Universo è il nuovo singolo di Irene Grandi. Il brano rinnova il sodalizio artistico con Francesco Bianconi dei Baustelle, già autore per lei di “Bruci la città” e “La cometa di Halley”. Scritto insieme a KABALLÀ e prodotto da PIO, “Universo” è un upbeat grintoso dai suoni elettro pop con tratti malinconici ma incisivi. La sua energia positiva e passionale si traduce in un abbraccio sonoro, un’autentica celebrazione dell’amore, intensa e coinvolgente.

“Universo” segue di pochi mesi la pubblicazione di “Fiera di Me”, uscito lo scorso 17 maggio, un percorso musicale costellato di grandi successi che presenterà dal vivo nel “Fiera di Me Tour”, una serie di concerti celebrativi dei 30 anni di carriera di questa straordinaria artista, che partirà il prossimo 1 novembre.

Ecco il testo di “Universo” di Irene Grandi.

Pioggia, moda e vanità

Schegge di malinconia

Al cinema

L’attrice che vestito indosserà

Porn0 ed elettricità

Dispersione di energia

Nelle città

Chissà, la gente che dolore indosserà

L’universo immaginabile

Non riesce a contenere neanche un piccolo frammento dell’immenso che c’è in te

Sei diverso e così fragile

La mia ultima speranza di resistere

L’idea di sopravvivere

A questa brutta copia di realtà

Pago il conto dentro un bar

Passa la pubblicità

L’umanità

Chissà, che maschera stasera indosserà

L’universo immaginabile

Non riesce a contenere neanche un piccolo frammento dell’immenso che c’è in te

Sei diverso e così fragile

La mia ultima speranza di resistere

L’idea di sopravvivere

A questa brutta copia di realtà

L’universo indecifrabile

E solo tu parli d’amore senza chiederne

(d’amore senza chiederne)

L’universo immaginabile

Non riesce a contenere neanche un attimo del tempo senza fine

Che hai per me

Tu sei il mio motore immobile

La mia ultima speranza di resistere

L’idea di sopravvivere a questa brutta copia di realtà