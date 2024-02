“Friendly Fire” è il nuovo singolo dei Linkin Park, pubblicato venerdì 23 febbraio 2023. Originariamente era una canzone scritta da Mike, Brad e Jon Green per l’album in studio del 2017 “One More Light”. Con una collezione essenziale di inni generazionali, la band ha annunciato il loro primo greatest hits intitolato Papercuts (Singles Collection 2000-2023) in uscita il 12 aprile tramite Warner Records. “Friendly Fire” è il pezzo che anticipa e promuove il progetto.

Tell me the words I’ve forgotten

What we were fighting for

Staring right into the darkness

Through an empty open door

Can’t put back what’s been broken

Can’t change the moment

We went too far

We’re pullin’ apart for no reason

We’re pullin’ a trigger in a useless war

And if we come back and go into the black (Black)

What are we fighting for?

What are we fighting for?

I was supposed to protect you

No matter what’s to come

But somehow forgot when they told me

“We hurt thе ones we love”

Can’t put back what’s been brokеn

Can’t change the moment

We went too far

We’re pullin’ apart for no reason

We’re pullin’ a trigger in a useless war

And if we come back and go into the black

What are we fighting for?

What are we fighting—?

It’s just friendly fire, fire

Fire, fire

We’re strangers in between the darkness

Diving underneath

I’ll find you out on the horizon

We’ll never be enemies

Can’t put back what’s been broken

Can’t change the moment

We went too far

We’re pullin’ apart for no reason

We’re pullin’ a trigger in a useless war

And if we come back and go into the black

What are we fighting for?

What are we fighting—?

It’s just friendly fire, fire

Fire, fire

Fire, fire

Fire, fire