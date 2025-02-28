La cantautrice e produttrice cubano-americana Gigi Perez ha pubblicato il nuovo singolo “Chemistry“,

Nel brano, scritto dall’artista già qualche anno fa e spoilerato per la prima volta nel 2022, echi glitchy si insinuano tra una chitarra acustica dolcemente strimpellata e voci sussurrate. Percussioni frenetiche accelerano il ritmo mentre la voce di Gigi Perez canta emozioni crude.

Dopo un 2024 che l’ha portata ad essere conosciuta dal grande pubblico, Gigi Perez continua a fare notizia. Billboard l’ha inserita tra i suoi “10 artisti LGBTQ+ da tenere d’occhio nel 2025”, definendola “sul punto di avere una svolta ancora più grande nel 2025”. Lo scorso ottobre, Gigi ha pubblicato il singolo “Fable”. Il brano ha raccolto oltre 60 milioni di stream su Spotify e oltre 3 milioni di visualizzazioni su YouTube, continuando a ottenere così ulteriori consensi dalla critica, tra cui Billboard, che ha encomiato: “In ‘Fable’, la cantautrice esamina il suo dolore e il suo impatto sulla sua spiritualità, mentre la sua voce lamentosa trafigge i delicati accordi della sua chitarra acustica.”

La vivace cantautrice, originaria di New York/New Jersey cresciuta a West Palm Beach, Florida, ha debuttato nella Billboard Hot100 con “Sailor Song”. Il singolo, entrato in classifica lo scorso agosto, dove ha continuato a salire per 27 settimane, ha anche raggiunto la Top10 nelle classifiche statunitensi e globali di Spotify.

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Il testo di Chemistry di Gigi Perez.

La traduzione in italiano di Chemistry di Gigi Perez.

Oh, la chimica è rara

Mi ha fottuta sulle scale

Per una volta nella mia vita, non mi importava di avere paura

Chi vedrebbe la bestia che vive dentro di me?

Si sta insinuando, sto ripulendo

Tutte queste cose che ho fatto

Le cose che ho fatto

Le cose che ho fatto, oh

Oh, ne sono ben consapevole

Con quello sguardo bruciante

Se questo finisce come finiscono tutte le cose, sono pronto

Mi hanno messo un guinzaglio e l’hanno lasciato vicino all’albero

E nel cortile, stai facendo la guardia

Sei esattamente dove devi essere, oh

Ma non ti senti un po’ bloccato

Ogni volta che perdiamo i contatti?

Scaverò per trovare ciò che nascondi

Piangere non ti sta bene

Non lo sai? Non dirò mai a nessuno nulla della nostra vita segreta

Vita segreta

Vita segreta

Vita segreta

Oh, dentro casa

Il gatto insegue il topo

Tua madre guarda e dice:

“Ci sono cose di cui semplicemente non parliamo”

Faresti meglio a stare attento a quello che dici

Non lasciarti prendere dall’orgoglio

Non dimenticare il messaggio lasciato sotto terra

(Uno, due, tre, quattro)

Ma non ti senti un po’ bloccato

Ogni volta che perdiamo i contatti?

Scaverò per trovare ciò che nascondi

Piangere non ti sta bene

Non lo sai? Non dirò mai a nessuno nulla della nostra vita segreta

Vita segreta

Vita segreta

Vita segreta

Oh, giù per lo scarico te ne vai

Povera anima sfortunata

Ti sei impelagato con qualcuno che in realtà non conoscevi

Quello che vorrei fare

È fare un patto con te

Fare un patto con te

Fare un patto con te

Fare un patto con te

Fare un patto con te

Fare un patto con te

Con te, con te, con te, con te, oh

Ooh, woah

Woah, woah

Woah, woah

Woah, woah

Woah, woah

Woah, woah

La chimica è rara

La chimica è rara, oh sì, lo è

La chimica è rara, oh

Oh