Chemistry, Gigi Perez: testo, traduzione in italiano e significato della canzone
Traduzione in italiano, testo e significato di Chemistry: una relazione segreta, intensa e dannosa, che porta con sé un senso di colpa
La cantautrice e produttrice cubano-americana Gigi Perez ha pubblicato il nuovo singolo “Chemistry“,
Nel brano, scritto dall’artista già qualche anno fa e spoilerato per la prima volta nel 2022, echi glitchy si insinuano tra una chitarra acustica dolcemente strimpellata e voci sussurrate. Percussioni frenetiche accelerano il ritmo mentre la voce di Gigi Perez canta emozioni crude.
Dopo un 2024 che l’ha portata ad essere conosciuta dal grande pubblico, Gigi Perez continua a fare notizia. Billboard l’ha inserita tra i suoi “10 artisti LGBTQ+ da tenere d’occhio nel 2025”, definendola “sul punto di avere una svolta ancora più grande nel 2025”. Lo scorso ottobre, Gigi ha pubblicato il singolo “Fable”. Il brano ha raccolto oltre 60 milioni di stream su Spotify e oltre 3 milioni di visualizzazioni su YouTube, continuando a ottenere così ulteriori consensi dalla critica, tra cui Billboard, che ha encomiato: “In ‘Fable’, la cantautrice esamina il suo dolore e il suo impatto sulla sua spiritualità, mentre la sua voce lamentosa trafigge i delicati accordi della sua chitarra acustica.”
La vivace cantautrice, originaria di New York/New Jersey cresciuta a West Palm Beach, Florida, ha debuttato nella Billboard Hot100 con “Sailor Song”. Il singolo, entrato in classifica lo scorso agosto, dove ha continuato a salire per 27 settimane, ha anche raggiunto la Top10 nelle classifiche statunitensi e globali di Spotify.
CLICCA QUA PER ASCOLTARE “CHEMISTRY” DI GIGI PEREZ.
Il testo di Chemistry di Gigi Perez
Il testo di Chemistry di Gigi Perez.
Oh, chemistry is rare
Fucked me on the stairs
For once in my life, I didn’t care that I was scared
Who would see the beast livin’ inside me?
It’s creepin’ up, I’m sweepin’ up
All of these things that I have done
Things that I have done
Things that I have done, oh
Oh, I am well aware
With that burnin’ stare
If this stands like all things do, I have come prepared
They have clipped a leash and left it by the tree
And in the yard, you’re keepin’ guard
You’re right where you need to be, oh
But don’t you feel a little stuck
Every time we’re out of touch?
I will dig up what you hide
Crying doesn’t suit you well
Don’t you know? I’ll never tell a soul about our secret life
Secret life
Secret life
Secret life
Oh, inside of the house
The cat chases the mouse
Your mother looks and says
“Some things we just don’t talk about”
You better watch your mouth
Don’t let yourself get proud
Don’t let yourself forget the message left inside the ground
(One, two, three, four)
But don’t you feel a little stuck
Every time we’re out of touch?
I will dig up what you hide
Crying doesn’t suit you well
Don’t you know? I’ll never tell a soul about our secret life
Secret life
Secret life
Secret life
Oh, down the drain you go
You poor, unfortunate soul
You got yourself involved with someone you really didn’t know
What I’d like to do
Is make a deal with you
Make a deal with you
Make a deal with you
Make a deal with you
Make a deal with you
Make a deal with you
With you, with you, with you, with you, oh
Ooh, woah
Woah, woah
Woah, woah
Woah, woah
Woah, woah
Woah, woah
Chemistry is rare
Chemistry is rare, oh yes, it is
Chemistry is rare, oh
Oh
Chemistry di Gigi Perez, la traduzione in italiano
La traduzione in italiano di Chemistry di Gigi Perez.
Oh, la chimica è rara
Mi ha fottuta sulle scale
Per una volta nella mia vita, non mi importava di avere paura
Chi vedrebbe la bestia che vive dentro di me?
Si sta insinuando, sto ripulendo
Tutte queste cose che ho fatto
Le cose che ho fatto
Le cose che ho fatto, oh
Oh, ne sono ben consapevole
Con quello sguardo bruciante
Se questo finisce come finiscono tutte le cose, sono pronto
Mi hanno messo un guinzaglio e l’hanno lasciato vicino all’albero
E nel cortile, stai facendo la guardia
Sei esattamente dove devi essere, oh
Ma non ti senti un po’ bloccato
Ogni volta che perdiamo i contatti?
