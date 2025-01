Lucia (Stay with me) è una canzone di Liberato uscita il 9 maggio 2024 e presente nel disco “Liberato III” disponibile al 1 gennaio 2025. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione in italiano e significato.

Ecco il testo di Lucia (Stay with me) di Liberato.

Addò vaje?

Stay with me

Cu ‘sta voce ca me fa ‘mpazzí

Lu-u-ucia

Nun dà retta a nisciuno

Si staje sempe ‘ncazzata

E nn’saje manco pecché

Sbatte ‘a capa ‘int’ô muro

Lu-u-ucia

Nun dà retta a nisciuno

E si vonno sparlà

Po ‘e chiavammo tutte quante

C”a capa ‘int’ô muro

Addò vaje? (Addò vaje?)

Stay with me (Stay with me)

Tiene ‘a voce ca me fa ‘mpazzí

All alone (All alone)

Stay with me (Stay with me)

Cu ‘sta voce ca me fa murí

Lu-u-ucia

Nun te piace nisciuno

Lieva a ‘mmiezo ‘st’aniello

Ca faje sulo scemo

A chi guarda ‘sta luna

Addò vaje? (Addò vaje?)

Stay with me (Stay with me)

Tiene ‘a vocе ca me fa ‘mpazzí

All alone (All alone)

Stay with mе (Stay with me)

Cu ‘sta vocca tu me faje murí

Lu-u-ucia

Nun dà retta â furtuna

Si staje sempe ‘ncazzata

E nun saje manco pecché

Tu te miette a ppaura

Addò vaje? (Addò vaje?)

Stay with me (Stay with me)

Tiene ‘a voce ca me fa ‘mpazzí

All alone (All alone)

Stay with me (Stay with me)

Cu ‘sta voce ca me faje murí

Addò vaje?

Addò vaje?

Addò vaje?

Na vita jittata

Cu uno ca manco te penza

A te stregnere ‘o core

Pure si staje senza

A ll’ammore, t”o ggiuro, ca te fa ascí pazzo

Si nun stammo assieme

Nun levo ‘a disgrazia

Parrimmo ddoje cazze

Lucí

Addò vaje?

Stay with me

Tiene a voce ca me fa ‘mpazzí

All alone

Stay with me

Cu ‘sta vocca tu me faje murí

Addò vaje?

Addò vaje?

Addò vaje?