ascoltare “Dream” (tra i più ascoltati e cercati nelle ultime ore) insieme a testl, traduzione in italiano e significato della canzone.
CLICCA QUI PER ASCOLTARE “DREAM” DI LISA.
Il testo di Dream di Lisa
Leggi il testo d Dream di Lisa.
I’ve been thinking
That I got no idea what you’re thinking
Are you happy? Are you sad?
Are you always gonna hate me for that night in Tokyo?
When it ended, I kinda hoped that it’d be open-ended
But you never looked back
Well, I guess you can’t hold on to something once you let it go
But I know a place where we can be us
I know it ain’t real, but it’s real enough
From sun going down to sun coming up
It’s like you’re here with me
Whenever I close my eyes
It’s taking me back in time
Been drowning in dreams lately
Like it’s 2019, baby
Whenever I’m missing you
Call you up, but I can’t get through
Don’t know where you sleep lately
But I’ll see you in my dreams, maybe
We can catch up, drive down our old street
If all that we were is all that we’ll ever be
It’s bittersweet
At least a girl can dream
I guess that I’m taking what I can get
‘Cause I don’t get nothing new from your friends
If you got the harder side of the break
Then why is it harder for me to take?
There’s so much I might never get to say-ay
But I know a place where we can be us
I know it ain’t real, but it’s real enough
From sun going down to sun coming up
It’s like you’re here with me
Whenever I close my eyes
It’s taking me back in time
Been drowning in dreams lately
Like it’s 2019, baby
Whenever I’m missing you
Call you up, but I can’t get through
Don’t know where you sleep lately
But I’ll see you in my dreams, maybe
We can catch up, drive down our old street
If all that we were is all that we’ll ever be
It’s bittersweet
At least a girl can dream
I know it’s only in my mind (Ooh)
Playin’ three nights on the stereo
Like a movie scene, DiCaprio
Oh, I put my makeup on just to fall asleep (Ah)
It’s like you’re here with me
Whenever I close my eyes
It’s taking me back in time
Been drowning in dreams lately
Like it’s 2019, baby
Whenever I’m missing you
Call you up, but I can’t get through
Don’t know where you sleep lately
But I’ll see you in my dreams, maybe
We can catch up, drive down our old street
If all that we were is something we’ll never be
It’s bittersweet
Can we be friends at least?
Dream di Lisa, la traduzione in italiano
Ho pensato
Che non ho idea di cosa tu stia pensando
Sei felice? Sei triste?
Mi odierai per sempre per quella notte a Tokyo?
Quando è finita, speravo un po’ che restasse in sospeso
Ma tu non ti sei mai voltato indietro
Beh, immagino che non si possa trattenere qualcosa una volta lasciata andare
Ma conosco un posto dove possiamo essere noi
So che non è reale, ma è abbastanza reale
Dal tramonto all’alba
È come se fossi qui con me
Ogni volta che chiudo gli occhi
Mi riporta indietro nel tempo
Ultimamente sto affogando nei sogni
Come se fosse il 2019, baby
Ogni volta che mi manchi
Ti chiamo, ma non riesco a raggiungerti
Non so dove dormi ultimamente
Ma forse ti vedrò nei miei sogni
Possiamo aggiornarci, guidare lungo la nostra vecchia strada
Se tutto ciò che eravamo è tutto ciò che saremo mai
È dolceamaro
Ma almeno una ragazza può sognare
Immagino di prendere quello che posso avere
Perché dai tuoi amici non ottengo niente di nuovo
Se la parte più difficile della rottura l’hai avuta tu
Allora perché è più difficile per me accettarlo?
Ci sono così tante cose che forse non potrò mai dire
Ma conosco un posto dove possiamo essere noi
So che non è reale, ma è abbastanza reale
Dal tramonto all’alba
È come se fossi qui con me
Ogni volta che chiudo gli occhi
Mi riporta indietro nel tempo
Ultimamente sto affogando nei sogni
Come se fosse il 2019, baby
Ogni volta che mi manchi
Ti chiamo, ma non riesco a raggiungerti
Non so dove dormi ultimamente
Ma forse ti vedrò nei miei sogni
Possiamo aggiornarci, guidare lungo la nostra vecchia strada
Se tutto ciò che eravamo è tutto ciò che saremo mai
È dolceamaro
Ma almeno una ragazza può sognare
So che è solo nella mia mente (Ooh)
Suona per tre notti nello stereo
Come una scena di un film, DiCaprio
Oh, mi metto il trucco solo per addormentarmi (Ah)
È come se fossi qui con me
Ogni volta che chiudo gli occhi
Mi riporta indietro nel tempo
Ultimamente sto affogando nei sogni
Come se fosse il 2019, baby
Ogni volta che mi manchi
Ti chiamo, ma non riesco a raggiungerti
Non so dove dormi ultimamente
Ma forse ti vedrò nei miei sogni
Possiamo aggiornarci, guidare lungo la nostra vecchia strada
Se tutto ciò che eravamo è qualcosa che non saremo mai
È dolceamaro
Possiamo almeno essere amici?
Il significato della canzone Dream di Lisa
La canzone “Dream” di Lisa parla della nostalgia e del rimpianto dopo la fine di una relazione. La protagonista riflette su come non abbia più idea di cosa provi l’altra persona: “I’ve been thinking that I got no idea what you’re thinking”. Si chiede se l’ex sia felice o triste e se la odi ancora per “quella notte a Tokyo”, un momento chiave che sembra aver segnato la fine della loro storia.
Dopo la rottura, lei sperava che le cose rimanessero aperte, ma lui non si è mai voltato indietro: “I kinda hoped that it’d be open-ended, but you never looked back”. Ora si rende conto che quando qualcosa viene lasciato andare, è difficile riprenderlo.
Nonostante la realtà sia ormai segnata, la protagonista trova conforto nei sogni: “But I know a place where we can be us, I know it ain’t real, but it’s real enough”. Nei suoi sogni, è come se l’ex fosse ancora con lei, e per un attimo può rivivere quei momenti felici, come se fosse di nuovo il 2019.
Cerca di contattarlo, ma non riesce a raggiungerlo: “Call you up, but I can’t get through”. Non sa nemmeno più dove dorma, segno che la distanza tra loro è ormai enorme. Tuttavia, nei sogni si illude di poterlo incontrare di nuovo, anche solo per ripercorrere insieme la loro vecchia strada: “Maybe we can catch up, drive down our old street”.
Il brano oscilla tra dolcezza e dolore (“It’s bittersweet”) perché lei sa che probabilmente non torneranno mai insieme, ma almeno può ancora sognarlo: “At least a girl can dream”. Nell’ultima parte, si chiede se almeno possano restare amici, cercando un ultimo legame con lui: “Can we be friends at least?”.
In sintesi, è una canzone malinconica sulla difficoltà di lasciar andare il passato, sul peso del rimpianto e sul rifugio nei sogni per colmare un vuoto che la realtà non può più riempire.