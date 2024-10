Swallow my tears è una canzone di Gwen Stefani tratta dall’album “Bouquet”, previsto per il 15 novembre in tutto il mondo.

Si tratta del primo disco pubblicato da Gwen in oltre 7 anni.

Il primo singolo del progetto s’intitolava “Somebody Else’s”, un brano soft-rock che si contraddistingue per il suono di chitarra anni ‘70.

Il brano è stato registrato ‘alla vecchia maniera’ con una full band agli Smoakstack Studios e con il produttore pluripremiato Scott Hendricks. Anche il resto del disco è stato realizzato dal medesimo team. In questo senso il nuovo singolo guarda al passato, ma solo per fare il punto sul presente.

Swallow my tears è la seconda anticipazione del progetto di inediti.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “SWALLOW MY TEARS” DI GWEN STEFANI.

Ecco il testo di “Swallow my tears” di Gwen Stefani.

The past keeps chasin’ me around

I thought I lost it, but then it found me

Like it always does

Dragging me back to who I was

And I’m runnin’, I’m runnin’

But not from you

I stay one step ahead of the pain

I keep an umbrella when there’s no rain

I got my guard up when there’s no war

Don’t know what I’m fighting for

Give me a second, I need to swallow my tears

I promise, I promise, I promise I want you here

I want you here

But first let me swallow my tears

Lookin’ for God, I’m prayin’, kneelin’

Had to go and do some healin’

Sorry I was ghostin’ you (Ghostin’ you)

But what was I supposed to do?

I’m runnin’, I’m runnin’

But not from you

I stay one step ahead of the pain

I keep an umbrella when there’s no rain

I got my guard up when there’s no war

Don’t know what I’m fighting for

Give me a second, I need to swallow my tears

I promise, I promise, I promise I want you here

I want you here

Oh, give me a second, I need to swallow my tears

I promise, I promise, I promise I want you here (I want you here)

I want you here (I need you here)

I want you here (I want you here)

I want you here (I need you here)

I promise, I promise, I promise

I promise, I promise, I promise