Testo e significato di Maschio, la nuova canzone di Annalisa
La nuova canzone di Annalisa fa ballare, fa cantare a squarciagola e annienta i ruoli di genere. Maschio è un altro ruolo, in cui vivere ciò che non è concesso
Annalisa con “Maschio” ha spiazzato. La cantante ligure, la Lady Gaga italiana, è tornata con un brano nuovo, fresco, che segna la svolta nella sua carriera. Proprio come fece la star americana del pop, con Jo Calderone, per il lancio del nuovo singolo si è immortalata nelle vesti del suo alter ego maschile, mostrandosi con i capelli corti e look da uomo.
La canzone è uscita l’8 maggio scorso e si annuncia già come tormentone estivo, oltre ad anticipare un nuovo progetto discografico della cantante, ancora immerso nel mistero. Maschio è un brano potente, sensuale e che non fa restare fermi, in cui i suoni contemporanei e degli anni Settanta e Ottanta si uniscono per raccontare il punto di vista di una donna che si annulla per amore.
“Maschio è una nube. Una dimensione onirica in cui le cose come le conosciamo si disfano, si invertono, si dissolvono e si ricompongono. Un luogo della mente in cui riesco ad immaginare di essere ciò che non sono. Mi osservo come dall’esterno ad interpretare quel ruolo e mi compiaccio nel prendere possesso di un nuovo corpo. Mi diverto. Mi allargo.” Ha spiegato la stessa Annalisa durante il lancio di questo nuovo capitolo della sua straordinaria carriera.
Anche un maschio a volte piange
All’interno del nuovo brano di Annalisa ci sono diverse sfaccettature del mondo femminile che sfociano in temi diversi e attuali, da sempre al centro di dibattiti. C’è l’amore non corrisposto e autodistruttivo, c’è la frustrazione delle donne verso gli stereotipi e la diseguaglianza sociale, c’è anche il sogno di sperimentare la libertà e la leggerezza spesso riservate agli uomini. C’è infine l’apertura emotiva maschile, che spesso è repressa per aspettative sociali (“anche un maschio a volte piange”).
Annalisa descrive Maschio come una “nube”, una sorta di dimensione onirica, dove tutto si sbriciola e si ricompatta. E’ un luogo mentale dove si diverte a “interpretare”, un altro ruolo e vivere ciò che normalmente non le è concesso. “ Se fossi un maschio io mi venderei/Per tutto, per zero/ Mi venderei per finta e per davvero”
La nuova canzone è scritta dalla stessa Annalisa, insieme a Davide Simonetta che ha anche curato la produzione, e a Paolo Antonacci. Ben accolto dalla critica che ha trovato in esso anche un’ispirazione alla fantastica Raffaella Carrà, è all’interno del nuovo tour, “Capitolo I” di novembre/dicembre 2025. Un tour ( che presuppone a questo punto un Capitolo 2) toccherà diverse città italiane tra cui Roma, Milano, Bologna, Torino, Padova e Bari. Ecco tutte le date:
Sabato 15 novembre 2025 – Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo (data zero)
Martedì 18 novembre 2025 -Padova – Kioene Arena
Venerdì 21 novembre 2025 -Roma – Palazzo dello Sport
Lunedì 24 novembre 2025 -Firenze – Nelson Mandela Forum
Venerdì 28 novembre 2025 -Milano – Unipol Forum
Martedì 2 dicembre 2025 – Eboli (ASA) – Palasele
Venerdì 5 dicembre 2025 -Bari – Palaflorio
Mercoledì 10 dicembre 2025 -Bologna – Unipol Arena
Sabato 13 dicembre 2025 -Torino – Inalpi Arena
Testo della canzone Maschio
Faccio il diavolo per te
Vado al massimo per te
Io mi illumino per te
Anche quando non mi baci per orgoglio
Posso farlo io per te
Vado in terapia per te
Scaglio io la prima pietra
Mi rovino la carriera
Presa da una furia cieca
Per calmarmi sto svuotando il portafoglio
Io mi indebito per te
Ma te lo giuro su Maria
L’amore cieco è una teoria
Non parli mai di gelosia
Ma io, lo so
Anche un maschio a volte piange
Se fossi nella tua camicia
O anche più giù
Mi diresti pervertita
O peggio, fai tu
Ma perdona i miei peccati
Come ha fatto Gesù
Come hai fatto con le altre
Se fossi un maschio io mi venderei
Per tutto, per zero
Mi venderei per finta e per davvero
Mi venderei solo col pensiero
Solo per lei, solo per lei
Che succede la notte
Ma che succede la notte
L’orologio si mette a correre
Come me nella bufera
Per seguire una chimera
Invertire Adamo ed Eva
Fare a botte anche se non c’è bisogno
Spacco il tavolo per te
Ma te lo giuro su Maria
L’amore cieco è una teoria
Non parli mai di gelosia
Ma io, lo so
Anche un maschio a volte piange
Se fossi nella tua camicia
O anche più giù
Mi diresti pervertita
O peggio, fai tu
Ma perdona i miei peccati
Come ha fatto Gesù
Come hai fatto con le altre
Se fossi un maschio io mi venderei
Per tutto, per zero
Mi venderei per finta e davvero
Mi venderei solo col pensiero
Solo per lei, solo per lei
Che succede la notte
Ma che succede la notte
Ma te lo giuro su Maria
L’amore cieco è una teoria
Non parli mai di gelosia
Ma io, lo so
Anche un maschio a volte piange
Se fossi nella tua camicia
O anche più giù
Mi diresti pervertita
O peggio, fai tu
Ma perdona i miei peccati
Come ha fatto Gesù
Come hai fatto con le altre
Se fossi un maschio io mi venderei
Per tutto, per zero
Mi venderei per finta e davvero
Mi venderei solo col pensiero
Solo per lei, solo per lei