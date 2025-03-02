Azul, J Balvin: testo, traduzione in italiano e significato della canzone
Traduzione in italiano, testo e significato di Azul di J Balvin: celebra l’energia festaiola e la sensualità di una donna che ama godersi la vita senza freni
Azul è una canzone di J Balvin tratta dall’album Colores, pubblicato nel marzo 2020. Il brano è diventato virale a inizio marzo 2025, dando una seconda vita al pezzo, tra i più condivisi anche sui social. A seguire potete ascolta la canzone, leggere testo, significato e traduzione in italiano.
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Il testo di Azul di J Balvin
Leggi il testo di Azul di J Balvin.
Le gusta salir y amanecer
Beber y enloquecerse
Y cuando el día termine
No sé si la vuelvo a ver
Yo que no traje bloqueador pa’ tanto calor que quema
Y ese cuerpito que tú tiene’, el traje ‘e baño chiquitito te queda
Esa blanquita coge sol y de una ya se pone morena
Un trago en mano, bien borracha, todos saben que su vida es extrema
Dice que no, pero sé que mi flow le corre por las vena’
Y ese cuerpito que tú tiene’, el traje ‘e baño chiquitito te queda
Esa blanquita coge sol y de una ya se pone morena
Un trago en mano, bien borracha, todos saben que su vida es extrema
Dice que no, pero sé que mi flow le corre por las vena’
Leggo
Mami, sacúdete la arena
Con ese booty me duele que seas ajena, ey (Ajena)
Se puso una de mis cadena’
Nunca le baja, siempre con la copa llena (Wuh)
Ella entró, saludó y en el bote se montó
Dos cachas y tosió cuando Sky se lo pasó (Yah)
Me pegué, lo meneó, nunca me dijo que no
Se lució, abusó, y eso que ni se esforzó (Ey)
Yo que no traje bloqueador pa’ tanto calor que quema
Y ese cuerpito que tú tiene’, el traje ‘e baño chiquitito te queda (Woh)
Esa blanquita coge sol y de una ya se pone morena (Ah)
Un trago en mano, bien borracha, todos saben que su vida es extrema
Dice que no, pero sé que mi flow le corre por las vena’ (Ah-ah)
Con tu cuerpo sube la marea (Marea)
En traje ‘e baño, bobo me deja (Uff)
A lo Yankee, estás dura (Yeah)
Como Maluma, pa’ que suba la temperatura (Yah)
Hace calor (Calor, calor), hace calor (Eh)
Por tu cuerpo baja tu sudor (Wuh)
Toma aguardiente y lo pasa con ron (Ron)
Si no es bikini, ropa interior (Wuh)
Cuando la vi yo le dije cómo fue (Cómo fue)
Abajo ‘el yate fue que la pillé (La pillé)
Está loca y de todo prueba
Y ese cuerpito que tú tiene’, el traje ‘e baño chiquitito te queda (Woh)
Esa blanquita coge sol y de una ya se pone morena (Ah)
Un trago en mano, bien borracha, todos saben que su vida es extrema
Dice que no, pero sé que mi flow le corre por las vena’ (Ah-ah)
Y ese cuerpito que tú tiene’, el traje ‘e baño chiquitito te queda (Ey, ey)
Esa blanquita coge sol y de una ya se pone morena (Ey, ey)
Un trago en mano, bien borracha, todos saben que su vida es extrema
Dice que no, pero sé que mi flow le corre por las vena’
Yeah-yeah
Yeah-yeah
Azul di J Balvin, la traduzione in italiano
Leggi la traduzione in italiano di Azul di J Balvin.
