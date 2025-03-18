Inizialmente pubblicato nel 2025, Tibok è una canzone di Earl Agustin che sta riscuotendo un’altra attenzione grazie al consenso ottenuto sui social network, negli ultimi giorni. Il brano si posiziona nei primi gradini della classifica dei pezzi virali a livello internazionale. A seguire potete ascoltare la canzone, leggere testo, traduzione in italiano e significato.

Il testo originale è in filippino (tagalog), una delle lingue ufficiali delle Filippine. Il tagalog è ampiamente parlato nel paese e costituisce la base del filipino, la lingua nazionale.

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Il testo di Tibok di Earl Agustin

Leggi il testo di Tibok di Earl Agustin.

Nagsimula sa simple na pasulyap-sulyap

Nagpapapansin sa ‘yo

Umabot sa palitan ng mga mensahe

Kilig na kilig ako

“Kumusta?” “Kain na.”

“Hello, magandang umaga!”

“Ingat ka!”

“Pahinga, ‘wag kang masyadong magpupuyat pa.” Naramdaman ng puso na dahan-dahan akong nahuhulog sa ‘yo

Sa kada araw natin na pag-uusap, meron nang namumuo

Hindi ko na alam kung ano ang patutunguhan

Ang hiling ko lang naman na itong naramdaman Sana, sana naman ay mapa-mapagbigyan na

At nang mapakinggan ang tibok ng puso kong sa ‘yo lang

Nara-naramdaman ang tunay na kaligayahan

Sana, sana naman mapagbigyan ang tibok ng puso, oh Ngunit biglang katahimikan

Wala namang matandaan na nasabi

Baka sakaling ika’y aking nasaktan

Bigla na lamang ika’y ‘di nagparamdam

Ako ba’y pinagsawaan o may ginagawa lang? Sabihin ang totoo (Sabihin ang totoo)

Upang ‘di na malito (‘Di na malito)

Saan ba lulugar? hmm

Dahil ‘di ko na alam kung ano ang patutunguhan

Ang hiling ko lang naman na itong naramdaman Sana, sana naman ay mapa-mapagbigyan na

At nang mapakinggan ang tibok ng puso kong sa ‘yo lang

Nara-naramdaman ang tunay na kaligayahan

Sana, sana naman mapagbigyan ang tibok ng puso, oh Sana’y ‘wag nang patagalin, aminin na rin

Nilalaman ng damdamin

Sana’y sabihin na sa ‘kin (Sa ‘kin)

Kung meron mang pagtingin, sana’y ikaw rin Sana, sana naman ay mapa-mapagbigyan na

At nang mapakinggan ang tibok ng puso kong sa ‘yo lang

Nara-naramdaman ang tunay na kaligayahan

Sana, sana naman mapagbigyan ang tibok ng puso

Sana, sana naman ay mapa-mapagbigyan na

At nang mapakinggan ang tibok ng puso kong sa ‘yo lang

Nara-naramdaman ang tunay na kaligayahan

Sana, sana naman mapagbigyan ang tibok ng puso Sana, sana naman ay mapa-mapagbigyan na (Ooh)

At nang mapakinggan ang tibok ng puso (Ooh)

Nara-naramdaman ang tunay na kaligayahan

Sana, sana naman

Tibok di Earl Agustin, la traduzione in italiano

Leggi la traduzione in italiano di Tibok di Earl Agustin.

È iniziato tutto con qualche sguardo fugace,

Volevo attirare la tua attenzione.

Poi siamo arrivati a scambiarci messaggi,

E io ero al settimo cielo.

“Come stai?” “Hai mangiato?”

“Buongiorno!” “Abbi cura di te!”

“Riposa, non fare troppo tardi.” Il mio cuore ha iniziato a sentire qualcosa,

A poco a poco mi sto innamorando di te.

Ogni giorno che parliamo, qualcosa cresce tra noi,

Ma ora non so più dove ci porterà tutto questo.

L’unica cosa che desidero è che questo sentimento… Spero, spero davvero che mi venga data almeno un’opportunità,

Per farti ascoltare il battito del mio cuore, che batte solo per te.

Sento dentro di me la vera felicità,

Spero, spero davvero che tu possa accogliere questo amore. Ma all’improvviso sei sparita nel silenzio…

Non ricordo di averti detto nulla di sbagliato.

Forse, senza volerlo, ti ho ferito?

All’improvviso non mi hai più cercato…

Ti sei stancata di me o sei solo impegnata? Dimmi la verità,

Così almeno smetto di confondermi.

Dove mi devo mettere?

Perché ormai non so più dove ci porterà tutto questo…

L’unica cosa che desidero è che questo sentimento… Spero, spero davvero che mi venga data almeno un’opportunità,

Per farti ascoltare il battito del mio cuore, che batte solo per te.

Sento dentro di me la vera felicità,

Spero, spero davvero che tu possa accogliere questo amore.

Il significato della canzone Tibok di Earl Agustin

La canzone Tibok di Earl Agustin racconta la storia di un amore che nasce in modo semplice e spontaneo, attraverso sguardi e scambi di messaggi dolci come “Come stai?” e “Abbi cura di te.” Col passare del tempo, il protagonista si rende conto di essersi innamorato, sentendo crescere un legame speciale con l’altra persona.

Tuttavia, proprio quando il sentimento sembra consolidarsi, qualcosa cambia: l’altra persona smette improvvisamente di rispondere e si allontana senza spiegazioni. Il protagonista si sente confuso e ferito, chiedendosi se abbia fatto qualcosa di sbagliato o se semplicemente l’interesse dell’altro sia svanito.

Nonostante il dolore e l’incertezza, continua a sperare in una possibilità di essere ricambiato, desiderando solo che i suoi sentimenti vengano accolti e che l’amore che prova possa trovare una risposta. Il brano esprime quindi il mix di emozioni tipico di un amore nascente, che passa dall’entusiasmo iniziale alla paura del rifiuto, con il desiderio struggente di una dichiarazione sincera.