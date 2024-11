Testo e significato della canzone “Piano Piano” di Giordana Angi, in uscita il 15 novembre 2024 e presentata in anteprima ad Amici

Piano piano è il nuovo singolo di Giordana Angi, in uscita per Warner Italy il 15 novembre 2024. La cantante ha presentato il brano in anteprima ad Amici nella puntata di domenica 10 novembre.

Il 16 novembre 2024, inoltre, ci sarà un concerto evento speciale. Giordana Angi è pronta a fare ritorno in Italia dopo un’estate frenetica in giro per l’Europa sotto il segno della musica. Giordana, tuttora impegnata a condividere il palco con l’amatissima star britannica Sting, ha avuto l’onore di aprire tutti i suoi concerti.

Ma colpita dalla classica saudade per la sua Italia regala ai suoi fan un momento indimenticabile per ringraziarli di tutto l’affetto e la vicinanza che non hanno mai smesso di dimostrarle anche a chilometri di distanza. È così che annuncia una grande festa live a Roma, sabato 16 novembre, presso il club “L’Asino che Vola” (via Antonio Coppi 12d). Un apres-midi in musica live dalle 15.00 alle 18.00 per permettere a tutti di tornare comodamente a casa e risparmiarsi il pernottamento a Roma. Ovviamente l’evento è completamente gratuito: i fan dovranno semplicemente mandare la richiesta di partecipazione sul sito ufficiale di Giordana Angi (clicca qui).

“Ho pensato a come ringraziarvi per tutto il calore e l’amore che mi avete riservato durante tutti questi anni. Il vostro sostegno ha lenito la mancanza di casa. Ho pensato che il miglior modo per rivedervi e stare un po’ anche con voi fosse regalarvi un concerto, un concerto privato solo per noi dove poter cantare le canzoni che amiamo di più. Vi dò appuntamento Sabato 16 Novembre a Roma presso “L’Asino Che Vola”, un locale a me caro dove ho spesso visto cantautori esibirsi e mi sono sentita ispirata. Non posso che darvi amore, non vedo l’ora”