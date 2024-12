“Diamanti” è una canzone di Giorgia incisa per la colonna sonora del film omonimo di Ferzan Özpetek. La canzone “parla di destini che si incrociano, di eternità preziose e di possibilità da stringere tra le mani”.

La precedente collaborazione della cantante con il regista risale al 2002, con il brano “Gocce di memoria” per il film “La finestra di fronte” (2003).

A seguire potete ascoltare il testo del brano e leggere il significato.

Il testo di Diamanti di Giorgia

Ecco il testo della canzone “Diamanti” di Giorgia, colonna sonora del film di Ferzan Ozpetek.

Forse tornerà

La mia vita tornerà

Vestita di parole e saper vivere

E decidere

E quando arriverà

Senza macchia e senza età

Di questa eternità saremo noi i diamanti

Diamanti E se tutto quello che ho dentro di me

Sopravvive al destino com’è

Il tuo cuore mi resta vicino

Una gabbia di cielo io e te

Le ferite cucite d’amore

Siamo terra bagnata ad un fiore

E il riflesso di noi

Negli occhi di un bambino che il destino ancora non ha Forse tornerà

La mia vita tornerà

Vestita di canzoni e di ricordi

Tu promettimi

Che quando arriverà

E oltre quello che verrà

Saremo noi i diamanti, noi

Saremo insieme Anche se fosse solo per un’ora

Il tempo di cantare una canzone

E di imparare ad abbracciarsi ora

E tornare a splendere, oh

E promettere

Di essere soltanto me, soltanto me Forse tornerà

La mia vita tornerà

Vestita di parole e di ricordi

Tu promettimi

Che quando arriverà

Senza macchia, senza età

Di questa eternità saremo noi i diamanti Anche se fosse solo per un’ora

Il tempo di cantare una canzone

E di imparare ad abbracciarsi ora

E tornare a credere, oh

E promettere

Di essere soltanto me, soltanto me Forse tornerai

Il significato della canzone Diamanti di Giorgia

Il testo parla di speranza, resilienza e rinascita, rappresentando la vita come un ciclo che, nonostante le difficoltà e le ferite, può tornare a splendere. Chi canta esprime la fiducia che la propria esistenza possa ritrovare il suo significato e la sua bellezza: “Forse tornerà, la mia vita tornerà, vestita di parole e saper vivere”. C’è il desiderio di un futuro puro e senza tempo, in cui l’essenza della vita sarà preziosa come un diamante: “Di questa eternità saremo noi i diamanti”.

Le emozioni si intrecciano con immagini di resilienza e amore. Le ferite del passato vengono sanate con affetto: “Le ferite cucite d’amore, siamo terra bagnata ad un fiore”, suggerendo che, nonostante le difficoltà, l’amore può dare nuova vita. Il legame tra i protagonisti diventa una forza capace di resistere al destino: “Il tuo cuore mi resta vicino, una gabbia di cielo io e te“.

Il testo riflette anche sulla transitorietà del tempo, valorizzando i momenti condivisi, anche se brevi: “Anche se fosse solo per un’ora, il tempo di cantare una canzone”. C’è un invito a vivere intensamente il presente, a imparare ad abbracciarsi e a credere ancora nella possibilità di essere felici.

In sintesi, la canzone è una celebrazione della forza interiore e dell’amore come elementi che permettono alla vita di rinnovarsi e risplendere, trasformando anche le esperienze più difficili in preziosi ricordi. L’immagine dei diamanti diventa il simbolo della purezza e dell’eternità di ciò che resta, anche quando tutto sembra sfuggire.