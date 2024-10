Tik Tok è una canzone di Lele Blade con il featuring di Niky Savage, tratta dall’album “Con i miei occhi”, disponibile da venerdì 25 ottobre 2024. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, significato e traduzione in italiano.

Il testo di Tik Tok

De-De-De-Dele from the south side Fa-Fa-Famme ‘stu balletto ‘ncopp’a TikTok

Chesta pussy vò pazzià c”a big Glock

‘Ncopp’ô jeans m’ha lasciato ‘o lipstick

Big ass, tene ‘o culo ‘rosso e ‘a faccia ‘e na sporca

Fa-Fa-Famme ‘stu balletto ‘ncopp’a TikTok

Chesta pussy vò pazzià c”a big Glock

‘Ncopp’ô jeans m’ha lasciato lipstick

Big ass, tene ‘o culo ‘rosso e ‘a faccia ‘e na sporca (Yeah, yeah) Traso dint’ô club ‘nziem’ê big dawg

Votto ‘e porte ‘nterra come Victor (Osimhen)

Fa-Fa-Fa ‘a sofisticata, Paris Hilton c”a Vuitton (Yeah, yeah)

Duje minute e già me fa nu deepthroath, che hit, bro

Sbatte ‘o culo forte ‘ncopp’a “SICKO MODE”

C-C-Cu’tté fa ‘a gold digger, bro, vò solo ‘e lingotte

T’incopp, i’ sotto, essa ‘ncoppa

Vò fà solo “mhm-mhm” every day, juorno e notte

Nn’se mantene shawty, è na pro dint’ô game

Nun te fà probleme, baby, show me how you play (Show me how you play, baby)

Vò na notte ‘nzieme a me (Yeah), ‘nzieme a Blade (Yeah), dico: “Okay” (Yeah)

Accuntento (Yeah) e po scumpare (Yeah), David Blaine (Yeah) Fa-Fa-Famme ‘stu balletto ‘ncopp’a TikTok

Chesta pussy vò pazzià c”a big Glock

‘Ncopp’ô jeans m’ha lasciato ‘o lipstick

Big ass, tene ‘o culo ‘rosso e ‘a faccia ‘e na sporca

Fa-Fa-Famme ‘stu balletto ‘ncopp’a TikTok

Chesta pussy vò pazzià c”a big Glock

‘Ncopp’ô jeans m’ha lasciato lipstick

Big ass, tene ‘o culo ‘rosso e ‘a faccia ‘e na sporca Rapper cazzo grosso, faccia da TikToker (Wow)

Hater stanno addosso, mi sembrano troie (Ahah)

Io che ficco fighe nei cessi di hotel (Muah)

Tu che ficchi cessi: la-la-latrin lo-lover

Mi-Mi chiama Lele (Lele), mi sento in parentela (Lela)

Usciamo a cena (Cena), sparisco con cameriera (Ah)

Mamma che figa che sei, sei una geisha (Geisha)

Una Kesha, culo Kardashian (Kardashian) Fammi questo balletto su TikTok (Troia)

Così questo è disco d’oro, l’ho capito (Che noia)

Così poi parlano loro e io rido (Ahah)

Così poi parlan di nuovo e io vinco (Uah) Fa-Fa-Famme ‘stu balletto ‘ncopp’a TikTok

Chesta pussy vò pazzià c”a big Glock

‘Ncopp’ô jeans m’ha lasciato ‘o lipstick

Big ass, tene ‘o culo ‘rosso e ‘a faccia ‘e na sporca

Fa-Fa-Famme ‘stu balletto ‘ncopp’a TikTok

Chesta pussy vò pazzià c”a big Glock

‘Ncopp’ô jeans m’ha lasciato lipstick

Big ass, tene ‘o culo ‘rosso e ‘a faccia ‘e na sporca

Tik Tok, la traduzione in italiano

Fa-Fa-Fammi questo balletto su TikTok

Questa ragazza vuole scherzare con la pistola grande

Sui jeans mi ha lasciato il rossetto

Gran sedere, ha il culo rosso e la faccia da sporca Fa-Fa-Fammi questo balletto su TikTok

