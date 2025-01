Gravity è il nuovo singolo dei Lacuna Coil. Il brano, accompagnato dal video musicale, segna il quinto singolo del loro prossimo album “Sleepless Empire“, la cui uscita è prevista per il 14 febbraio 2025 tramite Century Media Records. Esplorando temi dell’inevitabilità del destino e del ciclo costante di cadute e risalite, “Gravity” trasmette un importante messaggio sulla resilienza.

Questo il commento della band italiana sul nuovo pezzo:

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “GRAVITY” DEI LACUNA COIL DISPONIBILE DALLE 18 DEL 9 GENNAIO 2025.

Ecco il testo di Gravity dei Lacuna Coil.

Decretum fatale

Aeterna sententia

Cruciatus immanis

Servitus perpetua

Decretum fatale

Aeterna lacuna

Divinum refugium

Nefasta fortuna

(Drag me down)

Feel the adrenaline in my veins

As I float in despair

With a stone around my heart

I hold my mind in place

Through dark avenues

Of depression and hate

Pull me down

I have to fall down to climb back on top

I know how it goes when it’s gone too far

But the center of my gravity is now shattered

I can’t find the balance that I’ve lost

Ground myself to earth

On the verge of abduction

Forget about the life I used to know

Where am I really from?

Distance and time

Are gonna live inside

‘Til the bitter end

Pull me down

I have to fall down to climb back on top

I know how it goes when it’s gone too far

But the center of my gravity is now shattered

I can’t find the balance that I’ve lost

Where do we go (Where do we go)

When we are not tangible anymore?

Do we travel on a trail of clouding light forever? (Forever)

Or we disappear somewhere we can’t be seen

And fall asleep into eternity?

Decretum fatale

Aeterna lacuna

Divinum refugium

Nefasta fortuna

I have to fall down to climb back on top

I know how it goes when it’s gone too far

But the center of my gravity is now shattered

I can’t find the balance that I’ve lost

Decretum fatale

Aeterna sententia (It’s gone too far)

Cruciatus immanis

Servitus perpetua (I will fall down)

Decretum fatale

Aeterna lacuna (I’ve gone too far)

Divinum refugium

Nefasta fortuna (I’m falling down)