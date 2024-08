Sulla scia del suo brano diventato virale, “Ohnana”, Kapo (il cuo vero nome e Juan David Loaliza Sepúlveda) ha pubblicato una nuova canzone intitolata “UWAIE“. Prodotta da Gangsta, la voce distinta e roca di Kapo trasmette pace, sicurezza e motivazione, conquistando nuovamente il pubblico che ha portato il pezzo ai piani alti del brani più ascoltati e dei video più visti su YouTube.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Uwaie” di Kapo.

Il testo di Uwaie

Ecco il testo di “Uwaie” di Kapo.

(Yo, Gangsta) Bebé

Where you at? Ay, me he inventado cosa’ pa’ llamar la atención de ti

Y no solo por lo hermosa, niña, tu brillo me tiene así

Siéntate y piensa en algo, y quiero ser ese algo

Ay, procuré seducirla mucho, hasta que se dio, y Flaca, vos sos hermosa, y te merece’ todo

Amarte es mi necesidad, mi necesidad

De ti me gustan cosa’, la verdad, todo

Quitarte esa inseguridad e’ mi necesidad Es darte un par de besito’

Es bailar contigo un afrito

Es decir: “Qué loquito me tiene'”

Es decir: “¿A qué huele?”

Huele rico al bailar

Es perfecta al despertarse

Ay, procuré seducirla mucho, hasta que se dio Ay, flaca, vos sos hermosa, y te merece’ todo

Amarte es mi necesidad, mi necesidad

De ti me gustan cosa’, la verdad, todo (La verdad todo)

Quitarte esa inseguridad e’ mi necesidad

De verdad, ah Ay, procuré seducirla mucho, hasta que se dio

Y si supiera todo lo que yo le recé a Dios

Pa’ que tú estuviera’ aquí

Ay, mi flaca hermosa, vo’ so’ otra cosa

Es el destino que no’ tiene feliz

(Bebé, date una idea de que) Flaca, vos sos hermosa, y te merece’ todo

Ay, amarte es mi necesidad, mi necesidad

De ti me gustan cosa’, la verdad, todo

(Bebé, date una idea de que)

Flaca, vos sos hermosa (Uwaie), y te merece’ todo (Uwaie)

Ay, amarte es mi necesidad, mi necesidad

De ti me gustan cosa’ (Uwaie), la verdad, todo (Uwaie)

(Uwaie) (Yo, Gangsta)

(Ay, yo soy tu Kapo, baby)

(Bebé, yeah, yo)

La Industria Inc

Uwaie, la traduzione in italiano

Ecco la traduzione in italiano di “Uwaie” di Kapo.

(Ehi, Gangsta) Bebé

Dove sei? Ay, mi sono inventato delle cose per attirare la tua attenzione

E non solo perché sei bellissima, ragazza, il tuo fascino mi ha colpito così

Siediti e pensa a qualcosa, e io voglio essere quel qualcosa

Ay, ho cercato di sedurti tanto, fino a quando è successo, e Magrolina, tu sei bellissima, e meriti tutto

Amarti è la mia necessità, la mia necessità

Di te mi piacciono delle cose, in realtà, tutto

Toglierti quella insicurezza è la mia necessità È darti un paio di bacini

È ballare con te un po’ di afro

È dire: “Quanto mi fai impazzire”

È dire: “Che profumo ha?”

Profuma di buono quando balla

È perfetta al risveglio

Ay, ho cercato di sedurti tanto, fino a quando è successo Ay, magrolina, tu sei bellissima, e meriti tutto

Amarti è la mia necessità, la mia necessità

Di te mi piacciono delle cose, in realtà, tutto (In realtà tutto)

Toglierti quella insicurezza è la mia necessità

Davvero, ah Ay, ho cercato di sedurti tanto, fino a quando è successo

E se sapessi tutto quello che ho pregato Dio

Perché tu fossi qui

Ay, mia bella magrolina, tu sei speciale

È il destino che ci rende felici

(Bebé, immagina che) Magrolina, tu sei bellissima, e meriti tutto

Ay, amarti è la mia necessità, la mia necessità

Di te mi piacciono delle cose, in realtà, tutto

(Bebé, immagina che)

Magrolina, tu sei bellissima (Uwaie), e meriti tutto (Uwaie)

Ay, amarti è la mia necessità, la mia necessità

Di te mi piacciono delle cose (Uwaie), in realtà, tutto (Uwaie)

(Uwaie) (Ehi, Gangsta)

(Ay, io sono il tuo Kapo, baby)

(Bebé, yeah, io)

La Industria Inc

Il significato della canzone Uwaie

Il brano parla di un uomo che esprime il suo amore profondo e sincero per una donna. Lui è affascinato dalla sua bellezza e dal suo modo di essere, tanto da sentirsi spinto a fare di tutto per attirare la sua attenzione e conquistare il suo amore. Descrive come abbia cercato di sedurla e quanto sia stato importante per lui riuscire a farla innamorare.

Sottolinea che amarla è una necessità per lui, e vuole che lei si senta sicura e amata. Si riferisce a lei affettuosamente come “flaca” (magrolina), lodando la sua bellezza e dichiarando che merita tutto. Esprime anche il desiderio di condividere momenti semplici ma significativi con lei, come baci, ballare insieme e apprezzare il suo profumo. In sintesi, il brano è un inno all’amore, alla devozione e al desiderio di rendere felice la persona amata.