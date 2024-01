Enrico Nigiotti ha pubblicato il nuovo singolo “In punta di piedi”, in rotazione radiofonica dal 19 gennaio. Il brano è una ballad d’amore che parla di ricordi e di nostalgia: spesso sono proprio le canzoni a innescare quei déjà vu che riportano alla mente persone e momenti importanti. Un nuovo tassello nel percorso che posiziona Enrico Nigiotti tra i cantautori più apprezzati dell’attuale scena musicale italiana, grazie all’autenticità con la quale si rivolge al suo pubblico.

“In punta di piedi” arriva dopo il successo di “ninnananna”, il brano che ha segnato il ritorno di Nigiotti lo scorso novembre, dedicato ai figli Duccio e Maso, e dopo il grande riscontro delle tre date esclusive di Unplugged 2023, i concerti acustici portati nei teatri di Roma, Milano e Firenze. Due risultati che dimostrano nei numeri l’affetto del pubblico per un artista del quale viene apprezzato anche il repertorio, come testimonia anche il recente successo di “Tuo per sempre”, brano riscoperto sui social e che trasformatosi a tutti gli effetti in una hit da milioni di streaming.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “In punta di piedi” di Enrico Nigiotti.

Ecco il testo della canzone “In punta di piedi” di Enrico Nigiotti.

Si dice che il cuore non smetta un momento

che ogni volta si schianta e riparte da cento

colpisce di gancio con le sue ragioni

che poi la ragione non sente

e quello che lascia è solo confusione

Come stai, cosa vuoi, che ti serve?

io ho imparato a non vederti mai

le bugie tue non fanno più niente

quante volte ci ho perso l’orgoglio dove fai, chi ti fai, pensi sempre?

a quanto fossimo perfetti nel letto

ma i pensieri non cambiano niente

È colpa delle canzoni

se faccio finta di te

ti penso in punta di piedi

poi torna tutto com’è

perché lo sai le canzoni ricordano sempre le storie sbagliate

è colpa delle canzoni

se non mi scordo di te

se non mi scordo di te

Si dice “da capo” per ricominciare

io dico è meglio lasciarsi che non averti avuto mai

come stai, cosa fai, ci si sente?

mi prometti che non sbufferai

ci sogniamo davvero dal niente

noi ne abbiamo bisogno ogni tanto

dove fai, chi ti fai, pensi sempre?

a quanto fossimo perfetti nel letto

a come siamo noi perfetti nel letto

È colpa delle canzoni

se non mi stacco da te

anche se in punta di piedi

rimani dentro di me

perché lo sai le canzoni ricordano sempre le storie sbagliate

E forse sbaglio canzoni

se tutte sanno di te che non lo sai

mi manchi certi giorni e non mi manchi mai

indietro un’altra volta, anche un momento

ti giuro sei il passato che mi rifarei

e dicono di me, dicono di te,

dicono ancora dentro gli occhi quello stesso senso

abbiamo appuntamento nello stesso posto ma non so dov’è

È colpa delle canzoni

se faccio finta di te

ti penso in punta di piedi

poi torna tutto com’è

perché lo sai le canzoni ricordano sempre le storie sbagliate

ma in fondo le storie più belle son sempre le storie sbagliate

maledette canzoni e maledetto anche me

che vivo nelle illusioni e mi innamoro di te