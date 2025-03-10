Dreamboy, Lil Nas X: testo, traduzione in italiano e significato della canzone
Traduzione in italiano, testo e significato di Dreamboy di Lil Nas X: un brano che sottolinea autocelebrazione, provocazione e determinazione.
Il nuovo singolo di Lil Nas X è Dreamboy, disponibile dal 9 marzo 2025. Nella canzone, il cantante riflette sulla propria crescita personale e sulle difficoltà che ha dovuto affrontare nell’industria musicale. Tuttavia, mette anche in mostra il suo successo e la sua fama, qualcosa che pochi potranno mai sperimentare. Inoltre, questa canzone segna il suo ritorno e segnala che questa nuova era dominerà e prenderà il sopravvento.
“DREAMBOY” è stato annunciato ufficialmente il 9 marzo, dopo che Lil Nas X ha trascorso settimane a stuzzicare l’attenzione dicendo che due nuove canzoni sarebbero uscite entro breve.
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Il testo di Dreamboy di Lil Nas X
Leggi il testo della canzone Dreamboy, Lil Nas X
Good evening everybody
I would like for you to grab a glass of wine
And let me talk to you for a minute
Look
I was scared then, ain’t scared now
Weren’t ready then, but I’m ready now
Yeah, I’m on the way, yeah, I’m on the rise
On the way, yeah, I’m on the rise
Mind your business, I’m mindin’ mine
Mind your business, I’m mindin’ mine
Mind your business, I’m mindin’ mine
Alright, okay, shit, let’s talk infatuations
I like long black dick and I like long conversations
I like cuddlin’ with my cats and I like boys who have a smell to ‘em
Controversy king, yeah, I love to raise hell to ‘em
Can’t show me mercy, y’all hate I don’t deserve it
I heard the shit y’all say about me when y’all in ‘em churches
Y’all stanky booty bitches take my fun and make it misery
Hey, hey, hey, bitch, I’m still making history
Okay, I’m global, I’m back to taking over
This shit is gon’ get scary like the ending of October
I told you that I told you long ago up on the roads
That I got just what they wanted in
Boy, I’m blessed, I’m born to win
I’m shittin’ on niggas, like scat porn
I’m the one they turned they back on
Got fans in Brazil, I’m that known
Fell off for a minute, now I’m back on
I just do what I want, I don’t care what they like
Say it with me, nigga (Bitch, I’m back like J. Christ)
Dream on, when the going get tough
Dream on, when it all gets rough
Dream on (Dream on), dream on (Dream on)
Dream on (Dream on), dream on (Dream on)
Dream on, dream on
Dream on, dream on
Dream on (Dream on), dream on (Dream on)
Dream on, dream, dream
I can ice my wristwatch out like I’m DLo
Walk into the party, everybody be like, “There he goes”
Baby, I’m a boss (I’m a boss), I’m a CEO
Baby, I’m that nigga, I’m that boy, I’m that negro
Ha, I just put my neck on bling-blaow, like I’m DLo
I just put my daddy in a house, I am Diego
Baby, I’m a boss (I’m a boss), I’m a CEO
Niggas keep on wishin’ I might fall, tell ‘em, “Dream on”
Dream on, when the going get tough
Dream on, when it all gets rough
Dream on (Dream on), dream on (Dream on)
Dream on (Dream on), dream on (Dream on)
Dream on, dream on
Dream on, dream on
Dream on (Dream on), dream on (Dream on)
Dream on (Dream on), dream, dream, dream
I’m your freaky, freaky, freaky, freaky fantasy (Dream boy)
I’m the nigga that they came to see
I’m on Nasarati road, made a lane for me
Fifty million records sold, I am playin’ for keeps
Lil’ nigga, you ain’t seen the same fame as me
Lil’ boy, you ain’t faced the same pain as me
You ain’t that, you ain’t hot, you ain’t trim like him
You ain’t me, bitch, you just like them
Now, can I get a D (D)
R (R), E-A (E-A)
M (You can get an M, dream)
D (D), R (R), E-A (E-A)
M (You can get an M, dream)
Go dream, go, go dream
Fuck it up, dream, fuck it up, dream
Ah-ah-ah, go dream, go, go, dream
Fuck it up, dream, fuck it up, dream
Ah-ah-ah, dream ain’t got no drawers on
Yeah, got no drawers on
Dream ain’t got no drawers on
Ain’t got no drawers on
(You in Dreamworld and you listenin’ to “DREAMBOY”)
Dreamboy di Lil Nas X, la traduzione in italiano
Leggi la traduzione in italiano della canzone Dreamboy di Lil Nas X
Buonasera a tutti
Vorrei che prendeste un bicchiere di vino
E mi lasciaste parlare per un minuto
Guarda
Avevo paura allora, non ho paura adesso
Non ero pronto allora, ma ora sì
Sì, sto arrivando, sì, sto salendo
Sto arrivando, sì, sto salendo
Fatti gli affari tuoi, io mi faccio i miei
Fatti gli affari tuoi, io mi faccio i miei
Fatti gli affari tuoi, io mi faccio i miei
Va bene, okay, cazzo, parliamo di infatuazioni