Scaverò per trovare ciò che nascondi
Piangere non ti sta bene
Non lo sai? Non dirò mai a nessuno nulla della nostra vita segreta
Vita segreta
Vita segreta
Vita segreta
Oh, dentro casa
Il gatto insegue il topo
Tua madre guarda e dice:
“Ci sono cose di cui semplicemente non parliamo”
Faresti meglio a stare attento a quello che dici
Non lasciarti prendere dall’orgoglio
Non dimenticare il messaggio lasciato sotto terra
(Uno, due, tre, quattro)
Ma non ti senti un po’ bloccato
Ogni volta che perdiamo i contatti?
Scaverò per trovare ciò che nascondi
Piangere non ti sta bene
Non lo sai? Non dirò mai a nessuno nulla della nostra vita segreta
Vita segreta
Vita segreta
Vita segreta
Oh, giù per lo scarico te ne vai
Povera anima sfortunata
Ti sei impelagato con qualcuno che in realtà non conoscevi
Quello che vorrei fare
È fare un patto con te
Fare un patto con te
Fare un patto con te
Fare un patto con te
Fare un patto con te
Fare un patto con te
Con te, con te, con te, con te, oh
Ooh, woah
Woah, woah
Woah, woah
Woah, woah
Woah, woah
Woah, woah
La chimica è rara
La chimica è rara, oh sì, lo è
La chimica è rara, oh
Oh
Il significato della canzone Chemistry di Gigi Perez
La narrazione evocativa di Gigi segue il ciclo di una relazione proibita mentre assicura, “Non sai che non racconterò mai a nessuno della nostra vita segreta”. Un cambio improvviso, quasi teatrale, sottolinea il crescendo finale, “Povera anima sfortunata. Ti sei coinvolta con qualcuno che non conoscevi davvero”.
Chemistry di Gigi Perez parla di una relazione segreta e tormentata, piena di tensione e segreti che non possono essere rivelati. Il testo suggerisce una connessione intensa tra due persone, ma con un lato oscuro e potenzialmente distruttivo.
Il verso iniziale, “Oh, chemistry is rare / Fucked me on the stairs“, indica un’attrazione potente e irresistibile, ma allo stesso tempo qualcosa di caotico e fuori controllo. L’artista sembra lasciarsi andare a questa relazione nonostante la paura, accettando la parte più oscura di sé: “For once in my life, I didn’t care that I was scared”.
C’è una forte metafora legata al concetto di “bestia interiore”, come se questa relazione tirasse fuori un lato nascosto e pericoloso: “Who would see the beast livin’ inside me?”. Cerca di “ripulire” le conseguenze di ciò che ha fatto, suggerendo sensi di colpa o atti impulsivi che ora lo perseguitano.
Il ritornello introduce il concetto di “secret life”, una vita segreta che i due condividono ma che non può essere rivelata a nessuno: “Don’t you know? I’ll never tell a soul about our secret life”. Questo fa pensare a una relazione proibita o a una situazione che deve rimanere nascosta a tutti i costi.
La parte “Your mother looks and says / ‘Some things we just don’t talk about‘” fa intendere che questa relazione sia qualcosa di socialmente inaccettabile o che abbia delle implicazioni familiari pesanti. Il consiglio di “watch your mouth” e di non lasciarsi prendere dall’orgoglio suggerisce che esprimere certi sentimenti potrebbe avere conseguenze pericolose.
Nel finale, la frase “Down the drain you go / You poor, unfortunate soul” dà un senso di condanna, come se la persona a cui si rivolge la cantante fosse ormai intrappolata in questa situazione senza via d’uscita. Il riferimento a un “deal” (patto) può essere interpretato come un accordo tossico tra i due, qualcosa che lega il protagonista all’altra persona in modo irreversibile.
In sintesi, il brano parla di una relazione segreta, intensa ma dannosa, che porta con sé un senso di paura, colpa e inevitabilità. C’è un conflitto interiore tra il desiderio e il pericolo, tra la voglia di tenere nascosta questa connessione e la consapevolezza che potrebbe finire male.