Southside è una canzone di Lele Blade con il featuring di Kid Yugi tratta dall’album “Con i miei occhi”, disponibile dal 25 ottobre 2024. A seguire potete ascoltare il brano, prodotto da giuzzybeatz & Dele, insieme a testo, traduzione in italiano e significato.

Ecco il testo di Southside di Lele Blade e Kid Yugi.

Giuzzy

Okay

De-De-De-Dele from the southside

Ve-Ve-Vengo d”a jungle, crimini e storie ‘e mmafia, Italy southside (Mafia)

Stammo brindanno ’ncoppa nu yacht ‘a mmare, Napule southside (Uoh)

Uoh (Uoh), uoh (Uoh), uoh, è Napule southside (Uoh)

Uoh (Uoh), uoh (Uoh), uoh, è Napule southside

‘Sta tipa va pazza pe’mmé quanno parlo in dialetto, so’ ‘e Napule southside (Bitch)

Nn”a toccano manco se ‘nfonna, yeah, pussy so wet, se mette già a dog style (Woof)

Sto chiudendo nato deal, simmo cchiù veri ‘int’â scena for real (For real)

Fumo Cali, parlo cu Ddio, ‘o rapper tuoje prеferito ‘cunta solo bucie (Ah, seh)

Trasе ‘int’o quartiere tuoje a per, semi-auotmatica, jat a faccia ‘nterra

Simme antipatiche sulo si vuò fà na guerra

Si faje ‘o bbravo, te può assettà a tavola c”a fam (Okay)

Brillanti ‘ncastonati, ergastolane ‘int’ê filmate d’a DEA

A vint’anni investigate e destinate, già a ce dicere: “Addio”, yeah

E se nn’te stann aret a port, yeah

Da fenestra zumpa dint’ô coupé

Ve-Ve-Vengo d”a jungle, crimini e storie ‘e mmafia, Italy southside (Mafia)

Stammo brindanno ‘ncoppa nu yacht ‘a mmare, Napule southside (Uoh)

Uoh (Uoh), uoh (Uoh), uoh, è Napule southside (Uoh)

Uoh (Uoh), uoh (Uoh), uoh, è Napule southside

Simmo d”o Sud, ma chesto già ‘o sapeno

Citt int’â machina, sono l’indagine

Accire nu figlio annanze alla mamma

Naple-Taranto, fratm, sciamene

Non ci pensare, siamo psicopatici

Parlo alla droga, gli dico: “Habibi”

Prima dell’azione si studiano un alibi

Non è un download, ma fanno gli scarichi

Indemoniato, mi sento Emily

Interracial, la mia troia è ebony

Questa roba rimarrà nei secoli

Sud Italia, non lasciamo reduci (Mhm, ah)

Mi sento Dio, è da due anni che è l’anno mio

Dovrei calmarmi, ma sono restio

Le mani bucate come Padre Pio

Tre sostanze, sto facendo triathlon

È uno sforzo olimpiaco

Sono la voce, indietro non ci torno

Siamo il Meridione, siamo il Mezzogiorno

Ve-Ve-Vengo d”a jungle, crimini e storie ‘e mmafia, Italy southside (Mafia)

Stammo brindanno ‘ncoppa nu yacht ‘a mmare, Napule southside (Uoh)

Uoh (Uoh), uoh (Uoh), uoh, è Napule southside (Uoh)

Uoh (Uoh), uoh (Uoh), uoh, è Napule southside