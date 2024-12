“Feliz Navidad” è una canzone natalizia scritta e registrata per la prima volta nel 1970 dal cantautore portoricano José Feliciano. Con il suo testo semplice e sentito, il tradizionale augurio spagnolo di Natale/Capodanno “Feliz Navidad, próspero año y felicidad” (“Buon Natale, un anno prospero e felicità”), seguito dal testo in parole inglesi “Voglio augurarti un felice Natale dal profondo del mio cuore”, è diventato un classico natalizio e ha guadagnato fama in tutto il mondo. A distanza di decenni, nel 2010, è stata inserita nella Grammy Hall of Fame.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “FELIZ NAVIDAD” DI JOSE’ FELICIANO.

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Próspero año y felicidad

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Próspero año y felicidad

I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

From the bottom of my heart

I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

From the bottom of my heart

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Próspero año y felicidad (Ah-ha)

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Próspero año y felicidad

I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

From the bottom of my heart

I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

From the bottom of my heart

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Próspero año y felicidad

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Próspero año y felicidad

I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

From the bottom of my heart

I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

From the bottom of my heart

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Próspero año y felicidad