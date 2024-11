Gracie Abrams è diventata in poche settimane una delle artiste femminili più ascoltate al mondo: il suo nuovo singolo “That’s so true” è attualmente il 6° brano più ascoltato su Spotify a livello globale. Il singolo è tratto dalla versione deluxe del suo album “The Secret of Us”. L’album include anche il duetto con l’amica Taylor Swift sulle note del brano “Us” e questa nuova versione del disco contiene 7 tracce aggiuntive.

“That’s so true” è co-scritta con l’amica Audrey Hobert ed esplora i sentimenti della gelosia che arrivano con la rottura di una relazione. Il brano è vivace, il testo è melanconico e appassionato.

Il disco “The Secret of Us” è stato pubblicato a giugno e ha raggiunto la n.1 nella classifica in Gran Bretagna, Australia e Paesi Bassi, oltre a raggiungere la seconda posizione nella classifica americana degli album Billboard 200.

L’album è stato co-prodotto dal suo amico e frequente collaboratore Aaron Dessner (The National), e questo progetto segna la prima volta che Gracie stessa ha preso parte al processo di produzione. La Abrams ha anche arruolato l’amica di lunga data Audrey Hobert per co-scrivere gran parte dell’album.

Prima di imbarcarsi nel suo nuovo tour mondiale nelle arene che la vedrà protagonista anche in Italia il 25 febbraio all’Unipol Forum di Milano, Gracie è tornata come ‘special guest’ nella seconda leg in Nord America dell’Eras Tour di Taylor Swift.

CLICCA QUI PER VEDERE IL LYRICS VIDEO DI “THAT’S SO TRUE” DI GRACIE ABRAMS.

Ecco il testo di That’s So True di Gracie Abrams

I could go and read your mind

Think about your dumb face all the time

Living in your glass house, I’m outside, uh

Looking into big blue eyes

Did it just to hurt me, make me cry

Smiling through it all, yeah, that’s my life

You’re an idiot, now I’m sure

Now I’m positive, I should go and warn her

Ooh, bet you’re thinking, “She’s so cool”

Kicking back on your couch, making eyes from across the room

Wait, I think I’ve been there too, ooh

What’d she do to get you off? (Uh-huh)

Taking down her hair like, oh my God

Taking off your shirt, I did that once

Or twice, uh

No, I know, I know I’ll fuck off (Uh-huh)

But I think I like her, she’s so fun

Wait, I think I hate her, I’m not that evolved

I’m sorry she’s missing it, sad, sad boy

Not my business, but I had to warn ya

Ooh, bet you’re thinking, “She’s so cool”

Kicking back on your couch, making eyes from across the room

Wait, I think I’ve been there too, ooh

Ooh, you’ve got me thinking, “She’s so cool”

But I know what I know and you’re just another dude

Ooh, that’s so true, ooh

Made it out alive, but I think I lost it

Said that I was fine, said it from the coffin

Remember how I died when you started walking?

That’s my life, that’s my life

I’ll put up a fight, taking out my earrings

Don’t you know the vibe? Don’t you know the feeling?

You should spend the night, catch me on your ceiling

That’s your prize, that’s your prize

Well

Mm, bet you’re thinking, “She’s so cool”

Kicking back on your couch, making eyes from across the room

Wait, I think I’ve been there too, ooh

Ooh, you’ve got me thinking, “She’s so cool”

But I know what I know and you’re just another dude

Ooh, that’s so true, ooh, ooh, oh