Le piace uscire e stare sveglia fino all’alba
Bere e scatenarsi
E quando il giorno finirà
Non so se la rivedrò
Io che non ho portato la crema solare per tutto questo caldo che brucia
E quel corpicino che hai, il costume minuscolo ti sta da dio
Quella ragazza bianca prende il sole e subito diventa mora
Un drink in mano, bella sbronza, tutti sanno che la sua vita è estrema
Dice di no, ma so che il mio stile le scorre nelle vene
E quel corpicino che hai, il costume minuscolo ti sta da dio
Quella ragazza bianca prende il sole e subito diventa mora
Un drink in mano, bella sbronza, tutti sanno che la sua vita è estrema
Dice di no, ma so che il mio stile le scorre nelle vene
Leggo
Mami, scrollati via la sabbia
Con quel lato B mi fa male sapere che sei di un altro (Di un altro)
Si è messa una delle mie collane
Non si ferma mai, sempre con il bicchiere pieno (Wuh)
È entrata, ha salutato e si è imbarcata sullo yacht
Due tiri e ha tossito quando Sky gliel’ha passato (Yah)
Mi sono avvicinato, ha iniziato a muoversi, non mi ha mai detto di no
Si è fatta notare, ha esagerato, e neanche si è sforzata (Ey)
Io che non ho portato la crema solare per tutto questo caldo che brucia
E quel corpicino che hai, il costume minuscolo ti sta da dio (Woh)
Quella ragazza bianca prende il sole e subito diventa mora (Ah)
Un drink in mano, bella sbronza, tutti sanno che la sua vita è estrema
Dice di no, ma so che il mio stile le scorre nelle vene (Ah-ah)
Con il tuo corpo si alza la marea (Marea)
In costume, mi lasci di sasso (Uff)
Alla Daddy Yankee, sei tosta (Yeah)
Come Maluma, per far salire la temperatura (Yah)
Fa caldo (Caldo, caldo), fa caldo (Eh)
Il sudore scende sul tuo corpo (Wuh)
Beve aguardiente e lo manda giù con del rum (Rum)
Se non è bikini, è intimo (Wuh)
Quando l’ho vista le ho detto “com’è?” (Com’è?)
L’ho beccata giù allo yacht (L’ho beccata)
È fuori di testa e prova di tutto
E quel corpicino che hai, il costume minuscolo ti sta da dio (Woh)
Quella ragazza bianca prende il sole e subito diventa mora (Ah)
Un drink in mano, bella sbronza, tutti sanno che la sua vita è estrema
Dice di no, ma so che il mio stile le scorre nelle vene (Ah-ah)
E quel corpicino che hai, il costume minuscolo ti sta da dio (Ey, ey)
Quella ragazza bianca prende il sole e subito diventa mora (Ey, ey)
Un drink in mano, bella sbronza, tutti sanno che la sua vita è estrema
Dice di no, ma so che il mio stile le scorre nelle vene
Yeah-yeah
Yeah-yeah
Il significato della canzone Azul di J Balvin
“Azul” di J Balvin è una canzone che celebra l’energia festaiola e la sensualità di una donna che ama godersi la vita senza freni. Il testo dipinge un’atmosfera estiva e spensierata, con immagini di spiagge, yacht, alcol e musica che fanno da sfondo a una notte selvaggia.
La protagonista è descritta come una ragazza attraente e disinibita, che “le gusta salir y amanecer” (le piace uscire e stare fuori fino all’alba), bere e lasciarsi andare. L’autore sottolinea la sua bellezza e il suo fascino, notando come il sole la faccia subito abbronzare (“Esa blanquita coge sol y de una ya se pone morena”) e come il suo corpo in un costume da bagno attiri l’attenzione.
C’è un gioco di seduzione tra il narratore e la ragazza, che inizialmente sembra negare il suo interesse (“Dice que no”), ma lui è convinto che sia attratta dal suo stile e dalla sua energia (“pero sé que mi flow le corre por las venas”).
Il brano è un mix di reggaeton e sonorità latine che evocano un’atmosfera calda e festosa, con riferimenti a icone come Daddy Yankee e Maluma per sottolineare il mood sensuale e audace. In definitiva, Azul è un inno alla spensieratezza estiva, al divertimento sfrenato e all’attrazione irresistibile.