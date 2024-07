Lucky è una canzone di Halsey che cita, direttamente nel testo e nel titolo, uno dei singoli omonimi più noti di Britney Spears. La stessa cantante ha spiegato il perché di questa decisione:

“Ricordo la prima volta che l’ho sentita cantare Lucky e mi ha colpito a un’età così giovane che non avevo idea di come fosse veramente la sua vita. e quella sensazione risuona ancora così tanto in me. Mi sono ritrovata a cantarla quando ho iniziato la terapia e poi ho capito che dovevo farlo”

Ha scritto alla Spears per parlarle della sua idea e ha avuto il permesso di usare il sample:

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Lucky” di Halsey.

Ecco il testo di Lucky di Halsey.

I am so lucky

Everybody, get in line to meet the girl who flew too high

Who does it all just to be liked by strangers that she met online

Did it all to be included, my self-loathing so deep-rooted

Inner child that’s unrecruited, truth is I’m not suited for it

When I die, I won’t have time to spend my money

But I hope that you still love me

‘Cause I’m so lucky, I’m a star

But I cry, cry, cry in my lonely heart, thinkin’

“If there’s nothin’ missin’ in my life

Then why (Why, why?) do these tears come at night?”

Why they come? Why they come?

Why they come? Why they come?

And why she losin’ so much weight?

I heard it’s from the drugs she ate

And I feel her, but I can’t relate

‘Cause I’d never end up in that state

A girl like that is a mother, must be tough

A problem child, I was rough

But what do you do with a difficult grownup?

When I die, I won’t have time to spend my money

But I hope that you still love me (Da-da-da-da, da-da-mm)

‘Cause I’m so lucky (I’m so lucky), I’m a star

But I cry, cry, cry in my lonely heart, thinkin’

“If there’s nothin’ missin’ in my life

Then why do these tears come at night?”

I shaved my head four times because I wanted to

And then I did it one more time ‘cause I got sick (I am so lucky)

And I thought I changed so much, nobody would notice it, and no one did

Then I left the doctor’s office full of tears

Became a single mom at my premiere

And I told everybody I was fine for a whole damn year

And that’s the biggest lie of my career

But I’m so lucky, I’m a star

And I cry, cry, cry in my lonely heart, thinkin’

“If there’s nothin’ missin’ in my life

Then why do these tears come at night?”

I’m so lucky, I’m a star

But I cry, cry, cry in my lonely heart, thinkin’

“If there’s nothin’ missin’ in my life

Then why do these tears come at night?”

She’s so lucky, she’s so lucky

She’s so lucky, she’s so

Haven’t you heard?