Esce venerdì 8 novembre Grandine, il nuovo singolo del cantautore Holden, in collaborazione per la prima volta con mew. I due artisti, legati da una profonda amicizia, hanno unito le loro voci in un brano che mette in luce tutta la loro sinergia artistica. I due cantanti hanno presentato il brano durante la puntata di Amici in onda domenica 3 novembre 2024. Ecco le parole del cantante:

“Grandine è un brano a cui sono molto legato e sono contento di averlo realizzato con mew e che mi accompagni verso il racconto di questa storia d’amore travagliata in cui i sensi di colpa picchiano come grandine sul vetro”

Il singolo, scritto, composto e prodotto da Holden, arriva dopo la pubblicazione del suo EP JOSEPH che ha superato 82 milioni di streaming e ha portato i suoi brani ad oltre 279 milioni di ascolti complessivi.

Il testo di Grandine

(testo in aggiornamento)

Il significato della canzone Grandine

Grandine feat. mew è un brano dalla melodia e dal ritmo malinconici, che evocano una profonda rassegnazione nei confronti di un amore che è ormai giunto al termine. Il brano è un’esplorazione sonora che abbraccia influenze urban, attraversando allo stesso tempo sonorità più cantautorali. Le interpretazioni di Holden e mew, intense e cariche di emozione, raccontano il preciso momento in cui all’interno di una storia d’amore ci si trova in difficoltà e l’istinto è quello di fuggire. ll testo, ricco di immagini riflessive, affronta con sensibilità la vulnerabilità e il senso di perdita che accompagnano la fine di una relazione.