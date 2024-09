Mezze verità è una canzone di Lazza con il featuring di Kid Yugi e 13sima traccia dell’album “Locura”, uscito il 20 settembre 2024. Qui sotto potete ascoltare il brano, prodotto da Drillionaire, Low Kidd & Luca Faraone, leggere testo e significato.

Ecco il testo di Mezze verità.

Ehi

Ti domandavi se un domani torneremo polvere

Mi chiedi cose a cui non saprò mai rispondere

Stavo leggendo l’ora sopra un quarto di milione

Di me sai due canzoni, c’è tanto di migliore

Vogliono la mia sete, vogliono la mia fame

Quando giuravi fede, mi sembravi bluffare

Poco confidenziale, autoreferenziale

Corsia preferenziale, auto presidenziale

Ricordo ero un bambino con le macchie sui vestiti

Guardavo quei graffiti

Probabilmente quelli come me si sono estinti

Magari non ne sono più esistiti

Finiti nel girone dei convinti, ma mai degli sconfitti

Dovresti ringraziarmi se respiri

Oggi che parlano di me sui siti

Oltre che a bianco e nero, vedo rosso come se fossimo usciti

Dal prossimo episodio di Sin City

Se muoio, mi amano

Se sopravvivo, no

Sto in fondo a un baratro

O su un patibolo

Però tu credimi

Le cose cambiano

Se avrò dei debiti

Li avrò solo col diavolo

Fai del bene e dimentica

Fai del male e ricordalo

Vogliono la mia identità

Chiediti se mi importa o no

So che qua i muri parlano

Dovrai scegliere se fidarti e

Quando diranno mezze verità

Dimmi che cosa penserai di me

È Cyrano, l’apostrofo rosa che non ti dirò

Passerò una stagione all’inferno come Rimbaud

Quando mi autodistruggerò e rimarrò un nome su borderò

Un carillon che suona un motivetto un po’ retrò

Ma io sono qui nonostante tutto

Io sono qui, immerso in questo spleen

Manco più la droga e il sesso sono il giusto sprint

In un mondo un po’ così, un po’ nazista, un po’ naïf

Ogni tradimento si ripete in loop come una GIF

Perché mi acceleri il cuore come un tiro di speed

Finché saranno mezze verità tutti i tuoi “sì”

Ti ho dedicato mille pezzi, mille versi, mille pianti senza averti qui

Ma non tornare mai, mi va bene così

Ti scordo sabato e ti penso lunedì

Ricordo: avevi la frangetta di Amélie, io fatto di MD

Ero solo uno skip, uno street kid, perso nel mio trip

Voltiamo pagina, cambiamo PIN

Mo’ mi assillano i flash di tutti gli istanti precisi

I tuoi occhi belli e tristi in quel taxi a Parigi

Li ho rivisti il mese dopo nel blu del Tamigi

In tutti i pomeriggi grigi e i momenti di crisi

E mi chiedevo se un domani torneremo polvere

Ora che ho i riflettori addosso e non mi posso più nascondere

Stavo contando i secondi sul mio primo Rolex

Che le peggiori distanze le misuriamo in ore

Se muoio, mi amano

Se sopravvivo, no

Sto in fondo a un baratro

O su un patibolo

Però tu credimi

Le cose cambiano

Se avrò dei debiti

Li avrò solo col diavolo

Fai del bene e dimentica

Fai del male e ricordalo

Vogliono la mia identità

Chiediti se mi importa o no

So che qua i muri parlano

Dovrai scegliere se fidarti e

Quando diranno mezze verità

Dimmi che cosa penserai di me