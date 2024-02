Il cerchio della vita è la versione italiana di Circle of life, ovvero la colonna sonora del film d’animazione del 1994 Il re leone. A cantare il brano in italiano è Ivana Spagna, che ne ha fatto un classico del suo repertorio, mentre quella internazionale ha la voce dell’attrice Carmen Twillie nella versione che fu inserita a inizio film come canzone di apertura. A comporla Elton John per le musiche e Tim Rice per quanto concerne i testi. Ma naturalmente la versione più famosa appartiene proprio al suo autore Elton John, diventandone colonna sonora. Ne esiste anche il videoclip.

Il testo di Il cerchio della vita

A seguire ecco il testo della canzone Il cerchio della vita. La parte iniziale è in lingua zulu.

Nants ingonyama bagithi baba

(Sithi uhhmm ingonyama) yeah ingonyama

Nants ingonyama bagithi baba

(Sithi uhm ingonyama), baba

Ingonyama (Ingonyama)

Siyo Nqoba

(Ingonyama nengw’ enamabala)

Ingonyama nengw’ enamabala

Ingonyama nengw’ enamabala

Ingonyama nengw’ enamabala

Ingonyama nengw’ enamabala

Ingonyama nengw’ enamabala

Ingonyama nengw’ enamabala

Ingonyama nengw’ enamabala

Ingonyama nengw’ enamabala

Un bel giorno ti accorgi che esisti

Che sei parte del mondo anche tu

Non per tua volontà e ti chiedi chissà

Siamo qui per volere di chi Poi un raggio di sole ti abbraccia

I tuoi occhi si tingon di blu

E ti basta così, ogni dubbio va via

E i perché non esistono più È una giostra che va, questa vita che

Gira insieme a noi e non si ferma mai

E ogni vita lo sa che rinascerà

In un fiore che fine non ha È una giostra che va, questa vita che

Gira insieme a noi e non si ferma mai

E ogni vita lo sa che rinascerà

In un fiore che fine non ha

Il significato della canzone Il cerchio della vita

Il cerchio della vita ha un testo di facile comprensione, quindi non ha un significato oscuro. Il brano fa riferimento al ciclo della vita comune ad ogni essere vivente e al cammino costituito dal percorso nascita – crescita – invecchiamento (“È una giostra che va, questa vita che/gira insieme a noi e non si ferma mai/E ogni vita lo sa che rinascerà/In un fiore che fine non ha“). L’introduzione della canzone è in lingua zulu, un idioma molto parlato all’interno del continente africano. Fioccano le immagini della natura, come l’iconico fiore o il raggio di sole.

Il testo in lingua italiana che ha come voce Ivana Spagna alterna come tempi verbali l’indicativo presente (di nuovo “È una giostra che va, questa vita che/gira insieme a noi e non si ferma mai”) e l’indicativo futuro semplice (“E ogni vita lo sa che rinascerà/In un fiore che fine non ha“). Numerose le parole tronche come “volontà”, “chissà” oltre al già citato futuro semplice “rinascerà“.