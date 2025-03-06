Satanized è il nuovo singolo dei Ghost. Per dare il via all’ascesa di Papa V Perpetua, i GHOST hanno iniziato a trasmettere in streaming live un cartellone pubblicitario a Las Vegas su YouTube e l’hanno chiamato “Fumatacast”, e alla fine il cartellone ha iniziato a emettere fumo, segnando l’ascesa di Papa V Perpetua. Nel brano è presente un’attenzione particolare al conflitto religioso, alla colpa e alla tensione tra peccato e salvezza. Immagini religiose, riferimenti biblici, linguaggio drammatico e un senso di conflitto spirituale li uniscono, mescolando devozione, ribellione e ricerca della redenzione. Anticipa il nuovo disco del gruppo, Skeletá.

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Il testo di Satanized dei Ghost

Leggi il testo di Satanized dei Ghost.

There is something inside me

And they don’t know if there is a cure

A demonic possession

Unlike any before

It’s a sickening heartache

And it’s slowly tormenting my soul

I’ve invested my prayers

Into making me whole I should have known

Not to give in

I should have known

Not to give in Blasphemy, heresy

Save me from the monster that is eating me

I’m victimized

Blasphemy, heresy

Save me, from the bottom of my heart I know

I’m satanized

I’m satanized

I’m satanized An nescitis quoniam membra vestra

Templum est Spiritus Sancti

Qui in vobis est

Quem habetis a Deo?

Et non estis vestri Through a life of devotion

I’ve been quelling my urges to burst

I’ve been fighting the notion

To, by love, be coerced I should have known

Not to give in

I should have known

Not to give in Blasphemy, heresy

Save me from the monster that is eating me

I’m paralyzed

Blasphemy, heresy

Save me, from the bottom of my heart I know

I’m satanized

I’m satanized

I’m Satanized Like a deadly affliction

That is twisting and bending my core

I have begged God for the remedy

But I’m no longer sure I should have known

Not to give in

I should have known

Not to give in Blasphemy, heresy

Save me from the monster that is eating me

I’m laicized

Blasphemy, heresy

Save me, from the bottom of my heart I know

I’m satanized

From the bottom of my heart I know

I’m satanized

From the bottom of my heart I know

I’m satanized

I’m satanized

I’m satanized

Satanized dei Ghost, la traduzione in italiano

Leggi la traduzione in italiano di Satanized dei Ghost.

C’è qualcosa dentro di me

E non sanno se esista una cura

Una possessione demoniaca

Diversa da qualsiasi altra prima d’ora

È un dolore lancinante

E sta lentamente tormentando la mia anima

Ho affidato le mie preghiere

Per rendermi di nuovo integro Avrei dovuto saperlo

Non avrei dovuto cedere

Avrei dovuto saperlo

Non avrei dovuto cedere Bestemmia, eresia

Salvami dal mostro che mi sta divorando

Sono una vittima

Bestemmia, eresia

Salvami, dal profondo del mio cuore so che

Sono stato dannato

Sono stato dannato

Sono stato dannato “An nescitis quoniam membra vestra”

“Templum est Spiritus Sancti”

“Qui in vobis est”

“Quem habetis a Deo?”

“Et non estis vestri” (Frase in latino tratta dalla Bibbia: 1 Corinzi 6:19 – “Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in voi e che avete da Dio? E che non appartenete a voi stessi?“) Attraverso una vita di devozione

Ho represso i miei impulsi per non esplodere

Ho combattuto l’idea

Di essere costretto all’amore con la forza Avrei dovuto saperlo

Non avrei dovuto cedere

Avrei dovuto saperlo

Non avrei dovuto cedere Bestemmia, eresia

Salvami dal mostro che mi sta divorando

Sono paralizzato

Bestemmia, eresia

Salvami, dal profondo del mio cuore so che

Sono stato dannato

Sono stato dannato

Sono stato dannato Come una malattia letale

Che sta deformando e contorcendo la mia essenza

Ho supplicato Dio di darmi la cura

Ma ormai non ne sono più sicuro Avrei dovuto saperlo

Non avrei dovuto cedere

Avrei dovuto saperlo

Non avrei dovuto cedere Bestemmia, eresia

Salvami dal mostro che mi sta divorando

Sono stato scomunicato

Bestemmia, eresia

Salvami, dal profondo del mio cuore so che

Sono stato dannato

Dal profondo del mio cuore so che

Sono stato dannato

Dal profondo del mio cuore so che

Sono stato dannato

Sono stato dannato

Sono stato dannato

Il significato della canzone Satanized dei Ghost

La canzone Satanized dei Ghost racconta un conflitto interiore profondo, un tormento che sembra divorare l’anima del protagonista. Si fa riferimento a una sorta di “possessione demoniaca” o a una condizione spirituale oscura da cui non sembra esserci via d’uscita: “C’è qualcosa dentro di me, e non sanno se esista una cura”.

Il protagonista ha cercato di resistere, affidandosi alla fede e alla preghiera (“Ho investito le mie preghiere per rendermi di nuovo integro“), ma si rende conto di essere caduto, di essersi lasciato sopraffare da questa oscurità (“Avrei dovuto saperlo, non avrei dovuto cedere”).

Il ritornello richiama immagini forti di eresia e bestemmia, quasi a suggerire che la sua condizione lo abbia portato alla dannazione (“Blasphemy, heresy, save me from the monster that is eating me”). La ripetizione della parola “Satanized” (dannato, corrotto) enfatizza il senso di perdita spirituale e di totale abbandono alla disperazione.

C’è anche una citazione dalla Bibbia (1 Corinzi 6:19), che sottolinea il contrasto tra il corpo come tempio dello Spirito Santo e la sensazione del protagonista di essere ormai lontano da Dio.

Verso la fine, il testo suggerisce che la lotta è diventata insostenibile: il protagonista ha pregato Dio per avere una cura, ma ormai ha perso la certezza che esista una salvezza per lui (“Ho supplicato Dio di darmi la cura, ma ormai non ne sono più sicuro”). Il pezzo si chiude con un senso definitivo di dannazione e sconfitta.

In sintesi, il brano esplora la lotta contro una forza oscura e distruttiva, forse una crisi di fede o un conflitto interiore legato al senso di colpa e alla repressione. L’uso di immagini religiose e riferimenti alla possessione suggerisce che il protagonista si senta intrappolato in una condizione da cui non riesce a liberarsi, portandolo infine alla rassegnazione.