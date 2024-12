Resenha do Arrocha di J. Eskine è una canzone pubblicata il 29 novembre 2024 e diventata sempre più virale nel corso delle settimane, arrivando fino ai piani alti delle charts internazionali. Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione in italiano e significato del pezzo.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “RESENHA DO ARROCHA” DI J. ESKINE.

Ecco il testo di Resenha do Arrocha di J. Eskine

Primeiramente, vou lançar um pronunciamento aqui antes, né?

Que na Bahia o que bate é maluquice

Então, eu vou lançar de maluquice aqui

Se for pra me escutar e levar a sério, nem escute

É, a parada é essa

Eskine, o gângster do arrocha

Bota a peça pra cima, tô brincando, calma

É arrocha, vamo descolar

Alô, Levi, alô, DDL, assim, ó

Ó, pega

Solta a carta, caralho, Tigrinho filha da puta

Pra eu pegar o meu dinheiro e comer umas quatro puta

Solta a carta, caralho, tigrinho filha da puta

Pra eu pegar o meu dinheiro e comer umas quatro puta

É vuk-vuk, vuk, vuk na onda maluca

É vuk-vuk, vuk, vuk, yeah

É vuk-vuk, vuk, vuk na onda maluca

É vuk-vuk

Solta a carta, Tigrinho, vai

É vuk-vuk, vuk (Quê?), vuk na onda maluca

É vuk-vuk, vuk, vuk, yeah (Ó o naipe)

É vuk-vuk, vuk (Quê?), vuk na onda (É)

É vuk-vuk, vuk

Assim, ó, papo de guia

Ela roça no pau, roça no pau

Ela roça no pau, roça no pau

Não me leve a mal, não me leve a mal

Toma sequência (eita), sequência de pau, sequência de pau

Sequência de pau, sequência de pau

Sequência de pau, sequência de pau

Sequência de pau, toma sequência (Ih), sequência tome

Sequência de pau (Arrocha), sequência de pau

Um naipe com arrocha, vai, oh, sequência de pau

Sequência de pau, sequência de pau

Toma sequência

Faz um passinho do romano, mais aquela sarrada no ar

Faz um passinho do romano, mais aquela sarrada no ar

Faz um passinho do romano, faz aquela sarrada no ar

Faz um passinho do romano, mais aquela, vai

Tchu, ei

Tchu-tchu-tchu-tchu

Tchu-ru-ru-ru

Faz um passinho do romano, mais aquela sarrada no tchu

Tchu-ru-tchu-tchu

Tchu-ru, uh

Faz um passinho do romano, mais aquela sarrada no tchu (Ei)

Tchu-ru-tchu-tchu

Tchu-ru

Faz um passinho do romano, mais aquela sarrada no tchu (Ei)

Vou lançar a gerente aqui, ó

Assim, ó, ó

Dancinha do Manoel, batedeira invertida

Olhou pro lado, parou

E naipe, tchu-du-tchu, tchu-du-tchu

(Hum) e naipe, tchu-du-tchu, tchu-du-tchu

Naipe, tchu-du-tchu, tchu-du-tchu

Olhou pra cara da amiga, deu risada sem graça

Não quero, cala a boca agora

E dê-lhe, e puxe, e pegue, e naipe

Naipe-naipe, e naipe-naipe

E naipe, naipe-naipe

E naipe-naipe

E naipe, naipe-naipe

E naipe-naipe

E naipe, naipe-naipe

E naipe-naipe

E naipe

Bota assim, ó, berg

Te boto na cama te soco a banana, o que é que tu faz?

Eu tu te boto na cama, te soco a banana, o que é que tu faz?

Eu te boto na cama, te soco a banana, o que é que tu (E ela faz, ó)

Se eu te boto na cama, te soco a banana, o que é que tu faz?

Vem e bota (Ui, lá ele)

Te boto, vai (Toma)

Vem e bota, tu vai, te bota, tu vai

Te boto, tu vai

Te boto, tu vai, te boto, tu vai, te boto, tu vai

Te boto, tu vai, te boto, tu vai, te boto, tu vai

Ui, vai ser só pra nós, candanga

Só pra nós, candanga, vai ser só pra nós, candanga

Só pra nós, candanga, vai ser só pra nós, candanga

Pra nós, candanga, vai ser só pra nós, candanga

Nós, candanga

Rola a xereca no Playba

Calma, vida, tá de boa

Rola a xereca no Laizzao

Calma, vida, tá de boa

Rola a xereca no Donk

Calma, vida, tá de boa

Rola a xereca no Alê

Calma, vida, tá de boa

La-la-la-la, tá de boa

Rola a xerequinha no coroa, porra, no coroa

Rola no coroa, porra, no coroa

Joga no coroa, porra, no coroa

Joga no coroa, porra, no coroa

Joga no coroa, porra, no coroa

Joga no coroa, porra, no coroa

Joga no coroa, porra, no coroa

É

Quando eu transo com ela é uma zuada do carai

A noite toda é uma zuada do carai

Quando eu pego de jeito é uma zuada do carai

A noite toda é uma zuada do

Ai, ai-ai, oi

Ai, ai-ai

Ai, ai-ai

A noite toda é uma zuada do carai

Ai, ai, ai, ai

Ai, ai-ai

Ai, ai-ai

A noite toda é uma zuada do carai

Ela quer pegar na minha espada, ela quer pegar na minha

Ela quer pegar na minha espada, ela quer pegar na minha

Ela quer pegar na minha espada, ela quer pegar na minha

Ela quer pegar na minha espada, ela quer pegar na minha

Chegou sexta-feira, é dia de se alinhar

Pega o barbeador e começa a raspar

Deixa eu ver, deixa eu ver se tá lisinha

Deixa eu ver, deixa eu ver, tá raspa—

Hum, deixa eu ver se tá lisinha, deixa eu ver, e tá raspa—

Deixa eu ver se tá lisinha, deixa eu ver, e tá raspa—

Deixa eu ver se tá lisinha, deixa eu ver, e tá raspada

Deixa eu ver se tá li—, deixa eu ver, tá raspadinha

Deixa eu ver se tá lisinha, deixa eu ver, e tá raspa—

Deixa eu ver se tá lisinha, deixa eu ver, e tá raspada

Deixa eu ver se tá lisinha, deixa eu ver, e tá raspadinha

Deixa eu ver, tá lisinha