Testo e significato di Cose Stupide, il nuovo singolo di Alessandra Amoroso

E’ un momento intenso quello che sta vivendo in questo momento Alessandra Amoroso che il 4 aprile scorso ha lanciato il suo singolo “Cose stupide”, un brano fresco che si affaccia alla primavera con una carica nuova. La cantante salentina è in attesa della sua prima bambina assieme al compagno Valerio Pastore. Una nuova fase per lei, caratterizzata dalla volontà di esplorare – con la maturità di ben 16 anni di carriera – i sentimenti umani con uno stile ancora più personale ma soprattutto moderno.

Approdata ad Amici nel 2009 Alessandra Amoroso è cresciuta in questi anni circondata dall’affetto dei suoi fan che non l’hanno mai abbandonata neanche nei momenti più difficili. Canzone inutile, Urlo e non mi senti, Vivere a colori sono solo alcuni dei brani che hanno reso l’ex allieva del talent show di Maria de Filippi una delle maggiori interpreti del panorama musicale italiano.

Dopo 4 anni dal suo ultimo album in studio, Tutto accade, Amoroso delizia il pubblico con un brano scritto da Pietro Celona, Daniele Fossatelli e Leonardo Zaccaria e prodotto da CELO. Cose stupide cattura subito l’ascoltatore trattandosi come si dice in gergo, di un midtempo che unisce una melodia avvolgente a un testo intenso.

Il significato di Cose Stupide

Di cosa parla la nuova canzone di Alessandra Amoroso? Parla di sentimenti e di come spesso essi vengano messi in pericolo dalla fragilità delle relazioni, dove la speranza e la disillusione oscillano in una danza che stordisce e che alla fine fa arrivare ad una resa. Non c’è giudizio, ma un invito ad accettare anche gli errori e i dolori che fanno parte dell’amore.

È un brano che celebra la libertà emotiva, anche quando significa sbagliare o soffrire. L’inconfondibile voce di Alessandra è il cappello perfetto, perché è carica di emozione e di dolce malinconia, insomma, ne è la protagonista assoluta. Cose stupide affronta la complessità dell’animo umano ma invita l’ascoltatore a vivere il sentimento dell’amore nella sua autenticità.

L’artwork del singolo è stato curato da Corrado Grilli e presenta tanti simbolismi che si sposano alla perfezione con la linea e l’atmosfera della canzone. Del resto, Grilli è celebre per le sue creazioni concettuali, perché riesce a rendere visibile il senso della fragilità e della bellezza presente nel brano. Non manca il videoclip ufficiale che è diretto da Marco Braia e interpretato dall’attrice Matilde Gioli.

Nel video, in cui spicca l’atmosfera soffusa, Gioli danza da sola in una stanza, rompendo oggetti simbolici come piatti e specchi: una rappresentazione visiva delle emozioni che attraversano una relazione. Il gesto è goffo (volutamente) ma liberatorio, un’esplosione autentica di umanità. La presenza di Matilde Gioli ha un suo perchè: tra lei e Alessandra c’è un legame consolidato, nato da un’intensa esibizione insieme a Sanremo 2021 dedicata ai lavoratori dello spettacolo.

Il testo di Cose Stupide

Sognavo per noi

Una vita come tanti

Uscire fuori con il freddo

Che dà un tocco di mistero alla tua malinconia

Io non ti appartenevo

Ero solo un’altra donna nel tuo letto

A pensarci mi bastava, ma che scema

Dai, prendi il tuo cappotto nero che alla fine mi sta meglio

Oh Oh oh Oh

Ti direi che con te invecchierei ma la notte è giovane

Non perdiamoci in chiacchiere, per carità

Io con te non ci voglio parlare di cose stupide, così stupide

E lo so che soffrirò, d’amore soffrirò, come un cane soffrirò

Non te lo posso dire, per carità

che ogni volta finiamo a parlare di cose stupide, così stupide.

È strano rincontrarsi dopo tanto sotto un fulmine

Mi chiedi come stai ma non saprei riassumere in un attimo

magari evito, “non fare la drammatica”, diresti tu

Che tanto non ti appartenevo

Ero solo un’altra donna nel tuo letto

Ti prego non mi dire “Non è vero”

No, non siamo mai stati male, non siamo mai stati meglio, tu lo sai

Oh Oh oh Oh

Ti direi che con te invecchierei ma la notte è giovane

Non perdiamoci in chiacchiere, per carità

Io con te non ci voglio parlare di cose stupide, così stupide

E lo so che soffrirò, d’amore soffrirò, come un cane soffrirò

Non te lo posso dire, per carità

che ogni volta finiamo a parlare di cose stupide, così stupide.

soffrirò, d’amore soffrirò, come un cane soffrirò

Ma poi starò meglio

soffrirò, d’amore soffrirò, come un cane soffrirò

Ma che importa o no se un giorno

soffrirò, d’amore soffrirò, come un cane soffrirò

Non te lo posso dire, per carità

che ogni volta finiamo a parlare di cose stupide, così stupide.