Lamette è un classico del repertorio della cantante Donatella Rettore, nota anche solo come Rettore. La canzone è uscita nel formato 45 giri nel 1982, per la casa discografica Ariston. Sul lato B del disco c’è invece il pezzo Canta sempre. Si trova nel 33 giri Kamikaze Rock’n’Roll Suicide, uscito nello stesso anno. L’artista non rinuncia mai a cantarla nel corso dei suoi concerti, come avviene per altri brani molto amati come Kobra, Splendido splendente, Donatella o il più recente Chimica.

Il testo di Lamette

Di seguito il testo di questo classico di Donatella Rettore.

Dammi una lametta che mi taglio le vene

(coro) ploloploploploploploplo

diventa bieca questa notte da falene

(coro) ploloploploploploploplo

promette bene si promette tanto bene

ma gimme gimme gimme

ma gimme gimme gimme

ma gimme gimme gimme

ma dammi una lametta che mi taglio le vene dammi una lametta che ti taglio le vene

(coro) ploloploploploploploplo

ti faccio meno male del trapianto del rene

(coro) ploloploploploploploplo

ti voglio si ti voglio tanto bene

ma (coro) gimme gimme gimme

ma (coro) gimme gimme gimme

ma (coro) gimme gimme gimme

ma dammi una lametta che mi schioppo le vene parlo già da sola

e disegno nell’aria

certo ho un po’ peccato ma che goduria

mi gioco tutto con candore e furia e allora stop!

Senti come affetta questa lametta

da destra verso il centro zac!

Dall’alto verso il basso zip!

Che gusto che innesto gimme gimme gimme!

E allora stop!

Senti come taglia questa canaglia

ma che poltiglia gimme gimme gimme!

E allora stop!

Vivere in fretta

prendere al volo

tutto conviene dammi dammi dammi dammi dammi una lametta che mi taglio le vene

(coro) ploloploploploploploplo

mi faccio meno male del trapianto del rene

(coro) ploloploploploploploplo

mi voglio bene si mi voglio tanto bene

ma (coro) gimme gimme gimme

ma (coro) gimme gimme gimme

ma (coro) gimme gimme gimme

ma gimme… ma gimme…

dammi una lametta che

(coro) dammi una lametta che

dammi una lametta che mi sgaro le veneeeee

Il significato della canzone Lamette

Si tratta di un brano punk rock che affronta con lo stile ironico e dissacrante tipico dell’artista, il tema del suicidio, tema principale che fa da filo conduttore all’intero disco ispirato alla cultura nipponica antica e moderna e incentrato sull’idea del suicidio per onore. Un testo che sicuramente non ha lasciato indifferente il pubblico ai tempi dell’uscita del pezzo. con le sue immagini forti. Il testo si caratterizza per l’impiego di anglicismi (“Gimme, gimme, gimme”), di voci onomatopeiche (“Ploploploploploploplo“), rime alternate (“vene/falene”, “rene/bene”), rime baciate (“goduria, furia“).

La storia della canzone Lamette

Lamette è un brano che vede come autrice la stessa Donatella Rettore con la collaborazione del compagno Claudio Rego. Uscito nel 1982, il singolo fu un grande successo, raggiungendo la sesta posizione della top ten e fu il quarantaquattresimo singolo più venduto in Italia nel 1982. Il brano si trova anche nella raccolta Magnifica, uscita nel 2006. Una versione live vi è anche nell’album Concert/Il concerto del 2001. La Rettore ha anche eseguito il pezzo in occasione del megaconcerto Amiche per l’Abruzzo nel 2009. Un’occasione per conoscere meglio questo brano che ha fatto la storia della canzone italiana negli anni Ottanta può essere la visione dell’iconico videoclip.