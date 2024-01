Paganini è il nuovo brano di Kid Yugi che ha fatto il suo debutto in 13esima posizione nella classifica Fimi dei brani più venduti e ascoltati in Italia. Nato nel 2001, è un rapper originario della provincia di Taranto e ha fatto il suo esordio ufficiale su Spotify nel 2022 con il pezzo “Grammelot”, al quale segue Sturm und Drang, pubblicato per Underdog Music e Virgin Records Italia. A novembre 2022 il primo disco ufficiale, The Globe. L’anno scorso, nel 2023, ecco Quarto di Bue EP, con i featuring di Gué, Artie 5ive, Tony Boy e Digital Astro. L’EP viene poi seguito dal rilascio del singolo Massafghanistan.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Paganini” di Kid Yugi.

Ecco il testo della canzone “Paganini” di Kid Yugi.

K-Sub, K-Sub

Rifalla, Fil, Fil

Sto pensando ai soldi, i soldi sono il focus

Io li faccio apparire dicendo: “Hocus-pocus”

Troppo svegli per ‘sto gioco, cambieremo modus

Scopo anche sovrappeso, mi sento Notorious

Tu da come parli sembra che hai una vita bonus

Do speranza alla mia gente, Yung 3P è una ONLUS

Kebab, salsa yogurt, io non mangio tofu

Dieci mitra in sincro, sembreranno il chorus

In un live al Forum, Yugi ultimo shōgun

Questa merda è il mio tesoro, lo difendo come Gollum

Pressione addosso, salvo la mia terra come Goku

Voglio comprarmi un Panzer, non voglio una Lotus

Terzo occhio è quello di Horus, Fat Man sull’Atomium

Questa non è trap, puoi definirla un Horcrux

Non ho mai preso il Valium, San Cosimo era opium

Il mio slang indecifrabile, sembra latinorum

Torno a casa su un nastro di Möbius, rap magnum opus

Un genio non ripete

Dite che mi ammazzate, io rispondo: “In quanti siete?”

Finalmente va come si deve: dieci K al mese

In una settimana tre tr0ie diverse

Mi sento bene perché

Un genio non ripete

Dite che mi ammazzate, io rispondo: “In quanti siete?”

Sete di sangue nelle strade, non ce la farete

‘Sta merda era senza mercato, ma mo ha preso piede

Ora la gente ci crede, il cielo provvede

Patto con il diavolo, Niccolò Paganini

Questi non comandano, sono cavallini

Vogliono fare brutto, sono patatini

Scendi in Puglia, torni con il buco come i tarallini

Cinque chili di prodotto fatto tutto a pallini

Arriva uno scafo che fa invidia pure ai tabacchini

I fiori del male ormai sono appassiti

Chi va con lo zoppo impara che ‘sta vita è fatta a scalini

La mano in petto del mea culpa sembra un harakiri

Siamo luminari tra acidi e luciferini

Ci hai nominato sette volte, noi siamo appariti

I miei seguaci non hanno i miei poster, hanno i miei altarini

Stavo coi delinquenti, adesso in mezzo agli affaristi

Con le candele in un seminterrato come i satanisti

Alcolizzati, siamo casinisti

Sono a cena coi ricchi, li chiamo “carissimi”, Kid Yugi

Un genio non ripete

Dite che mi ammazzate, io rispondo: “In quanti siete?”

Finalmente va come si deve: dieci K al mese

In una settimana tre troie diverse

Mi sento bene perché

Un genio non ripete

Dite che mi ammazzate, io rispondo: “In quanti siete?”

Sete di sangue nelle strade, non ce la farete

‘Sta merda era senza mercato, ma mo’ ha preso piede

Ora la gente ci crede, il cielo provvede