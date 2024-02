Il produttore francese Kungs e il suo mentore David Guetta hanno collaborato con la cantautrice britannica Izzy Bizu per “All Night Long“, il nuovo singolo che sta spopolando nelle radio italiane. Kungs, DJ e produttore dietro le hit “This Girl”, “Never Going Home”, “Clap Your Hands” e “Substitution” è un grande ammiratore del genio dell’elettronica David Guetta. Unendo due generazioni di French Touch, “All Night Long” è un inno dance che combina melodie coinvolgenti, produzione ad alta energia e voci pop soul. La preziosa sinergia di Kungs e David Guetta, segnata dalla loro lunga collaborazione, fornisce la cornice ideale per la voce unica di Izzy Bizu, che fonde ganci pop e vibrazioni indie con testi diretti e sinceri.

‘All Night Long’ è nata dal desiderio dei tre artisti di creare un inno unificante che celebrasse la festa, la spensieratezza e il desiderio. Lavorando a distanza tra Parigi, San Diego, Miami e Londra, il progetto ha preso forma attorno alla filosofia di far ballare la gente.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “All Night Long”.

Hold me all night long

I haven’t seen you for a while, boy

Do you still think about the times where we were close?

You really take me out of the darkness

The light is hitting me and I feel miracles

Oh, I wanna feel alive

When you’re around

Hold me, baby, drive me crazy

Touch me all night long

Make me love you, kiss and hug you

Touch me all night long

All night long

Yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah

All night long (Oh-oh)

Oh, you’re living in my mind, boy (Living in my mind)

I’m getting tired of all the ways I keep saying your name

You got me driving through a red light (Red lights)

If I crash into your arms, then you’re to blame

Oh (Oh), I wanna feel alive (So alive)

When you’re around

Hold me, baby, drive me crazy

Touch me (I wanna) all night long

Make me love you, kiss and hug you

Touch me (Ooh) all night long (Long)

Ooh, you know how to let me, yeah

When we make love all night

Mm, I need you so bad, baby

Woah-oh, oh-oh

This is where you belong

Don’t make me wait too long

Hold me, baby, drive me crazy (Ooh, yeah, yeah)

Touch me all night long

Make me love you (Oh, ooh), kiss and hug you (Yeah, yeah)

Touch me all night long (Long)

Hold me, baby, drive me crazy

Touch me all night long

Make me love you, kiss and hug you

Touch me (Touch) all night long

Yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah

All night long

All night long

All night long