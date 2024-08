That’s How I’m Feeling è il nuovo singolo di Jack White tratto dall’album “No Name“, disponibile dal 2 agosto 2024. Fedele alle radici DIY, questo disco è stato registrato, prodotto e mixato da Jack White nel suo Third Man Studio durante il 2023 e il 2024, stampato in vinile presso Third Man Pressing e pubblicato da Third Man Records.

L’operazione a sorpresa che ha preceduto l’uscita di “No Name”, ha dimostrato come i fan siano ricettivi nei confronti di Jack White. Il disco anonimo ricevuto per caso ha alimentato il mistero facendo vivere un’esperienza bellissima a una comunità che condivide l’amore per la musica e l’arte. Third Man è entusiasta ora di portare questa musica e questi valori a un pubblico più ampio.

Il testo di That’s how I’m feeling

Ecco il testo di “That’s How I’m feeling” di Jack White.

When it’s cold outside

I need the strength to stay alive

And when I’m in my home

I need the strength to be alone That’s how I’m feeling

That’s how I’m feeling right now

That’s how I’m feeling

That’s how I’m feeling right now, yeah

Yeah

Oh, oh yeah

Oh And when I see you at night

I need an electric light

And when you call me at home

You only hear a dial tone

When it’s cold outside, I need the strength to stay alive

And when I’m in my home, I need the strength to be alone That’s how I’m feeling

That’s how I’m feeling right now

That’s how I’m feeling

That’s how I’m feeling right now, yeah

Oh, oh yeah

Oh, oh yeah

Oh, oh yeah

Oh, oh yeah (I need the strength to stay alive, strength to stay alive)

And when the demons arrive (I need the strength to stay alive)

I need to walk towards the light (I need to walk towards the light)

And when I’m feeling this way (I shouldn’t have to be ashamed)

I shouldn’t have to be ashamed Because that’s how I’m feeling

That’s how I’m feeling right now

That’s how I’m feeling, feeling

That’s how I’m feeling right now, yeah

Oh, oh yeah

Oh, oh yeah

Oh, oh yeah

Oh, oh yeah

That’s how I’m feeling, la traduzione in italiano

Ecco la traduzione in italiano di “That’s How I’m feeling” di Jack White.

Quando fa freddo fuori

Ho bisogno della forza per restare vivo

E quando sono a casa mia

Ho bisogno della forza per stare solo È così che mi sento

È così che mi sento adesso

È così che mi sento

È così che mi sento adesso, sì

Sì

Oh, oh sì

Oh E quando ti vedo di notte

Ho bisogno di una luce elettrica

E quando mi chiami a casa

Senti solo un segnale di occupato

Quando fa freddo fuori, ho bisogno della forza per restare vivo

E quando sono a casa mia, ho bisogno della forza per stare solo È così che mi sento

È così che mi sento adesso

È così che mi sento

È così che mi sento adesso, sì

Oh, oh sì

Oh, oh sì

Oh, oh sì

Oh, oh sì (Ho bisogno della forza per restare vivo, forza per restare vivo)

E quando arrivano i demoni (ho bisogno della forza per restare vivo)

Ho bisogno di camminare verso la luce (ho bisogno di camminare verso la luce)

E quando mi sento così (non dovrei vergognarmi)

Non dovrei vergognarmi Perché è così che mi sento

È così che mi sento adesso

È così che mi sento, sento

È così che mi sento adesso, sì

Oh, oh sì

Oh, oh sì

Oh, oh sì

Oh, oh sì

Il significato della canzone That’s how I’m feeling

Questo pezzo parla delle sfide emotive e psicologiche che l’autore sta affrontando. Quando fa freddo fuori, ha bisogno di forza per sopravvivere, e quando è a casa, ha bisogno di forza per affrontare la solitudine.

Il ritornello sottolinea come queste siano le sue sensazioni attuali, un mix di vulnerabilità e resistenza. Di notte, sente la necessità di una luce per guidarlo e, quando qualcuno lo chiama, c’è solo un segnale di occupato, simbolo della sua difficoltà a connettersi con gli altri.

Inoltre, quando i “demoni” arrivano, deve camminare verso la luce e non dovrebbe vergognarsi di come si sente. In sostanza, la canzone esprime un senso di lotta interiore, bisogno di forza e desiderio di superare le difficoltà senza vergogna.

“When it’s cold outside, I need the strength to stay alive. And when I’m in my home, I need the strength to be alone.”

Questi versi indicano che l’autore si sente vulnerabile sia fisicamente che emotivamente. Il freddo esterno può rappresentare le difficoltà e le sfide esterne, mentre la necessità di forza per stare solo a casa riflette la lotta interna contro la solitudine e l’isolamento.

“That’s how I’m feeling. That’s how I’m feeling right now.”

Il ritornello ripetitivo sottolinea che queste sensazioni sono attuali e dominanti nella vita dell’autore. La ripetizione serve a enfatizzare la persistenza e l’intensità di queste emozioni.

“And when I see you at night, I need an electric light. And when you call me at home, you only hear a dial tone.”

Questi versi esprimono un desiderio di guida e chiarezza (luce elettrica) durante i momenti bui e la difficoltà di connettersi con gli altri (segnale di occupato). La luce elettrica può simboleggiare la speranza o il conforto, mentre il segnale di occupato rappresenta l’incapacità di comunicare o di essere raggiunto emotivamente.

“I need the strength to stay alive. And when the demons arrive, I need to walk towards the light. And when I’m feeling this way, I shouldn’t have to be ashamed.”

L’autore parla dei suoi demoni interiori, che possono essere interpretati come ansie, paure o traumi. Camminare verso la luce rappresenta il tentativo di trovare una via d’uscita o una soluzione positiva. La dichiarazione che non dovrebbe vergognarsi indica un riconoscimento della normalità delle sue sensazioni e un invito all’auto-accettazione.

“Because that’s how I’m feeling. That’s how I’m feeling right now.”

Questi versi ribadiscono la centralità delle emozioni descritte e il bisogno di accettarle senza vergogna. Il messaggio complessivo del brano è che è normale sentirsi vulnerabili e cercare forza per superare le difficoltà, sia esterne che interne.