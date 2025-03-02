Azul è una canzone di J Balvin tratta dall’album Colores, pubblicato nel marzo 2020. Il brano è diventato virale a inizio marzo 2025, dando una seconda vita al pezzo, tra i più condivisi anche sui social. A seguire potete ascolta la canzone, leggere testo, significato e traduzione in italiano.

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Leggi il testo di Azul di J Balvin.

Leggi la traduzione in italiano di Azul di J Balvin.

Le piace uscire e stare sveglia fino all’alba

Bere e scatenarsi

E quando il giorno finirà

Non so se la rivedrò

Io che non ho portato la crema solare per tutto questo caldo che brucia

E quel corpicino che hai, il costume minuscolo ti sta da dio

Quella ragazza bianca prende il sole e subito diventa mora

Un drink in mano, bella sbronza, tutti sanno che la sua vita è estrema

Dice di no, ma so che il mio stile le scorre nelle vene

E quel corpicino che hai, il costume minuscolo ti sta da dio

Quella ragazza bianca prende il sole e subito diventa mora

Un drink in mano, bella sbronza, tutti sanno che la sua vita è estrema

Dice di no, ma so che il mio stile le scorre nelle vene

Leggo

Mami, scrollati via la sabbia

Con quel lato B mi fa male sapere che sei di un altro (Di un altro)

Si è messa una delle mie collane

Non si ferma mai, sempre con il bicchiere pieno (Wuh)

È entrata, ha salutato e si è imbarcata sullo yacht

Due tiri e ha tossito quando Sky gliel’ha passato (Yah)

Mi sono avvicinato, ha iniziato a muoversi, non mi ha mai detto di no

Si è fatta notare, ha esagerato, e neanche si è sforzata (Ey)

Io che non ho portato la crema solare per tutto questo caldo che brucia

E quel corpicino che hai, il costume minuscolo ti sta da dio (Woh)

Quella ragazza bianca prende il sole e subito diventa mora (Ah)

Un drink in mano, bella sbronza, tutti sanno che la sua vita è estrema

Dice di no, ma so che il mio stile le scorre nelle vene (Ah-ah)

Con il tuo corpo si alza la marea (Marea)

In costume, mi lasci di sasso (Uff)

Alla Daddy Yankee, sei tosta (Yeah)

Come Maluma, per far salire la temperatura (Yah)

Fa caldo (Caldo, caldo), fa caldo (Eh)

Il sudore scende sul tuo corpo (Wuh)

Beve aguardiente e lo manda giù con del rum (Rum)

Se non è bikini, è intimo (Wuh)

Quando l’ho vista le ho detto “com’è?” (Com’è?)

L’ho beccata giù allo yacht (L’ho beccata)

È fuori di testa e prova di tutto

E quel corpicino che hai, il costume minuscolo ti sta da dio (Woh)

Quella ragazza bianca prende il sole e subito diventa mora (Ah)

Un drink in mano, bella sbronza, tutti sanno che la sua vita è estrema

Dice di no, ma so che il mio stile le scorre nelle vene (Ah-ah)

E quel corpicino che hai, il costume minuscolo ti sta da dio (Ey, ey)

Quella ragazza bianca prende il sole e subito diventa mora (Ey, ey)

Un drink in mano, bella sbronza, tutti sanno che la sua vita è estrema

Dice di no, ma so che il mio stile le scorre nelle vene

Yeah-yeah

Yeah-yeah