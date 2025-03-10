Il nuovo singolo di Lil Nas X è Dreamboy, disponibile dal 9 marzo 2025. Nella canzone, il cantante riflette sulla propria crescita personale e sulle difficoltà che ha dovuto affrontare nell’industria musicale. Tuttavia, mette anche in mostra il suo successo e la sua fama, qualcosa che pochi potranno mai sperimentare. Inoltre, questa canzone segna il suo ritorno e segnala che questa nuova era dominerà e prenderà il sopravvento.

“DREAMBOY” è stato annunciato ufficialmente il 9 marzo, dopo che Lil Nas X ha trascorso settimane a stuzzicare l’attenzione dicendo che due nuove canzoni sarebbero uscite entro breve.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “DREAMBOY” DI LIL NAS X.

Il testo di Dreamboy di Lil Nas X

Leggi il testo della canzone Dreamboy, Lil Nas X

Good evening everybody

I would like for you to grab a glass of wine

And let me talk to you for a minute

Look I was scared then, ain’t scared now

Weren’t ready then, but I’m ready now

Yeah, I’m on the way, yeah, I’m on the rise

On the way, yeah, I’m on the rise

Mind your business, I’m mindin’ mine

Mind your business, I’m mindin’ mine

Mind your business, I’m mindin’ mine

Alright, okay, shit, let’s talk infatuations

I like long black dick and I like long conversations

I like cuddlin’ with my cats and I like boys who have a smell to ‘em

Controversy king, yeah, I love to raise hell to ‘em

Can’t show me mercy, y’all hate I don’t deserve it

I heard the shit y’all say about me when y’all in ‘em churches

Y’all stanky booty bitches take my fun and make it misery

Hey, hey, hey, bitch, I’m still making history

Okay, I’m global, I’m back to taking over

This shit is gon’ get scary like the ending of October

I told you that I told you long ago up on the roads

That I got just what they wanted in

Boy, I’m blessed, I’m born to win

I’m shittin’ on niggas, like scat porn

I’m the one they turned they back on

Got fans in Brazil, I’m that known

Fell off for a minute, now I’m back on

I just do what I want, I don’t care what they like

Say it with me, nigga (Bitch, I’m back like J. Christ) Dream on, when the going get tough

Dream on, when it all gets rough

Dream on (Dream on), dream on (Dream on)

Dream on (Dream on), dream on (Dream on)

Dream on, dream on

Dream on, dream on

Dream on (Dream on), dream on (Dream on)

Dream on, dream, dream I can ice my wristwatch out like I’m DLo

Walk into the party, everybody be like, “There he goes”

Baby, I’m a boss (I’m a boss), I’m a CEO

Baby, I’m that nigga, I’m that boy, I’m that negro

Ha, I just put my neck on bling-blaow, like I’m DLo

I just put my daddy in a house, I am Diego

Baby, I’m a boss (I’m a boss), I’m a CEO

Niggas keep on wishin’ I might fall, tell ‘em, “Dream on” Dream on, when the going get tough

Dream on, when it all gets rough

Dream on (Dream on), dream on (Dream on)

Dream on (Dream on), dream on (Dream on)

Dream on, dream on

Dream on, dream on

Dream on (Dream on), dream on (Dream on)

Dream on (Dream on), dream, dream, dream I’m your freaky, freaky, freaky, freaky fantasy (Dream boy)

I’m the nigga that they came to see

I’m on Nasarati road, made a lane for me

Fifty million records sold, I am playin’ for keeps

Lil’ nigga, you ain’t seen the same fame as me

Lil’ boy, you ain’t faced the same pain as me

You ain’t that, you ain’t hot, you ain’t trim like him

You ain’t me, bitch, you just like them Now, can I get a D (D)

R (R), E-A (E-A)

M (You can get an M, dream)

D (D), R (R), E-A (E-A)

M (You can get an M, dream) Go dream, go, go dream

Fuck it up, dream, fuck it up, dream

Ah-ah-ah, go dream, go, go, dream

Fuck it up, dream, fuck it up, dream

Ah-ah-ah, dream ain’t got no drawers on

Yeah, got no drawers on

Dream ain’t got no drawers on

Ain’t got no drawers on

(You in Dreamworld and you listenin’ to “DREAMBOY”)

Dreamboy di Lil Nas X, la traduzione in italiano

Leggi la traduzione in italiano della canzone Dreamboy di Lil Nas X

Buonasera a tutti

Vorrei che prendeste un bicchiere di vino

E mi lasciaste parlare per un minuto

Guarda Avevo paura allora, non ho paura adesso

Non ero pronto allora, ma ora sì

Sì, sto arrivando, sì, sto salendo

Sto arrivando, sì, sto salendo

Fatti gli affari tuoi, io mi faccio i miei

Fatti gli affari tuoi, io mi faccio i miei

Fatti gli affari tuoi, io mi faccio i miei Va bene, okay, cazzo, parliamo di infatuazioni

Mi piace il cazz0 nero e lungo e mi piacciono le lunghe conversazioni

Mi piace coccolarmi con i miei gatti e mi piacciono i ragazzi che hanno un loro odore

