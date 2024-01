Il Pagante, progetto multiplatino 100% milanese da 13 anni sulla cresta del trend, apre il 2024 con un back to the roots, scendendo in campo con il completo da hit cucito su misura dal team di producer ITACA e impreziosito da un’esplosiva collaborazione: Spingere feat. VillaBanks è il nuovo singolo in licenza esclusiva M.A.S.T. / Believe.

Spingere attinge a piene mani dall’immaginario e dal frasario dei nuovi “intellettuali contemporanei” Filippo Champagne e Nevio lo Stirato, idoli dei social a suon di storie e reel che hanno fatto del ballare la fresca (spendere, rigorosamente in contanti) e andare in gaina (far serata e ubriacarsi) il loro pane quotidiano, sposando 100% la filosofia Pagante. È proprio il cameo di Filippo e Nevio, intervistati in radio da Giuseppe Cruciani e David Parenzo per annunciare la nascita del loro partito “Popolo della Gaina”, ad accompagnare le prime sequenze del dissacrante video di Spingere, fuori su YouTube per la regia di Andrea Gallo (clicca qui).

Spingere e far ballar la fresca

Vuoi vincere e dominar la festa

La mia medicina è aprire un’altra bollicina

Fino alla mattina non ci scende la gaina E tu puoi spingere, na-na-na-na-na-na-na

Puoi spingere, na-na-na-na-na-na-na

La mia medicina è aprire un’altra bollicina

E tu puoi spingere (Na-na-na-na-na-na-na) (El Filósofo, spingere)

Mi trovi sul top della montagna (Banks)

Courchevel che bevo champagne

Mi ballo gli euro, faccio centro (Eh)

Voglio il pachinko, fra’, il Premio Tenco (Eh)

Sopra le strade innevate, classe G integrale

Tequila Patrón giù come l’acqua mineralе (Uah, uah, uah)

Parto lontano da quelle viperе (Vipere)

Sotto funghetti mi sento libero (Libero)

Sto solamente provando a vivere (Eh), vivere (Eh, vivere)

Finiamo quella vodka e iniziamo col Pinot nero

Vuole passare a trovarmi in hotel

Le mani in alto nella discoteca

Spingo sempre (Stanotte spingo te) Spingere e far ballar la fresca

Vuoi vincere e dominar la festa

La mia medicina è aprire un’altra bollicina

Fino alla mattina non ci scende la gaina E tu puoi spingere, na-na-na-na-na-na-na

Puoi spingere, na-na-na-na-na-na-na

La mia medicina è aprire un’altra bollicina

E tu puoi spingere (Na-na-na-na-na-na-na) Vida loca questa sera

Noi spingiamo e ne varrà la pena

Rum e coca dentro una balera

E vedo River-Boca nella Bombonera

Siamo nell’Evoque che beviamo Belle Epoque

Noi spingiamo come dentro al pogo di una festa hardcore (Eh) Spingere e far ballar la fresca

Vuoi vincere e dominar la festa

La mia medicina è aprire un’altra bollicina

Fino alla mattina non ci scende la gaina E tu puoi spingere

Spingere

Spingere

E tu puoi spingere (Na-na-na-na-na-na-na)

Il significato della canzone Spingere

Sound trascinante che viaggia su cassa dritta e lampi electro pop: Spingere celebra più che mai il Pagante-pensiero della prima ora incorniciando in poco più di due minuti l’irrefrenabile voglia di far festa e “sbocciare” in discoteca, divertirsi spensierati e scatenarsi fino al mattino senza pentimento

Vida loca questa sera

Noi spingiamo e ne varrà la pena

Rum e coca dentro una balera

E vedo River-Boca nella Bombonera

Puntare alla festa e al divertimento è l’invito con cui si apre la canzone, tra ballo e alcol:

Spingere e far ballar la fresca

Vuoi vincere e dominar la festa

La mia medicina è aprire un’altra bollicina

Fino alla mattina non ci scende la gaina

E ancora ribadisce il concept:

Finiamo quella vodka e iniziamo col Pinot nero

Vuole passare a trovarmi in hotel

Le mani in alto nella discoteca

Spingo sempre (Stanotte spingo te)