Testo e significato di L’ultima canzone degli Eugenio in Via Di Gioia: un inno alla musica come rifugio e atto di resistenza di fronte a un mondo che sembra affondare

È disponibile da oggi, giovedì 27 marzo, il videoclip ufficiale del singolo “L’ultima canzone”, diretto da Mòndeis (Asia J. Lanni & Nicola Bussei). Il brano è contenuto nel nuovo album degli EUGENIO IN VIA DI GIOIA “L’amore è tutto” (Woodworm/Carosello Records).

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Ecco le parole degli Eugenio in Via Di Gioia.

“”L’ultima canzone” è la presa di coscienza davanti al mondo. Di fronte a un’epoca che trasforma ogni evento in click, ogni notizia in clamore, ogni azione in spettacolo è facile sentirsi impotenti. E allora la musica e l’arte diventano un rifugio. Ma attenzione: non nella distrazione o nell’alienazione dal mondo, bensì nel gesto, nella concentrazione, nel momento. Se questa fosse davvero la nostra ultima canzone continueremmo a suonare, perché per noi è più salvifico di qualsiasi altra cosa. Come per l’orchestra sul Titanic che trova la pace continuando a fare ciò che ama e che sa fare al meglio, perché in fondo è tutto qui”

“L’amore è tutto” è il primo disco che sancisce, dopo l’annuncio di dicembre del Club Tour, l’inizio della nuova avventura degli Eugenio in Via Di Gioia con Carosello Records che si unisce a Woodworm nel team discografico.

Il testo di L’Ultima canzone degli Eugenio in Via Di Gioia

Signore e signori è stato un onore suonare con voi

Questa è l’ultima canzone

Che c’avevano ragione

Che cantar non è un mestiere

Che cantar non fa campare

Si ma a noi ci fa sfogare La vita è un karaoke che ti sfonda le casse

La storia del Titanic che commuove le masse

Finché la barca va ma se un bel giorno affondasse

Io l’ultima canzone la dedico a te Maestro Ti vorrei salvare

Ma io so solo cantare

Non voglio affondare

Ma è così dolce naufragare Che non ho giuro non ho

Neanche un’idea

Ma fischiеttando me ne andrò Signore е signori stiamo affondando

Guarda il cielo sta cambiando

Guarda il mare sta tornando

Ha ha ha stavo scherzando

Canta canta che sei vivo

Urla senza un motivo

Pensa sempre positivo Sui calici di plastica presi a risparmiare

C’è ancora il nostro nome

Noi per sempre nel mare

Finché la barca va beh tu lasciala andare

Io l’ultima canzone la dedico a me (Quattro) Ti vorrei salvare

Ma io so solo cantare

Non voglio affondare

Ma è così dolce naufragare Che non ho giuro non ho

Neanche un’idea

Ma fischiettando me ne andrò

Fischiettando me ne andrò Se tutto cambia tutto resta uguale

Se correre in ufficio o correre per scappare

Se farsi una vacanza oppure migrare

Facciamo la valigia e non torniamo mai più C’e chi si butta al mare e chi si brucia al sole

C’è chi fa il morto a galla e chi conta le ore

È la fine del mondo cosa vuoi di più

Nell’occhio del ciclone il cielo è ancora più blu Maestro

Orchestra Ti vorrei salvare

Ma io so solo cantare

Non voglio affondare

Ma è così dolce naufragare Che non ho giuro non ho

Neanche un’idea

Ma fischiettando me ne andrò

Il significato de L’Ultima canzone degli Eugenio in Via Di Gioia

Il brano “L’ultima canzone” degli Eugenio in Via di Gioia è una riflessione sull’arte, sulla sua funzione nella società e sulla fragilità della condizione umana. L’immagine dell’orchestra del Titanic che continua a suonare mentre la nave affonda diventa la metafora centrale della canzone: di fronte alle difficoltà e all’incertezza, la musica diventa un atto di resistenza e di espressione, anche quando sembra inutile.

Il ritornello “Ti vorrei salvare / Ma io so solo cantare” esprime il senso di impotenza di chi fa arte: il cantante non può risolvere i problemi del mondo, ma può almeno cantare per esorcizzarli. C’è una dolcezza nel “naufragare”, quasi una resa consapevole all’inevitabile, ma sempre con leggerezza, come sottolinea il fischiettare finale, simbolo di una resistenza ironica e pacifica.

L’ultimo verso “Se tutto cambia tutto resta uguale” riflette l’assurdità della realtà: che si tratti di lavorare o di scappare, di andare in vacanza o di emigrare, la vita scorre sempre con le sue contraddizioni. E alla fine, nella tempesta, “il cielo è ancora più blu”, come se il caos rivelasse un’inaspettata bellezza.

In sintesi, “L’ultima canzone” è un inno alla musica come rifugio e atto di resistenza di fronte a un mondo che sembra affondare, con un mix di malinconia e speranza, di ironia e consapevolezza.