E poi è una delle canzoni più famose e amate della carriera di Giorgia. Il brano fu presentato in gara al Festival di Sanremo 1994 nella categoria Nuove Proposte e si posizionò solamente settimo. Ma, come la storia della kermesse musicale insegna, non sempre chi non arriva ai primi posti è destinato a non avere successo. Ed è proprio questo uno dei casi più lampanti. Fu scritto da Giorgia insieme a Massimo Calabrese e Marco Rinalduzzi, produttori di questo disco.

Qui il live di “E poi”, brano di Giorgia, nella prima serata del Festival di Sanremo 2024.

A seguire il testo della canzone di Giorgia “E poi”.

E poi e poi

E poi sarà come morire

Cadere giù

Non arrivare mai

E poi sarà

E poi sarà come bruciare

Nell’inferno che imprigiona

E se ti chiamo “amore”, tu non ridere

Se ti chiamo amore

E poi e poi

E poi sarà come morire

La notte che

Che non passa mai

E poi sarà

E poi sarà come impazzire

In un vuoto che abbandona

E se ti chiamo “amore” tu non ridere

Se ti chiamo “amore”

Amore che non vola

Che ti sfiora il viso e ti abbandona

Amore che si chiede

Ti fa respirare e poi ti uccide

E poi e poi

Ti dimentica, ti libera

E poi e poi

La notte che

Che non passa mai

La notte che

Che non passa mai

E poi e poi

E poi sarà come sparire

Nel vuoto che

Che non smette mai

E poi sarà

Oh, e poi sarà come morire

Se vorrai andare via

Se ti chiamo “amore” tu non ridere

Se ti chiamo “amore”

Amore che non vola

Che ti sfiora il viso e ti abbandona

Amore che si chiede

Amore che si spiega

Ti fa respirare e poi ti uccide

E poi e poi

Ti dimentica

Ti libera

E poi e poi

Ti libera

E poi, e poi

La notte che, che non passa mai

La notte che, che non passa mai

E poi, e poi

E poi sarà come morire

La notte che

Che non passa mai