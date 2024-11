Tu sei per me è una canzone di Enrico Nigiotti disponibile da venerdì 22 novembre 2024. Ad annunciare la nuova uscita è stato proprio Enrico, che sui suoi profili social ha postato un video nel quale canta in anteprima una parte del nuovo brano, nell’inedita veste di pianista e accompagnato da un suggestivo duo di coristi gospel.

Il cantautore torna con una nuova power ballad dalle influenze country e gospel e dalla grande intensità emotiva. Scritta dallo stesso Nigiotti e prodotta da Jvli e da Enrico Brun, “Tu sei per me” è il modo più semplice e naturale per dichiarare quello che provi alla persona che ami: un crescendo sonoro che esplode nel finale in una dedica d’amore senza riserve

CLICCA QUI PER IL VISUAL VIDEO DI “TU SEI PER ME” DI ENRICO NIGIOTTI.

Ecco il testo di “Tu sei per me” di Enrico Nigiotti.

Abbiamo finito le parole

Non hai bisogno più di me, forse

Dentro a quegli occhi, quanto mare che c’è

Ed io non so neanche più nuotare

Finestre sul tramonto

La vita che ci graffia

Ne abbiamo viste troppe proprio io e te

Ti bevo da una tazza

Senza mandarti giù

Mandarti giù

Ma tu

Tu sei per me

Qualcosa che non so spiegare

Ecco, so solo che

Mi sono innamorato di te

Vorrei poterti dare quello che non posso

Per colpa delle mille personalità

Che mi muovono e mi cambiano i vestiti addosso

Non sono mai lo stesso di un minuto fa

Per questo non te lo do mai, ho deludo sempre

Per questo prima lascia e poi dico per sempre

E mi sta bene tutto, ma poi non mi sta bene niente

Franelle sugli scogli

gelosi quanto basta

in fondo, noi che siamo senza io e te

Ti bevo da una tazza

Senza buttarti giù

buttarti giù

Ma tu

Tu sei per me

Qualcosa che non so spiegare

Ecco, so solo che

Mi sono innamorato di te

Di te che vinci

Di te che piangi

di tutti quei tuoi piccoli dettagli

Di quando ridi, e quando poi ti incazzi

Che nonostante tutto, andiamo ancora avanti

Sì, io e te

Tra applausi e fischi

Che nonostante tutto, non siamo stanchi

Che nonostante tutto, andiamo ancora avanti

Sempre avanti

Ma tu

Tu sei per me

Qualcosa che non so spiegare

Ecco, so solo che

Mi sono innamorato di te

Ma tu

Tu sei per me

Una bottiglia buona in una sera storta

Quando ho giù il morale

Ecco, so solo che

Mi sono innamorato di te

Mi sono innamorato di te