Arike, Kunmie: testo, traduzione in italiano e significato della canzone
Traduzione in italiano, testo e significato di Arike di Kunmie su una passione travolgente e una vulnerabilità emotiva verso una ragazza amata
Arike è una canzone di Kunmie uscita il 15 febbraio 2025 e diventata virale in poche settimane. Il brano anticipa l’uscita del disco “Before we became strangers” in uscita nei prossimi mesi. A seguire potete ascoltare il pezzo, prodotto da Kazez, insieme a testo, traduzione in italiano e significato.
Il testo di Arike di Kunmie
Leggi il testo di Arike di Kunmie.
Ooh, ooh
Woluhn
Ooh, ooh (Ooh)
Fine girl, girl your body is enough let me have it
See me rushing over you girl, no deny me
Na fight me I fit go fight for this your loving, hm
Fine kele, wa pa mi l’ẹkun, have mercy upon me
I know my actions got the worst upon me
No go let the devil take this moment from me
And out of all of the girls na you first, na you take my heart go
If I hear say me I lose on you
My mistress take all my money and go (Go go)
And out of all of the girls na you first, na you take my heart go
If I hear say me I cheat on you
My mistress take all my money and go
Oh Ariké oh-ah (Ariké)
If you lеave me l might die bеfore my time
If you leave me (If you leave o) l might die before the sunset shines in the morning just (Not my head o) before you wake up
Oh Ariké oh-ah (Ariké)
If you leave me l might die before my time
If you leave me (If you leave o) l might die before the sunset shines in the morning just (Not my head o) before you wake up
Oh Ariké oh-ah (Ariké)
If you leave me l might die before my time
If you leave me (If you leave o) l might die before the sunset shines in the morning just (Not my head o) before you wake up
Oh Ariké oh-ah (Ariké)
If you leave me l might die before my time
If you leave me (If you leave o) l might die before the sunset shines in the morning just (Not my head o) before you wake up
Arike di Kunmie, la traduzione in italiano
Leggi la traduzione in italiano di Arike di Kunmie.
Oh, oh
Woluhn
Oh, oh (Oh)
Bella ragazza, il tuo corpo è tutto ciò di cui ho bisogno, lasciamelo avere
Guarda come mi sto precipitando su di te, ragazza, non negarmelo
Se serve a combattere, lotterò per questo tuo amore, hm
Bella kele (ragazza), versaci su di me, abbi pietà di me
So che le mie azioni hanno avuto le peggiori conseguenze su di me
Non lasciare che il diavolo mi porti via questo momento
E tra tutte le ragazze, sei stata tu la prima, sei tu che hai preso il mio cuore e l’hai portato via
Se mai dovessi sentire che ti ho persa,
La mia amante prenderebbe tutti i miei soldi e se ne andrebbe (via, via)
E tra tutte le ragazze, sei stata tu la prima, sei tu che hai preso il mio cuore e l’hai portato via
Se mai dovessi sentire che ti ho tradita,
La mia amante prenderebbe tutti i miei soldi e se ne andrebbe
Oh Ariké, oh-ah (Ariké* è il nome affettuoso per una ragazza amata e coccolata)
Se mi lasciassi, potrei morire prima del mio tempo
Se mi lasci (se mi lasci, oh) potrei morire prima che il sole tramonti e sorga al mattino, proprio
(Non sulla mia testa, oh – espressione per allontanare la sfortuna) prima che tu ti svegli
Oh Ariké, oh-ah (Ariké)
Se mi lasciassi, potrei morire prima del mio tempo
Se mi lasci (se mi lasci, oh) potrei morire prima che il sole tramonti e sorga al mattino, proprio
(Non sulla mia testa, oh) prima che tu ti svegli
Oh Ariké, oh-ah (Ariké)
Se mi lasciassi, potrei morire prima del mio tempo
Se mi lasci (se mi lasci, oh) potrei morire prima che il sole tramonti e sorga al mattino, proprio
(Non sulla mia testa, oh) prima che tu ti svegli
Oh Ariké, oh-ah (Ariké)
Se mi lasciassi, potrei morire prima del mio tempo
Se mi lasci (se mi lasci, oh) potrei morire prima che il sole tramonti e sorga al mattino, proprio
(Non sulla mia testa, oh) prima che tu ti svegli
Il significato della canzone Arike di Kunmie
Il brano racconta un amore intenso e quasi disperato. Il cantante esprime quanto sia importante per lui la donna che ama, dicendo che tra tutte, è stata lei la prima a rubargli il cuore (“And out of all of the girls na you first, na you take my heart go“).
Si percepisce un forte senso di dipendenza emotiva: lui è pronto a lottare per il suo amore e teme di perderla. Addirittura, afferma che se lei lo lasciasse, potrebbe morire prima del tempo (“If you leave me I might die before my time“). Questa frase, ripetuta più volte, enfatizza la paura dell’abbandono e il dolore che proverebbe senza di lei.
C’è anche un accenno alla gelosia e alla paura di essere tradito o di perdere tutto a causa di un’altra donna (“If I hear say me I lose on you / My mistress take all my money and go”), come se avesse paura che il suo amore venga sprecato o rubato.
Nel complesso, il brano esprime una passione travolgente e una vulnerabilità emotiva, con il protagonista che si sente perso senza la sua amata.