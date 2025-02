GUAPPARÌA è il titolo della canzone di LA NIÑA prodotta da Alfredo Maddaluno e presente in classifica tra i brani più virali su TikTok. Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

Ma che facimmo, amm”a pazzià o amm”a sunà? Guapparia ‘e ‘mmiez’â via

Spranga ‘e fierro e croce d’oro

Tiene ‘e sante, cride a Ddio

Ma nun chiagne pe chi more

Guapparia ‘e signuria

Brutta ‘a into e bella ‘a fore

T’he vennuto pe ddoje lire

A chi t’ha arrubbato ll’oro Senz’ammore nun se canta

Senz’ammore nun se sona

Senz’ammore, senz’ammore

Guapparia nun tiene core Guapparia che mania

Tutto ‘o munno vò guardà

Ma si moreno a Scampia

Aggirate ‘a capa ‘a llà

Tarantelle е guapparia

Chesto vonno ‘a ‘sta città

Na puttana ‘e cumpagnìa

Ca nisciuno vò spusà Senz’ammorе nun se canta

Senz’ammore nun se sona

Senz’ammore, senz’ammore

Guapparia nun tiene core Guapparia (I-a, i-a, i-a)

(Seh, seh, chiste stanno a rota)

Guapparia (I-a, i-a, i-a)

Guapparia (I-a, i-a, i-a)

Guapparia (I-a, i-a, i-a)

Guapparia (I-a, i-a, i-a)

Guapparia (I-a, i-a, i-a)

GUAPPARÌA di LA NIÑA, la traduzione in italiano

Leggi la traduzione di GUAPPARÌA, LA NIÑA

Ma che facciamo, dobbiamo scherzare o dobbiamo suonare? Guapparia in mezzo alla strada

Sbarre di ferro e croce d’oro

Hai i santi, credi in Dio

Ma non piangi per chi muore Guapparia della nobiltà

Brutta dentro e bella fuori

Ti sei venduto per due lire

A chi ti ha rubato l’oro Senza amore non si canta

Senza amore non si suona

Senza amore, senza amore

Guapparia non ha cuore Guapparia, che ossessione

Vuole guardare tutto il mondo

Ma se muoiono a Scampia

Girati dall’altra parte Tarantelle e guapparia

Questo vogliono da questa città

Una prostituta da compagnia

Che nessuno vuole sposare Senza amore non si canta

Senza amore non si suona

Senza amore, senza amore

Guapparia non ha cuore Guapparia (I-a, i-a, i-a)

(Seh, seh, questi stanno in astinenza)

Guapparia (I-a, i-a, i-a)

Guapparia (I-a, i-a, i-a)

Guapparia (I-a, i-a, i-a)

Guapparia (I-a, i-a, i-a)

Guapparia (I-a, i-a, i-a)

Il significato della canzone GUAPPARÌA di LA NIÑA

Il brano è una critica alla guapparia, cioè quell’atteggiamento tipico del “guappo”, che ostenta potere, ricchezza e rispetto, ma che in realtà è vuoto e privo di valori autentici.

All’inizio, si chiede cosa si debba fare: “Ma che facimmo, amm”a pazzià o amm”a sunà?” (“Che facciamo, scherziamo o suoniamo?”), quasi a dire se si vuole affrontare la questione seriamente o se è solo un gioco.

Descrive poi il contrasto tra l’apparenza e la realtà: il guappo ha simboli di religione (croce d’oro, santi, fede in Dio), ma è indifferente alla sofferenza altrui: “Ma nun chiagne pe chi more” (“Ma non piange per chi muore”). Inoltre, critica chi si svende per pochi soldi a chi in realtà lo ha già derubato (“T’he vennuto pe ddoje lire / A chi t’ha arrubbato ll’oro”).

Il ritornello ripete un concetto chiave: “Senza amore nun se canta / Senza amore nun se sona”, cioè senza sentimenti autentici non si può fare musica (metaforicamente, non si può vivere con sincerità). La guapparia, infatti, “nun tene core” (non ha cuore).

Nella seconda parte, si sottolinea l’ipocrisia della società: tutti vogliono guardare e giudicare, ma quando si tratta di problemi reali, come la morte a Scampia, si voltano dall’altra parte (“Ma si moreno a Scampia / Aggirate ‘a capa ‘a llà”). Infine, la città viene descritta come un luogo che non cerca giustizia, ma solo spettacolo e finzione (“Tarantelle e guapparia / Chesto vonno ‘a ‘sta città”), paragonandola a una prostituta di compagnia che nessuno vuole sposare, simbolo di qualcosa di sfruttato ma mai veramente rispettato.

Il brano è quindi una forte denuncia sociale contro chi ostenta potere senza valori reali, contro l’ipocrisia e l’indifferenza di una società che preferisce lo spettacolo alla verità.