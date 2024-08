“Nobody’s Soldier” è una canzone di Hozier che si concentra sull’esperienza di assistere a guerre e violenze in tutto il mondo nell’era digitale, evidenziando lo stress per la salute mentale derivante dall’essere esposti alla sofferenza altrui e la frustrazione di sentirsi impotenti o complici. Hozier reagisce a questi sentimenti rifiutando la pressione di sostenere tacitamente la guerra ed esprimendo incertezza sulla propria posizione e sul proprio impatto.

Il brano è stato pubblicato il 16 agosto 2024 ed è prodotto da Bēkon, Pete G, Chakra e Sergiu Gherman. A seguire potete ascoltare il pezzo, leggere traduzione in italiano e significato.

Clicca qui per ascoltare “Nobody’s Soldier” di Hozier su YouTube.

Ecco il testo di “Nobody’s Soldier” di Hozier.

Running with bulls

Working my miracles

Holding my world together with a boot string

Living the dream

Benzos and gasoline

Coffee and blue light screens till the morning

If I tell you this is drowning

You tell me I’m walking on water

I could bring fire from the mountain

You tell me it feels a little colder

I don’t wanna

Choose between being a salesman or a soldier

Just let me look a little older

Let me step a little bolder

Choose between being a butcher or a pauper

Honey, I’m taking no orders

Gonna be Nobody’s Soldier

Sick to my skin

Watching thе news again

Whatever you choosе, you lose out in the long run

The paint on the walls

Come down like a waterfall

The goal I was aiming for was the wrong one

If I say that this is drowning

You tell me I’m walking on water

I could bring fire from the mountain

You tell me it feels a little colder

I don’t wanna

Choose between being a salesman or a soldier

Just let me look a little older

Let me step a little bolder

Choose between being a butcher or a pauper

Honey, I’m taking no orders

Gonna be Nobody’s Soldier

(Nobody’s Soldier) Mm, being a butcher

(Nobody’s Soldier) Or a pauper, I’m

(Nobody’s Soldier) I’m gonna be Nobody’s Soldier

I don’t wanna choose between being a salesman or a soldier

Just let me look a little older

Let me step a little bolder

Choose between being a butcher or a pauper

Honey, I’m taking no orders

Gonna be Nobody’s Soldier