Re della controversia, sì, adoro creare scompiglio per loro

Non potete mostrarmi pietà, odiate il fatto che non la meriti

Ho sentito le cazzate che dite su di me quando siete in chiesa

Voi stronze con il culo sporco prendete il mio divertimento e lo trasformate in miseria

Ehi, ehi, ehi, stronza, sto ancora facendo la storia Okay, sono globale, sono tornato a conquistare tutto

Sta roba diventerà spaventosa come la fine di ottobre

Vi avevo detto tempo fa per strada

Che avevo esattamente quello che volevano

Ragazzo, sono benedetto, sono nato per vincere

Sto cagando su ‘sti tipi, come nei porno scat

Sono quello a cui hanno voltato le spalle

Ho fan in Brasile, sono così conosciuto

Sono sparito per un attimo, ora sono tornato

Faccio solo quello che voglio, non mi interessa cosa piace a loro

Dillo con me, negro (Stronza, sono tornato come J. Christ) Sogna quando le cose si fanno difficili

Sogna quando tutto diventa duro

Sogna (sogna), sogna (sogna)

Sogna (sogna), sogna (sogna)

Sogna, sogna

Sogna, sogna

Sogna (sogna), sogna (sogna)

Sogna, sogna, sogna Posso riempirmi il polso di ghiaccio, come se fossi DLo

Entro alla festa, tutti fanno: “Eccolo”

Baby, sono un boss (sono un boss), sono un CEO

Baby, sono quel negro, sono quel ragazzo, sono quel tipo

Ah, mi sono messo una collana che brilla come un diamante, tipo DLo

Ho appena comprato una casa a mio padre, sono Diego

Baby, sono un boss (sono un boss), sono un CEO

Quei tipi continuano a sperare che cada, digli: “Continuate a sognare” Sogna quando le cose si fanno difficili

Sogna quando tutto diventa duro

Sogna (sogna), sogna (sogna)

Sogna (sogna), sogna (sogna)

Sogna, sogna

Sogna, sogna

Sogna (sogna), sogna (sogna)

Sogna, sogna, sogna Sono la tua fantasia più sporca e proibita (Dream boy)

Sono il negro che tutti sono venuti a vedere

Sono sulla strada Nasarati, ho aperto una corsia per me

Cinquanta milioni di dischi venduti, io gioco per vincere

Ragazzino, non hai mai visto la stessa fama che ho visto io

Ragazzo, non hai mai affrontato il mio stesso dolore

Non sei quello, non sei figo, non sei trendy come lui

Non sei me, stronza, sei solo come loro Ora, posso avere una D (D)

R (R), E-A (E-A)

M (Puoi prenderti una M, sogna)

D (D), R (R), E-A (E-A)

M (Puoi prenderti una M, sogna) Vai, sogna, vai, vai, sogna

Scatenati, sogna, scatenati, sogna

Ah-ah-ah, vai, sogna, vai, vai, sogna

Scatenati, sogna, scatenati, sogna

Ah-ah-ah, Dream non ha le mutande addosso

Yeah, non ha le mutande addosso

Dream non ha le mutande addosso

Non ha le mutande addosso

(Sei nel mondo dei sogni e stai ascoltando “DREAMBOY”)

Il significato della canzone Dreamboy di Lil Nas X

“Dreamboy” di Lil Nas X è una canzone che mescola autocelebrazione, provocazione e determinazione. Il brano racconta la sua ascesa nel mondo della musica, partendo dall’insicurezza iniziale fino a diventare una star globale. Fin dalle prime strofe, Lil Nas X sottolinea come prima non fosse pronto, ma ora sì, e nessuno può fermarlo. Il pezzo è un’affermazione di indipendenza, ribadendo che non si cura delle opinioni altrui e che chi lo critica dovrebbe farsi gli affari propri.

Con il suo stile irriverente, l’artista affronta senza filtri la propria sessualità, unendo ironia e provocazione, come nella frase “I like long black dick and I like long conversations”, sfidando apertamente le norme del rap tradizionale. Allo stesso tempo, risponde alle critiche che ha ricevuto, soprattutto da ambienti conservatori, accusandoli di voler trasformare il suo divertimento in qualcosa di negativo. Nonostante ciò, ribadisce con orgoglio di essere ancora qui a fare la storia.

Il ritornello ripete il mantra “Dream on”, che può essere letto sia come un invito a inseguire i propri sogni, sia come una frecciata a chi sperava nel suo fallimento: chi lo odia può continuare a sognare, perché lui è ancora al top. Nel frattempo, celebra il proprio successo, vantandosi della sua ricchezza e del suo status di CEO, rivelando di aver comprato una casa per suo padre e di essere ormai conosciuto in tutto il mondo.

Verso la fine della canzone, Lil Nas X sottolinea la sua unicità rispetto agli altri artisti, affermando che nessuno ha affrontato la sua stessa fama e le sue stesse difficoltà. Il brano si chiude con un’atmosfera di festa e un’ultima provocazione, confermando che Lil Nas X è una forza inarrestabile e che il suo impatto nella musica non si fermerà facilmente.