Mi piace il cazz0 nero e lungo e mi piacciono le lunghe conversazioni
Mi piace coccolarmi con i miei gatti e mi piacciono i ragazzi che hanno un loro odore
Re della controversia, sì, adoro creare scompiglio per loro
Non potete mostrarmi pietà, odiate il fatto che non la meriti
Ho sentito le cazzate che dite su di me quando siete in chiesa
Voi stronze con il culo sporco prendete il mio divertimento e lo trasformate in miseria
Ehi, ehi, ehi, stronza, sto ancora facendo la storia
Okay, sono globale, sono tornato a conquistare tutto
Sta roba diventerà spaventosa come la fine di ottobre
Vi avevo detto tempo fa per strada
Che avevo esattamente quello che volevano
Ragazzo, sono benedetto, sono nato per vincere
Sto cagando su ‘sti tipi, come nei porno scat
Sono quello a cui hanno voltato le spalle
Ho fan in Brasile, sono così conosciuto
Sono sparito per un attimo, ora sono tornato
Faccio solo quello che voglio, non mi interessa cosa piace a loro
Dillo con me, negro (Stronza, sono tornato come J. Christ)
Sogna quando le cose si fanno difficili
Sogna quando tutto diventa duro
Sogna (sogna), sogna (sogna)
Sogna (sogna), sogna (sogna)
Sogna, sogna
Sogna, sogna
Sogna (sogna), sogna (sogna)
Sogna, sogna, sogna
Posso riempirmi il polso di ghiaccio, come se fossi DLo
Entro alla festa, tutti fanno: “Eccolo”
Baby, sono un boss (sono un boss), sono un CEO
Baby, sono quel negro, sono quel ragazzo, sono quel tipo
Ah, mi sono messo una collana che brilla come un diamante, tipo DLo
Ho appena comprato una casa a mio padre, sono Diego
Baby, sono un boss (sono un boss), sono un CEO
Quei tipi continuano a sperare che cada, digli: “Continuate a sognare”
Sogna quando le cose si fanno difficili
Sogna quando tutto diventa duro
Sogna (sogna), sogna (sogna)
Sogna (sogna), sogna (sogna)
Sogna, sogna
Sogna, sogna
Sogna (sogna), sogna (sogna)
Sogna, sogna, sogna
Sono la tua fantasia più sporca e proibita (Dream boy)
Sono il negro che tutti sono venuti a vedere
Sono sulla strada Nasarati, ho aperto una corsia per me
Cinquanta milioni di dischi venduti, io gioco per vincere
Ragazzino, non hai mai visto la stessa fama che ho visto io
Ragazzo, non hai mai affrontato il mio stesso dolore
Non sei quello, non sei figo, non sei trendy come lui
Non sei me, stronza, sei solo come loro
Ora, posso avere una D (D)
R (R), E-A (E-A)
M (Puoi prenderti una M, sogna)
D (D), R (R), E-A (E-A)
M (Puoi prenderti una M, sogna)
Vai, sogna, vai, vai, sogna
Scatenati, sogna, scatenati, sogna
Ah-ah-ah, vai, sogna, vai, vai, sogna
Scatenati, sogna, scatenati, sogna
Ah-ah-ah, Dream non ha le mutande addosso
Yeah, non ha le mutande addosso
Dream non ha le mutande addosso
Non ha le mutande addosso
(Sei nel mondo dei sogni e stai ascoltando “DREAMBOY”)
Il significato della canzone Dreamboy di Lil Nas X
“Dreamboy” di Lil Nas X è una canzone che mescola autocelebrazione, provocazione e determinazione. Il brano racconta la sua ascesa nel mondo della musica, partendo dall’insicurezza iniziale fino a diventare una star globale. Fin dalle prime strofe, Lil Nas X sottolinea come prima non fosse pronto, ma ora sì, e nessuno può fermarlo. Il pezzo è un’affermazione di indipendenza, ribadendo che non si cura delle opinioni altrui e che chi lo critica dovrebbe farsi gli affari propri.
Con il suo stile irriverente, l’artista affronta senza filtri la propria sessualità, unendo ironia e provocazione, come nella frase “I like long black dick and I like long conversations”, sfidando apertamente le norme del rap tradizionale. Allo stesso tempo, risponde alle critiche che ha ricevuto, soprattutto da ambienti conservatori, accusandoli di voler trasformare il suo divertimento in qualcosa di negativo. Nonostante ciò, ribadisce con orgoglio di essere ancora qui a fare la storia.
Il ritornello ripete il mantra “Dream on”, che può essere letto sia come un invito a inseguire i propri sogni, sia come una frecciata a chi sperava nel suo fallimento: chi lo odia può continuare a sognare, perché lui è ancora al top. Nel frattempo, celebra il proprio successo, vantandosi della sua ricchezza e del suo status di CEO, rivelando di aver comprato una casa per suo padre e di essere ormai conosciuto in tutto il mondo.
Verso la fine della canzone, Lil Nas X sottolinea la sua unicità rispetto agli altri artisti, affermando che nessuno ha affrontato la sua stessa fama e le sue stesse difficoltà. Il brano si chiude con un’atmosfera di festa e un’ultima provocazione, confermando che Lil Nas X è una forza inarrestabile e che il suo impatto nella musica non si fermerà facilmente.