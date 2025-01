Testo e significato di “Un mondo a parte” di Jovanotti, una celebrazione dell’amore come rifugio in un mondo caotico

Un mondo a parte è una canzone di Jovanotti tratta dall’album “Il corpo umano“, disponibile dal 31 gennaio 2025.

Poesia in musica, Un mondo a parte si distingue per la sua delicatezza e la sua capacità di evocare emozioni profonde. È Lorenzo di A te, di Al chiaro di luna: sulle note calde di un pianoforte, la voce sincera di Jovanotti guida l’ascoltatore in un viaggio intimo e avvolgente capace di toccare corde universali tra le curve imprevedibili delle relazioni.

L’album, scritto in oltre due anni e realizzato come un salto, uno scatto dopo una lunga rincorsa, si compone di 15 brani, ma è solo il primo volume del nuovo lavoro che racconta Lorenzo 2025.

Il corpo umano è un viaggio musicale che parla di rinascita, libertà e autenticità: ogni traccia è una tappa di un percorso personale e universale, dove emozioni profonde e introspezione si fondono con suoni contemporanei e contaminazioni globali. L’album è un invito ad esplorare i confini della propria identità, a sentire e sentirsi vivere, affrontare le sfide del cambiamento e celebrare la vita nei suoi aspetti disparati.

CLICCA QUI PER IL VISUAL VIDEO DI “UN MONDO A PARTE” DI JOVANOTTI.

Il testo di Un mondo a parte di Jovanotti

Leggi il testo di “Un mondo a parte” di Jovanotti.

Lascia che ti baci un’altra

Non come un addio ma come un benvenuto

Benvenuta dentro alla mia vita

Entra e fanne tutto quello che vorrai Cambiami abitudini e sposta il divano

Adottiamo un cane, un gatto e un leviatano

Occupa lo spazio grande dell’armadio

Posso diventare anche vegetariano Metti quel canale di news alla radio

La prima notizia è sempre che ti amo

Te la canterai dal palco di uno stadio

Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo E mentre il mondo va

E ogni giorno gira un po’ più forte

Noi due mano nella mano

Noi siamo un mondo a parte E mentre il mondo va

E ogni giorno mischia le sue carte

E noi due sempre più lontano

Noi siamo un mondo a parte

Mano nella mano

Sempre più lontano

Dio come ti amo, quando ci abbracciamo

Qui siamo mentre il mondo va, e va, e va, e va Prendimi le mani e stringi forte

Come trapezisti in colo sulla gente

Ti propongo il triplo giro della morte

Senza un po’ di rischio non ha senso niente Pianta un grande albero nel vaso

Quello rosso sopra al davanzale

Questo cuore piccolo lo ha invaso

Come un grande imperso coloniale Dicono che qui nessuno si ama più

Tutti solo pensano a se stessi

Se mi investasse tizio alla tv io direi che siamo tutti Perché io che ho fatto dieci volte il giro

della grande corsa ti confesso

Che veder succedere l’amore

è il successo E mentre il mondo va

E ogni giorno gira un po’ più forte

Noi due mano nella mano

Noi siamo un mondo a parte E mentre il mondo va

E ogni giorno mischia le sue carte

E noi due sempre più lontano

Noi siamo un mondo a parte

Mano nella mano

Sempre più lontano

Dio come ti amo, quando ci abbracciamo

Qui siamo mentre il mondo va, e va, e va, e va Mano nella mano

Sempre più lontano

Dio come ti amo, mentre il mondo va

E va, e va, e va

Il significato della canzone Un mondo a parte di Jovanotti

“Un mondo a parte” di Jovanotti è una celebrazione dell’amore come rifugio in un mondo caotico. Il testo descrive un legame così intenso da creare una realtà parallela, un universo a sé stante in cui i due amanti si isolano dal resto.

La canzone si apre con un bacio che non è un addio, ma un benvenuto: un invito a entrare nella vita dell’altro e a trasformarla (“Cambiami abitudini e sposta il divano”, “Posso diventare anche vegetariano“). Questo mostra come l’amore porti cambiamento e condivisione, anche nelle piccole cose quotidiane.

Il ritornello ribadisce il concetto centrale: “E mentre il mondo va / e ogni giorno gira un po’ più forte / noi due mano nella mano / noi siamo un mondo a parte“. Il mondo continua nel suo caos, ma i due amanti si allontanano da tutto, creando un rifugio fatto di affetto e complicità.

Ci sono anche riferimenti all’amore come atto di coraggio e avventura: “Ti propongo il triplo giro della morte / senza un po’ di rischio non ha senso niente“. L’amore vero, per Jovanotti, non è statico ma una sfida continua, un salto nel vuoto che va affrontato insieme.

Nel bridge, si oppone alla visione cinica della società, dove si dice che “qui nessuno si ama più”. Lui invece crede nel contrario: l’amore esiste ancora e testimoniarlo è “il successo”, più di qualsiasi altra conquista.

In sintesi, “Un mondo a parte” è un inno alla potenza dell’amore che, in mezzo alla frenesia del mondo, diventa un luogo sicuro e speciale, una realtà parallela dove esistono solo due persone, mano nella mano.

Foto | Filippo Maffei