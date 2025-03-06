Arike è una canzone di Kunmie uscita il 15 febbraio 2025 e diventata virale in poche settimane. Il brano anticipa l’uscita del disco “Before we became strangers” in uscita nei prossimi mesi. A seguire potete ascoltare il pezzo, prodotto da Kazez, insieme a testo, traduzione in italiano e significato.

Leggi il testo di Arike di Kunmie.

Leggi la traduzione in italiano di Arike di Kunmie.

Oh, oh

Woluhn

Oh, oh (Oh)

Bella ragazza, il tuo corpo è tutto ciò di cui ho bisogno, lasciamelo avere

Guarda come mi sto precipitando su di te, ragazza, non negarmelo

Se serve a combattere, lotterò per questo tuo amore, hm

Bella kele (ragazza), versaci su di me, abbi pietà di me

So che le mie azioni hanno avuto le peggiori conseguenze su di me

Non lasciare che il diavolo mi porti via questo momento

E tra tutte le ragazze, sei stata tu la prima, sei tu che hai preso il mio cuore e l’hai portato via

Se mai dovessi sentire che ti ho persa,

La mia amante prenderebbe tutti i miei soldi e se ne andrebbe (via, via)

E tra tutte le ragazze, sei stata tu la prima, sei tu che hai preso il mio cuore e l’hai portato via

Se mai dovessi sentire che ti ho tradita,

La mia amante prenderebbe tutti i miei soldi e se ne andrebbe

Oh Ariké, oh-ah (Ariké* è il nome affettuoso per una ragazza amata e coccolata)

Se mi lasciassi, potrei morire prima del mio tempo

Se mi lasci (se mi lasci, oh) potrei morire prima che il sole tramonti e sorga al mattino, proprio

(Non sulla mia testa, oh – espressione per allontanare la sfortuna) prima che tu ti svegli

Oh Ariké, oh-ah (Ariké)

Se mi lasciassi, potrei morire prima del mio tempo

Se mi lasci (se mi lasci, oh) potrei morire prima che il sole tramonti e sorga al mattino, proprio

(Non sulla mia testa, oh) prima che tu ti svegli

Oh Ariké, oh-ah (Ariké)

Se mi lasciassi, potrei morire prima del mio tempo

Se mi lasci (se mi lasci, oh) potrei morire prima che il sole tramonti e sorga al mattino, proprio

(Non sulla mia testa, oh) prima che tu ti svegli

Oh Ariké, oh-ah (Ariké)

Se mi lasciassi, potrei morire prima del mio tempo

Se mi lasci (se mi lasci, oh) potrei morire prima che il sole tramonti e sorga al mattino, proprio

(Non sulla mia testa, oh) prima che tu ti svegli