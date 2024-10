Lugano addio è una canzone di Ivan Graziani del 1977 tratta dall’album “I lupi“, quinto disco della sua carriera. Il brano è la prima traccia del lato B, pubblicata anche in formato 45 giri. Qui sotto potete ascoltare il pezzo, leggere testo e significato.

Ecco il testo di Lugano Addio di Ivan Graziani.

Le scarpe da tennis bianche e blu

Seni pesanti e labbra rosse

E la giacca a vento

Oh, Marta io ti ricordo così

Il tuo sorriso e i tuoi capelli

Fermi come il lago

“Lugano addio” cantavi

Mentre la mano mi tenevi

“Canta con me” tu mi dicevi

Ed io cantavo di un posto che

Non avevo visto mai

Tu, tu mi parlavi di frontiere

Di finanzieri e contrabbando

Mi scaldavo ai tuoi racconti

“E mio padre sì” tu mi dicevi

Quassù in montagna ha combattuto

Poi del mio mi domandavi

Ed io pensavo a casa

Mio padre fermo sulla spiaggia

Le reti al sole, i pescherecci in alto mare

Conchiglie e stelle

Le bestemmie e il suo dolore

Oh, Marta io ti ricordo così

Il tuo sorriso e tuoi capelli

Fermi come il lago

“Lugano addio” cantavi

Mentre la mano mi tenevi

“Addio” cantavi

E non per falsa ingenuità, tu ci credevi

E adesso anch’io che sono qua

Oh, Marta mia addio, ti ricordo così

Il tuo sorriso e tuoi capelli

Fermi come il lago