Questa ragazza vuole scherzare con la pistola grande

Sui jeans mi ha lasciato il rossetto

Gran sedere, ha il culo rosso e la faccia da sporca (Yeah, yeah) Entro nel club con i grandi

Abbatto le porte come Victor (Osimhen)

Fa la sofisticata, Paris Hilton con la Vuitton (Yeah, yeah)

Due minuti e già mi fa un deepthroat, che colpo, fratello

Scuote il sedere forte su “SICKO MODE”

Con te fa la gold digger, bro, vuole solo lingotti

Sopra io, sotto lei, lei sopra

Vuole fare solo “mhm-mhm” tutto il giorno e notte

Non si trattiene, shawty, è una pro nel gioco

Non preoccuparti, baby, mostrami come giochi (Mostrami come giochi, baby)

Vuole una notte con me (Yeah), con Blade (Yeah), dico: “Okay” (Yeah)

La accontento (Yeah) e poi scompaio (Yeah), David Blaine (Yeah) Fa-Fa-Fammi questo balletto su TikTok

Questa ragazza vuole scherzare con la pistola grande

Sui jeans mi ha lasciato il rossetto

Gran sedere, ha il culo rosso e la faccia da sporca Fa-Fa-Fammi questo balletto su TikTok

Questa ragazza vuole scherzare con la pistola grande

Sui jeans mi ha lasciato il rossetto

Gran sedere, ha il culo rosso e la faccia da sporca Rapper con un certo spessore, faccia da TikToker (Wow)

Hater stanno addosso, sembrano tutte troie (Ahah)

Io che mi porto tipe nei bagni degli hotel (Muah)

Tu che ti porti i cessi: lo-lo-lover delle latrine

Mi-Mi chiama Lele (Lele), mi sento in parentela (Lela)

Usciamo a cena (Cena), sparisco con la cameriera (Ah)

Mamma, che bella che sei, sembri una geisha (Geisha)

Una Kesha, sedere da Kardashian (Kardashian) Fammi questo balletto su TikTok (Troia)

Così questo diventa disco d’oro, l’ho capito (Che noia)

Così poi parlano loro e io rido (Ahah)

Così poi parlano di nuovo e io vinco (Uah) Fa-Fa-Fammi questo balletto su TikTok

Questa ragazza vuole scherzare con la pistola grande

Sui jeans mi ha lasciato il rossetto

Gran sedere, ha il culo rosso e la faccia da sporca Fa-Fa-Fammi questo balletto su TikTok

Questa ragazza vuole scherzare con la pistola grande

Sui jeans mi ha lasciato il rossetto

Gran sedere, ha il culo rosso e la faccia da sporca

Il significato della canzone Tik Tok

La canzone “Tik Tok” di Lele Blade e Niky Savage parla di eccessi, di feste notturne e di relazioni superficiali all’insegna del divertimento e del lusso. Il narratore descrive scene di club e incontri con donne attratte dalla sua figura e dal suo stile di vita ostentato, caratterizzato da ricchezza e fama. Con l’invito “Fa-Fa-Fammi questo balletto su TikTok”, si riferisce alla popolarità sui social, dove la sensualità e le mode fanno ottenere attenzione.

Parlando delle donne che lo circondano, si evidenzia l’attrazione per il lusso e l’apparenza: “Fa la sofisticata, Paris Hilton con la Vuitton”. Qui c’è un riferimento al voler apparire sofisticata e ricca, indossando marchi di lusso. La figura femminile, però, viene presentata anche come priva di inibizioni, disposta a tutto per impressionare e attrarre.

Il narratore non nasconde il proprio atteggiamento distaccato e irriverente. Frasi come “Vuole fare solo “mhm-mhm” tutto il giorno e notte” indicano come queste interazioni siano spesso senza sentimento o serietà. Si sottolinea anche come lui, pur apprezzando le attenzioni e il divertimento, sia pronto a scomparire subito dopo aver ottenuto ciò che vuole: “La accontento e poi scompaio, David Blaine”.

Infine, emerge l’idea che l’intera scena della popolarità online sia qualcosa di superficiale, ma che viene sfruttata a proprio vantaggio. “Così questo diventa disco d’oro, l’ho capito”, suggerisce che persino i contenuti virali sui social possono diventare un mezzo di successo economico e di fama.