Money on my mind è una canzone Jake La Furia feat. Rose Villain e Artie 5ive tratta dall’album “Fame” del rapper, disponibile da venerdì 31 gennaio 2025.

Il disco è il nuovo manifesto di uno degli artisti dell’olimpo del rap nazionale, che ha scelto, per un ritorno in grande stile, di utilizzare il nome con il quale ha iniziato a muovere i primi passi all’inizio della sua carriera. Ma “FAME” non è solo un omaggio alle origini, è molto di più, è la sua esigenza ancora intatta di raccontare in modo onesto e crudo la società in cui viviamo.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VISUAL VIDEO DI “MONEY ON MY MIND” DI JAKE LA FURIA, ROSE VILLAIN E ARTIE 5IVE.

Leggi il testo di Money on my mind di Jake La Furia feat. Rose Villain e Artie 5ive.

I’m not taking sides

I got money, money, money on my mind

I’m not gonna say you waste your time

Oh-oh, oh-oh

Mi chiedi e già lo sai

I got money, money, money on my mind

Mi distraggo per non pensare a te

Ora sono i racks la mia ragione di vivere

E tu non c’eri mai

I got money, money, money on my mind

Mi hai spezzato il cuore, ne compro un altro

Corro su banconote, non più sull’asfalto (Jake)

Scappavo dagli sbirri e sparavano al vetro (Seh)

Con la merce nei coglioni e ‘sti coglioni dietro (Ah)

Non c’era mamma, ma gridavo: “Mamma, aiuto”

Poi Max è morto al posto mio e a me m’hanno bevuto (Ah)

Sognavo i contanti che portavo ai grandi ogni mattina in piazza (Yeah)

E oggi la mia collana è un cappio da 200 K (Ah)

Con la testa sui soldi еd i soldi in testa (Ah)

Liberi di essеre schiavi della ricchezza (Seh)

Sfatiamo un mito (Ah): tutto si paga, pure la dignità

Vita distratta, vita di strada, vita da star (Seh)

Gira la ruota, in quattro in un letto, la pancia è vuota

Nessuno è perfetto (No) e la fame tira il grilletto (Pow, pow, pow)

Il potere ti logora, pure mentre ti rende grande (Seh)

È questo che mi ha messo la merce nelle mutande

Quel giorno mentre scappavo (Ah), correndo dietro ai soldi pensavo:

“Tra me e ‘sto sbirro chi è libero e chi è lo schiavo?”

Mi chiedi e già lo sai

I got money, money, money on my mind

Mi distraggo per non pensare a te

Ora sono i racks la mia ragione di vivere

E tu non c’eri mai

I got money, money, money on my mind

Mi hai spezzato il cuore, ne compro un altro

Corro su banconote, non più sull’asfalto

Money on my mind (5ive), soldi nella testa (5ive)

Morirò leggenda (Pow), sogni di ricchezza (Seh)

Sopra la novanta (Seh), beviamo una birra a testa (Seh)

Sono le tre e trenta (Grr), ho una pessima idea (Pow)

Il denaro porta consapevolezza, lancio una moneta

Vita lunga o vita vera, bella vita o vita bella

Sul sedile passeggero di una macchina nera

Fumo la terza e mi chiedo se la bella vita sia questa

Più cerco il tuo sguardo, più vedo sfocato

L’opposto di soffocante, scrivo lettere come un soldato

Droghe misurate, misurino, bilancino a grammi

Pistole e contanti, buttati per strada, ma siamo cantanti

Mi chiedi e già lo sai

I got money, money, money on my mind

Mi distraggo per non pensare a te

Ora sono i racks la mia ragione di vivere

E tu non c’eri mai

I got money, money, money on my mind

Mi hai spezzato il cuore, ne compro un altro

Corro su banconote, non più sull’asfalto