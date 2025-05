Testo e significato di Bella Davvero, il nuovo brano di Ultimo

In un panorama musicale affollato e in cui non è sempre semplice distinguersi, Ultimo è riuscito a fare qualcosa di raro: costruire un’identità che si riconosce al primo verso.

Dietro lo pseudonimo si cela Niccolò Moriconi, romano, classe ’96, cresciuto in un quartiere di periferia, con un acceso desiderio di dare voce al proprio amore per la musica. Determinato, tenace, non si è arreso al primo ostacolo e ha ottenuto un successo incredibile.

La sua definizione di “cantautorap” è una sintesi autentica di quella che ritiene essere la sua identità musicale: da un lato la profondità emotiva e la vulnerabilità del miglior cantautorato italiano, dall’altro il battito urbano dell’hip hop, l’urgenza della parola detta senza filtri, il dolore trasformato in ritmo.

Ma Ultimo è molto più di uno stile. È una voce graffiata, intensa, imperfetta quanto basta da risultare vera e sottile scrittura. È lui a firmare ogni brano e curare ogni dettaglio. Dai primi lavori come Pianeti, fino alla maturità più consapevole di Peter Pan, il suo percorso non è stato una scalata rapida, ma una costruzione coerente, fatta di concerti sold out e fedeltà ai propri testi.

Ultimo ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo “Bella davvero” (uscito lo scorso 18 aprile), un brano che ripercorre un amore giovanile, che tuttavia vive nei ricordi.

Bella davvero, testo del brano di Ultimo

Mi ricordo di te

Eri bella, eri bella, eri bella

E dormivi così col pigiama tuo blu

Che ti andava un po’ stretto e forse era troppo leggero

Mi ricordo di te

Eri bella, eri bella, eri bella sul serio

Te ne stavi così

Con il tuo naso all’insù

Indicando e piangendo qui sotto st’inutile cielo

Ti ricordi di me

Ero zitto, ero zitto, ero zitto davvero

Me ne stavo così

Col cappuccio all’insù

Sempre schivo e in disparte ma in fondo col cuore sincero

Era bello per me

Era bello, еra bello, era bello davvеro

Mi guardavi come dipendesse soltanto da me

Tu mi bucavi con gli occhi e in un colpo eri dentro di me

Mi ricordo di te

Mi ricordo di te

Eri bella, eri bella, eri bella

E parlavi di un mondo che adesso però qui non c’è

E mi sento da solo anche se sei di fianco di me

Mi ricordo di te

Avevamo un sogno in tasca

Sigarette e birre in piazza

Sapevamo di arroganza

Timidezza e vita sparsa

Noi

Tra dubbi e incertezze

Le lacrime nere noi

Avevamo quel poco per ridere tutte le sere

Ma era bello, era bello, era bello davvero

Dimmi perché la vita di colpo ci ha portato qui

A parlare così

Come fossimo stelle già spente che vedi per caso nel cielo

È finita, è finita, è finita davvero

Ma io sento che un giorno per caso ritornerai qui

Siamo stelle per sempre vicine ad un pezzo di cielo

Eri bella, eri bella, eri bella, ero bella davvero

Tarara-tarara -tarara

Tarara-tarara -tarara

Siamo stelle per sempre vicine ad un pezzo di cielo

Eri bella, eri bella, eri bella, ero bella davvero

Bella davvero, significato del nuovo singolo del cantante romano

Con Bella davvero, Ultimo firma una delle sue ballate più sincere e disarmanti, un brano che non si limita a raccontare una storia d’amore passata, ma la cristallizza nella memoria collettiva di una generazione.

È un viaggio intimo tra i frammenti di un tempo che non ritorna, dove la bellezza non è una superficiale caratteristica esteriore, ma vive nella purezza di qualcosa che sembra ormai perduto. Sono i piccoli dettagli che fanno grande un amore giovane: un pigiama troppo sottile nelle sere d’inverno, le lacrime sotto il cielo, le birre bevute in piazza e sogni di ciò che ora pare essere svanito.

Ultimo racconta dell’apparente durezza di un ragazzo introverso che in realtà, sente tutto nel profondo. Lei invece, più luminosa, più idealista, parlava di un mondo migliore. Il cantautore sembra porre l’accento sulla bellezza di un passato ormai giunto al termine, di cui però si conservano intatti i ricordi.

Il videoclip amplifica l’emozione: un incontro casuale tra due ex, Roma sullo sfondo, e una canzone che rompe il silenzio degli anni. Il palco è improvvisato, ma l’impatto è reale.

Bella davvero non è solo il titolo di una canzone. È un modo per dire che anche ciò che finisce può restare eterno.