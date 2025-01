Japanese Breakfast, il progetto indie-pop guidato dalla cantante, cantautrice e autrice di bestseller Michelle Zauner, è tornato con “Orlando In Love“, il singolo principale del loro quarto album in uscita, For Melancholy Brunettes (& sad women). Il seguito di Jubilee, candidato ai Grammy del 2021, è pubblicizzato come un allontanamento dal lavoro più ottimista di Japanese Breakfast. Secondo un comunicato stampa, è un’opportunità per Zauner di “esaminare le onde più oscure che si agitano dentro, il campo lunatico e fecondo della malinconia, a lungo ritenuto lo stato psichico dei poeti sull’orlo dell’ispirazione”.

Prodotto da Blake Mills, che nella sua carriera ha collaborato con Bob Dylan e Fiona Apple, “Orlando In Love” è una ballad pop carica di archi ispirata al poema epico dell’Orlando Innamorato, pubblicato dallo scrittore rinascimentale italiano Matteo Maria Boiardo nel XV secolo. Il poema di Boiardo comprende 68,5 canti, da cui la battuta leggermente audace che Zauner fa nel verso di apertura.

CLICCA QUI PER VEDERE IL LYRIC VIDEO DI “ORLANDO IN LOVE” DEI JAPANESE BREAKFAST.

Leggi il testo di Orlando in love dei Japanese Breakfast.

Orlando in love

Writes 69 cantos

For melancholy brunettes and sad women

The breeze carries salt

And sipping milky broth

He cast his gaze towards the sea out the Winneabago

As if the sea had bore her to be an ideal woman

She came to him from the water like Venus from a shell

Singing his name with all the sweetness of a mother

Leaving him breathless and then drowned

Orlando, Orlando

Orlando, Orlando