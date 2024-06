Dopo il club tour europeo che li ha visti protagonisti per la prima volta sui palchi dei club più iconici del vecchio continente, i Fast Animals and Slow Kids sono rientrati in studio e sono tornati con nuova musica: da venerdì 7 giugno è disponibile il nuovo singolo inedito “Come no” online su tutte le piattaforme digital.

“COME NO” ci dà un assaggio di ciò che i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS stanno creando in questo prolifico periodo in studio in attesa di un nuovo lavoro discografico.

Il brano si basa su un riff di chitarra e tastiere che crea un’atmosfera quasi martellante che ci trasporta in un mood che rispecchia il significato del testo: due parole, “come no”, che si prendono gioco di tutte le tue certezze.

Qui sotto potete ascoltare la canzone “Come no” dei Fast Animals and Slow Kids, leggere testo e significato.

Clicca qui per vedere l’official lyric video di “Come no” dei Fast Animals and Slow Kids.

Ecco il testo della canzone dei Fast Animals and Slow Kids “Come no”.

Più in basso di così non ci potevo andare

Ma adesso pensaci

non posso più sbagliare

Lascio che i ricordi mi sommergano

Cerco delle scuse non funzionano

Scappo, ma i rimorsi mi distruggono

Sembrava l’infinito e invece è un attimo

Come no

Come no

Come no

Non è amore

Ma il senso è lo stesso

Se cade un albero non fa nessun rumore

Tranne nell’attimo in cui sei lì a guardare

La vita che si sgretola nel traffico

Tutti i compleanni che dimentico

Tutte le canzoni che ti dedico

Noi mano nella mano certo come no

Come no

Come no

Come no

Non è amore

Ma il senso è lo stesso

Come no

Come no

Come no

Più ci provo e più resto lo stesso

E se lo chiedono anche gli sciamani

Dove finiscono le buone intenzioni

Son qui davanti con in mano i fiori

Apri la porta non lasciami fuori

Più in basso di così non ci volevo andare

Ti giuro credimi, sono qui per restare

E’ stato un attimo solo per respirare

Volevo dirtelo ma non sapevo come

Come no

Come no

Come no

Non è amore

Ma il senso è lo stesso

Come no

Come no

Come no

Più ci provo e più resto lo stesso