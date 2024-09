Primo successo per X Factor 2024. Il brano “Bandiera“, cantato da Giulia Mei durante le Audizioni, sta riscuotendo un interesse evidente, piazzandosi ai primi posti dei brani più virali in Italia. Il pezzo è un inno potente sulle ingiustizie subite dalle donne. A seguire potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “BANDIERA” DI GIULIA MEI.

Ecco il testo della canzone “Bandiera” di Giulia Mei.

Libera, voglio essere libera Di non portare o portare un velo Truccarmi tantissimo Non depilarmi per mesi, per anni

La canzone “Bandiera” di Giulia Mei è un inno alla libertà individuale, soprattutto al femminile, e un’espressione forte di autodeterminazione. Il testo esplora il desiderio di essere libere di fare scelte personali senza subire giudizi o restrizioni da parte della società. Giulia Mei canta di una libertà che va oltre le aspettative tradizionali, abbracciando l’idea di non doversi conformare a norme sociali sul comportamento femminile, che si tratti di trucco, depilazione o maternità.

Frasi come “Libera, voglio essere libera / Di uscire la sera, tornare da sola / Senza la paura” evidenziano la volontà di poter vivere senza la costante paura delle aggressioni o dei giudizi. Questo sentimento si ripete quando afferma il diritto di fare ciò che vuole con il proprio corpo, di avere una sessualità libera e di amare chi desidera, rompendo con stereotipi e tabù sociali.

“Bandiera” è un canto di resistenza contro i limiti imposti alla libertà delle donne, esaltando l’idea che il corpo e la vita di una donna appartengano solo a lei, e nessuno dovrebbe avere il diritto di imporre restrizioni o giudizi su come vive.

In merito al brano presentato a X Factor 2024, Giulia Mei ha dichiarato, spiegandone il significato:

Questa non è una canzone è uno sfogo senza mezzi termini, il mio, di me Giulia, di me donna. Esattamente io che torno a casa a Milano col cuore in gola, io che rispondo in direct ai paternalismi di chi mi spiega come mostrare il mio corpo, io che ho paura dei compleanni perché vivo l’invecchiamento come una colpa, io che vivo la mia sessualità come uno stigma e ci ho dovuto pensare un bel po’ prima di pubblicare questo pezzo, perché la sessualità di una donna è bella e buona solo quando non si entra nei dettagli. Ma sono proprio i dettagli di essere donna che mi interessano, quelli di cui non si parla mai, quelli sottopelle che però fanno male, fanno male da secoli, da occidente a oriente. Sono i particolari di una quotidianità invivibile e inconciliabile con una libertà di plastica che fa notizia ma che non mi protegge dagli abusi. Io voglio solo una libertà che mi accompagni sotto casa, che mi faccia sentire così orgogliosa della mia fica da portarmela addosso come una bandiera, una cazzo di bandiera che faccia luce in mezzo al buio più totale