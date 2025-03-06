Più in alto è una canzone di Dutch Nazari feat. Frah Quintale uscita il 22 aprile 2022. A inizio marzo 2025 il brano risulta essere tra i più virali. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

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Leggi il testo di Più in alto, Dutch Nazari feat. Frah Quintale.

Cicatrici sui miei alibi

Condizioni impresentabili

Telecamere negli angoli intorno

Ieri col vino a fiumi dentro ai calici

Che oggi macchia ancora gli abiti

Passatempi di chi non ha mai sonno

Poi sento delle note dalla metro gialla

Sotto a una lampada di vetro gialla

Do un euro ad uno con una chitarra

E lui mi canta indietro “Gianna”

Rugiada sul mio vetro

È il tempo che lo appanna

Che non ritorna indietro

E ormai la calma non so dove trovarla

Sembra che ci sia un fiore che complica il mio prato

Qualcosa che non gira mai il dado

Sembra che sia pieno di stelle invisibili al mio cielo

Sorrisi a cui non credo, ma

(Magari invece si può)

Cambiare percorso, svegliarsi col sole, fare pace di nuovo

Cadere a terra e aver voglia di correre ancora

(Magari invece si può)

Pensare che in fondo non conta il dolore se ho imparato qualcosa

Cadere a terra e aver voglia di correre ancora

(Magari invece si può)

Tagliare il traguardo in leggero ritardo, non essere il primo

Cadere a terra e aver voglia di correre ancora (Ancora)

Non sentirsi completi, ma sentirsi contenti, tutto bene finora

Sono caduto, ma ho voglia di correre ancora (Ancora)

Se sono rimasto sul fondo, è soltanto

Perché stavo prendendo la rincorsa

Se sono rimasto sul fondo, è soltanto

Per risalire ancora più in alto, più in alto ancora

Questa vita è una giostra, cavalli da corsa, mi gira la testa

Sui tuoi graffi cerotti, sto in giro la notte, ascoltiamo la techno

Sto cercando una scusa per fare una festa e brindare lo stesso

Questo fumo non calma davvero, fa solo tossire più spesso

Quello che so è che è un mondo aggrovigliato

Come auricolari dentro alle mie tasche

Così complicato, un grande rompicapo

Non sai quante volte mi son fatto vasche

Però poi sbagliavo la fottuta strada

Testa-coda con un Opel Corsa

Torno indietro prima che sia tardi

Ma stavolta prendo la rincorsa

Nel filo che lega i miei pensieri ho come un nodo

Risposte che non trovo

Oggi lo sai mi sembra che ci siano grosse nubi nel mio cielo

Ma so che è passeggero

(Magari invece si può)

Cambiare percorso, svegliarsi col sole, fare pace di nuovo

Cadere a terra e aver voglia di correre ancora

(Magari invece si può)

Pensare che in fondo non conta il dolore se ho imparato qualcosa

Cadere a terra e aver voglia di correre ancora

(Magari invece si può)

Tagliare il traguardo in leggero ritardo, non essere il primo

Cadere a terra e aver voglia di correre ancora (Ancora)

Non sentirsi completi, ma sentirsi contenti, tutto bene finora

Sono caduto, ma ho voglia di correre ancora (Ancora)

Se sono rimasto sul fondo, è soltanto

Perché stavo prendendo la rincorsa

Se sono rimasto sul fondo, è soltanto

Per risalire ancora più in alto, più in alto ancora