Sirene è una canzone di Emma Nolde pubblicata l’8 novembre 2024. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

Leggi il testo di Sirene di Emma Nolde.

Tu dai e non sai cosa vuoi avere

Tu fai e non sai che chi fa può sbagliare

E tu è una vita che sbagli

Che rompi i bicchieri e lasci decidere gli altri

Tu è una vita che sbagli

Che per non deludere gli altri

Preferisci deludere te

Ma con me puoi essere quello che vuoi

Se vuoi, colorati i capelli

Metti un vestito rosso

O mascheriamoci da sirene

Con me puoi essere quello che vuoi

Che ci importa di loro, tu ridici e lasciali guardare

Freghiamocene di tutto

Tu non sei come casa tua si immaginava

E diglielo che si cambia per amore

Ma non si cambia chi si ama

Diglielo adesso, fallo davvero

Urlerai te e voleranno divani

Ma sarà bello mangiarsi il cielo

Invece che mangiarsi le mani

Ora puoi essere quello che vuoi

Se vuoi, colorati i capelli

Metti un vestito rosso

O mascheriamoci da sirene

Con me puoi essere quello che vuoi

Che ci importa di loro, tu ridici e lasciali guardare

Freghiamocene di tutto

Ora puoi essere quello che vuoi

Sì, ora puoi essere quello che vuoi