Satanized, Ghost: testo, traduzione in italiano e significato della canzone (video)
Traduzione in italiano, testo e significato di “Satanized” dei Ghost: un conflitto interiore profondo, un tormento che sembra divorare l’anima del protagonista
Satanized è il nuovo singolo dei Ghost. Per dare il via all’ascesa di Papa V Perpetua, i GHOST hanno iniziato a trasmettere in streaming live un cartellone pubblicitario a Las Vegas su YouTube e l’hanno chiamato “Fumatacast”, e alla fine il cartellone ha iniziato a emettere fumo, segnando l’ascesa di Papa V Perpetua. Nel brano è presente un’attenzione particolare al conflitto religioso, alla colpa e alla tensione tra peccato e salvezza. Immagini religiose, riferimenti biblici, linguaggio drammatico e un senso di conflitto spirituale li uniscono, mescolando devozione, ribellione e ricerca della redenzione. Anticipa il nuovo disco del gruppo, Skeletá.
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Il testo di Satanized dei Ghost
Leggi il testo di Satanized dei Ghost.
There is something inside me
And they don’t know if there is a cure
A demonic possession
Unlike any before
It’s a sickening heartache
And it’s slowly tormenting my soul
I’ve invested my prayers
Into making me whole
I should have known
Not to give in
I should have known
Not to give in
Blasphemy, heresy
Save me from the monster that is eating me
I’m victimized
Blasphemy, heresy
Save me, from the bottom of my heart I know
I’m satanized
I’m satanized
I’m satanized
An nescitis quoniam membra vestra
Templum est Spiritus Sancti
Qui in vobis est
Quem habetis a Deo?
Et non estis vestri
Through a life of devotion
I’ve been quelling my urges to burst
I’ve been fighting the notion
To, by love, be coerced
I should have known
Not to give in
I should have known
Not to give in
Blasphemy, heresy
Save me from the monster that is eating me
I’m paralyzed
Blasphemy, heresy
Save me, from the bottom of my heart I know
I’m satanized
I’m satanized
I’m Satanized
Like a deadly affliction
That is twisting and bending my core
I have begged God for the remedy
But I’m no longer sure
I should have known
Not to give in
I should have known
Not to give in
Blasphemy, heresy
Save me from the monster that is eating me
I’m laicized
Blasphemy, heresy
Save me, from the bottom of my heart I know
I’m satanized
From the bottom of my heart I know
I’m satanized
From the bottom of my heart I know
I’m satanized
I’m satanized
I’m satanized
Satanized dei Ghost, la traduzione in italiano
Leggi la traduzione in italiano di Satanized dei Ghost.
C’è qualcosa dentro di me
E non sanno se esista una cura
Una possessione demoniaca
Diversa da qualsiasi altra prima d’ora
È un dolore lancinante
E sta lentamente tormentando la mia anima
Ho affidato le mie preghiere
Per rendermi di nuovo integro
Avrei dovuto saperlo
Non avrei dovuto cedere
Avrei dovuto saperlo
Non avrei dovuto cedere
Bestemmia, eresia
Salvami dal mostro che mi sta divorando
Sono una vittima
Bestemmia, eresia
Salvami, dal profondo del mio cuore so che
Sono stato dannato
Sono stato dannato
Sono stato dannato
“An nescitis quoniam membra vestra”
“Templum est Spiritus Sancti”
“Qui in vobis est”
“Quem habetis a Deo?”
“Et non estis vestri”
(Frase in latino tratta dalla Bibbia: 1 Corinzi 6:19 – “Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in voi e che avete da Dio? E che non appartenete a voi stessi?“)
Attraverso una vita di devozione
Ho represso i miei impulsi per non esplodere
Ho combattuto l’idea
Di essere costretto all’amore con la forza
Avrei dovuto saperlo
Non avrei dovuto cedere
Avrei dovuto saperlo
Non avrei dovuto cedere
Bestemmia, eresia
Salvami dal mostro che mi sta divorando
Sono paralizzato
Bestemmia, eresia
Salvami, dal profondo del mio cuore so che
Sono stato dannato
Sono stato dannato
Sono stato dannato
Come una malattia letale
Che sta deformando e contorcendo la mia essenza
Ho supplicato Dio di darmi la cura
Ma ormai non ne sono più sicuro
Avrei dovuto saperlo
Non avrei dovuto cedere
Avrei dovuto saperlo
Non avrei dovuto cedere
Bestemmia, eresia
Salvami dal mostro che mi sta divorando
Sono stato scomunicato
Bestemmia, eresia
Salvami, dal profondo del mio cuore so che
Sono stato dannato
Dal profondo del mio cuore so che
Sono stato dannato
Dal profondo del mio cuore so che
Sono stato dannato
Sono stato dannato
Sono stato dannato
Il significato della canzone Satanized dei Ghost
La canzone Satanized dei Ghost racconta un conflitto interiore profondo, un tormento che sembra divorare l’anima del protagonista. Si fa riferimento a una sorta di “possessione demoniaca” o a una condizione spirituale oscura da cui non sembra esserci via d’uscita: “C’è qualcosa dentro di me, e non sanno se esista una cura”.
Il protagonista ha cercato di resistere, affidandosi alla fede e alla preghiera (“Ho investito le mie preghiere per rendermi di nuovo integro“), ma si rende conto di essere caduto, di essersi lasciato sopraffare da questa oscurità (“Avrei dovuto saperlo, non avrei dovuto cedere”).
Il ritornello richiama immagini forti di eresia e bestemmia, quasi a suggerire che la sua condizione lo abbia portato alla dannazione (“Blasphemy, heresy, save me from the monster that is eating me”). La ripetizione della parola “Satanized” (dannato, corrotto) enfatizza il senso di perdita spirituale e di totale abbandono alla disperazione.
C’è anche una citazione dalla Bibbia (1 Corinzi 6:19), che sottolinea il contrasto tra il corpo come tempio dello Spirito Santo e la sensazione del protagonista di essere ormai lontano da Dio.
Verso la fine, il testo suggerisce che la lotta è diventata insostenibile: il protagonista ha pregato Dio per avere una cura, ma ormai ha perso la certezza che esista una salvezza per lui (“Ho supplicato Dio di darmi la cura, ma ormai non ne sono più sicuro”). Il pezzo si chiude con un senso definitivo di dannazione e sconfitta.
In sintesi, il brano esplora la lotta contro una forza oscura e distruttiva, forse una crisi di fede o un conflitto interiore legato al senso di colpa e alla repressione. L’uso di immagini religiose e riferimenti alla possessione suggerisce che il protagonista si senta intrappolato in una condizione da cui non riesce a liberarsi, portandolo infine alla rassegnazione.