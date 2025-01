Ha scelto il 1 gennaio 2025 Liberato per pubblicare il nuovo singolo, “Turnà“, che già dal titolo stesso, conferma il suo ritorno sulle scene. Qui sotto potete ascoltare il brano, insieme a testo, traduzione in italiano e significato della canzone.

Ecco il testo della canzone “Turnà” di Liberato.

Don’t you wish your girlfriend was from Napoli? Don’t you wish your boyriend was from Napoli? Nuje ce mettimmo ‘ncoppa, tenimmo ‘o fattapposta ‘A femmena cchiù tosta ca te guarda e già t”o ‘ntosta (Uh) Mo te porto a fà nu giro abbascio addu mammà Addò stevo ‘e casa quanno nun tenevo che fummà Quanno pure ‘a sposa nun teneva niente pe ‘nciarmà Quatto ‘e notte sott’ê botte, baby, abbasc’â Sanità, oh no

Ecco la traduzione in italiano di “Turnà” di Liberato.

Ah, nei vicoli di questa città

Guarda e ride e ti vuole toccare

Uno, nove, due, sei (Poh, poh, poh, poh, poh)

Per tutti quelli che devono tornare a casa

Che non ce la fanno più

Che si stanno arrendendo (Poh, poh, poh)

Ragazzi, questa è per voi

Torniamo a casa

Voglia di tornare

Nei vicoli di questa città

Quando arrivi, non farti fermare

Nei vicoli di questa città

(Quando arrivi – voglia di tornare)

Non vorresti che la tua ragazza fosse di Napoli?

Non vorresti che il tuo ragazzo fosse di Napoli?

Noi ci buttiamo dentro, facciamo sul serio

La donna più tosta ti guarda e già ti mette sotto (Uh)

Ora ti porto a fare un giro giù da mamma

Dove stavo a casa quando non avevo nulla da fumare

Quando nemmeno la sposa aveva niente per incantarti

Quattro di notte sotto i colpi, baby, giù alla Sanità, oh no

Ah, nei vicoli di questa città

Uno, nove, due, sei

Questa è sempre per chi deve tornare

Per chi non ce la fa più

Per chi deve tornare a casa

Voglia di tornare

Nei vicoli di questa città

Quando arrivi, non farti fermare

Nei vicoli di questa città

(Quando arrivi –)

Quante nottate passate lontano

A sentire la musica di questa città

Pensando che è strano sentirsi bene

Solo quando sotto hai un vulcano

Con tre milioni di persone

Che vogliono sempre ragione

L’amore è una religione

Salvator Rosa e Ciro Rigione, baby

Uno, nove, due, sei

Questa è sempre per chi deve tornare

Per chi non ce la fa più (Poh-poh-poh-poh-poh)

Per chi deve tornare a casa (Poh-poh-poh-poh-poh)

(Uh Madonna mia)

Voglia di tornare (Uoh-oh)

Nei vicoli di questa città (Uoh-oh)

Quando arrivi, non farti fermare (Uoh-oh)

Nei vicoli di questa città (Uoh-oh)

(Quando arrivi – voglia di tornare)

Voglia di tornare (Uoh-oh)

Nei vicoli di questa città (Uoh-oh)

Quando arrivi, non farti fermare (Uoh-oh)

Non fermarti mai (Torna)