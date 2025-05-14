Testo e significato di Maschio, la nuova canzone di Annalisa

La nuova canzone di Annalisa fa ballare, fa cantare a squarciagola e annienta i ruoli di genere. Maschio è un altro ruolo, in cui vivere ciò che non è concesso

Annalisa con “Maschio” ha spiazzato. La cantante ligure, la Lady Gaga italiana, è tornata con un brano nuovo, fresco, che segna la svolta nella sua carriera. Proprio come fece la star americana del pop, con Jo Calderone, per il lancio del nuovo singolo si è immortalata nelle vesti del suo alter ego maschile, mostrandosi con i capelli corti e look da uomo.

La canzone è uscita l’8 maggio scorso e si annuncia già come tormentone estivo, oltre ad anticipare un nuovo progetto discografico della cantante, ancora immerso nel mistero. Maschio è un brano potente, sensuale e che non fa restare fermi, in cui i suoni contemporanei e degli anni Settanta e Ottanta si uniscono per raccontare il punto di vista di una donna che si annulla per amore.

“Maschio è una nube. Una dimensione onirica in cui le cose come le conosciamo si disfano, si invertono, si dissolvono e si ricompongono. Un luogo della mente in cui riesco ad immaginare di essere ciò che non sono. Mi osservo come dall’esterno ad interpretare quel ruolo e mi compiaccio nel prendere possesso di un nuovo corpo. Mi diverto. Mi allargo.” Ha spiegato la stessa Annalisa durante il lancio di questo nuovo capitolo della sua straordinaria carriera.

Anche un maschio a volte piange

All’interno del nuovo brano di Annalisa ci sono diverse sfaccettature del mondo femminile che sfociano in temi diversi e attuali, da sempre al centro di dibattiti. C’è l’amore non corrisposto e autodistruttivo, c’è la frustrazione delle donne verso gli stereotipi e la diseguaglianza sociale, c’è anche il sogno di sperimentare la libertà e la leggerezza spesso riservate agli uomini. C’è infine l’apertura emotiva maschile, che spesso è repressa per aspettative sociali (“anche un maschio a volte piange”).

Annalisa descrive Maschio come una “nube”, una sorta di dimensione onirica, dove tutto si sbriciola e si ricompatta. E’ un luogo mentale dove si diverte a “interpretare”, un altro ruolo e vivere ciò che normalmente non le è concesso. “ Se fossi un maschio io mi venderei/Per tutto, per zero/ Mi venderei per finta e per davvero”

La nuova canzone è scritta dalla stessa Annalisa, insieme a Davide Simonetta che ha anche curato la produzione, e a Paolo Antonacci. Ben accolto dalla critica che ha trovato in esso anche un’ispirazione alla fantastica Raffaella Carrà, è all’interno del nuovo tour, “Capitolo I” di novembre/dicembre 2025. Un tour ( che presuppone a questo punto un Capitolo 2) toccherà diverse città italiane tra cui Roma, Milano, Bologna, Torino, Padova e Bari. Ecco tutte le date:

Sabato 15 novembre 2025 – Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo (data zero)

Martedì 18 novembre 2025 -Padova – Kioene Arena

Venerdì 21 novembre 2025 -Roma – Palazzo dello Sport

Lunedì 24 novembre 2025 -Firenze – Nelson Mandela Forum

Venerdì 28 novembre 2025 -Milano – Unipol Forum

Martedì 2 dicembre 2025 – Eboli (ASA) – Palasele

Venerdì 5 dicembre 2025 -Bari – Palaflorio

Mercoledì 10 dicembre 2025 -Bologna – Unipol Arena

Sabato 13 dicembre 2025 -Torino – Inalpi Arena

Testo della canzone Maschio

Faccio il diavolo per te

Vado al massimo per te

Io mi illumino per te

Anche quando non mi baci per orgoglio

Posso farlo io per te

Vado in terapia per te

Scaglio io la prima pietra

Mi rovino la carriera

Presa da una furia cieca

Per calmarmi sto svuotando il portafoglio

Io mi indebito per te

Ma te lo giuro su Maria

L’amore cieco è una teoria

Non parli mai di gelosia

Ma io, lo so

Anche un maschio a volte piange

Se fossi nella tua camicia

O anche più giù

Mi diresti pervertita

O peggio, fai tu

Ma perdona i miei peccati

Come ha fatto Gesù

Come hai fatto con le altre

Se fossi un maschio io mi venderei

Per tutto, per zero

Mi venderei per finta e per davvero

Mi venderei solo col pensiero

Solo per lei, solo per lei

Che succede la notte

Ma che succede la notte

L’orologio si mette a correre

Come me nella bufera

Per seguire una chimera

Invertire Adamo ed Eva

Fare a botte anche se non c’è bisogno

Spacco il tavolo per te

Ma te lo giuro su Maria

L’amore cieco è una teoria

Non parli mai di gelosia

Ma io, lo so

Anche un maschio a volte piange

Se fossi nella tua camicia

O anche più giù

Mi diresti pervertita

O peggio, fai tu

Ma perdona i miei peccati

Come ha fatto Gesù

Come hai fatto con le altre

Se fossi un maschio io mi venderei

Per tutto, per zero

Mi venderei per finta e davvero

Mi venderei solo col pensiero

Solo per lei, solo per lei

Che succede la notte

Ma che succede la notte

Ma te lo giuro su Maria

L’amore cieco è una teoria

Non parli mai di gelosia

Ma io, lo so

Anche un maschio a volte piange

Se fossi nella tua camicia

O anche più giù

Mi diresti pervertita

O peggio, fai tu

Ma perdona i miei peccati

Come ha fatto Gesù

Come hai fatto con le altre

Se fossi un maschio io mi venderei

Per tutto, per zero

Mi venderei per finta e davvero

Mi venderei solo col pensiero

Solo per lei, solo per lei