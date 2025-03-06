Più in alto, Dutch Nazari feat. Frah Quintale: testo e significato della canzone
Testo e significato di “Più in alto” di Dutch Nazari feat. Frah Quintale: un messaggio positivo di crescita personale e di riscatto
Più in alto è una canzone di Dutch Nazari feat. Frah Quintale uscita il 22 aprile 2022. A inizio marzo 2025 il brano risulta essere tra i più virali. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.
CLICCA QUI PER ASCOLTARE “PIU’ IN ALTO” DI DUTCH NAZARI E FRAH QUINTALE.
Il testo di Più in alto, Dutch Nazari feat. Frah Quintale
Leggi il testo di Più in alto, Dutch Nazari feat. Frah Quintale.
Cicatrici sui miei alibi
Condizioni impresentabili
Telecamere negli angoli intorno
Ieri col vino a fiumi dentro ai calici
Che oggi macchia ancora gli abiti
Passatempi di chi non ha mai sonno
Poi sento delle note dalla metro gialla
Sotto a una lampada di vetro gialla
Do un euro ad uno con una chitarra
E lui mi canta indietro “Gianna”
Rugiada sul mio vetro
È il tempo che lo appanna
Che non ritorna indietro
E ormai la calma non so dove trovarla
Sembra che ci sia un fiore che complica il mio prato
Qualcosa che non gira mai il dado
Sembra che sia pieno di stelle invisibili al mio cielo
Sorrisi a cui non credo, ma
(Magari invece si può)
Cambiare percorso, svegliarsi col sole, fare pace di nuovo
Cadere a terra e aver voglia di correre ancora
(Magari invece si può)
Pensare che in fondo non conta il dolore se ho imparato qualcosa
Cadere a terra e aver voglia di correre ancora
(Magari invece si può)
Tagliare il traguardo in leggero ritardo, non essere il primo
Cadere a terra e aver voglia di correre ancora (Ancora)
Non sentirsi completi, ma sentirsi contenti, tutto bene finora
Sono caduto, ma ho voglia di correre ancora (Ancora)
Se sono rimasto sul fondo, è soltanto
Perché stavo prendendo la rincorsa
Se sono rimasto sul fondo, è soltanto
Per risalire ancora più in alto, più in alto ancora
Questa vita è una giostra, cavalli da corsa, mi gira la testa
Sui tuoi graffi cerotti, sto in giro la notte, ascoltiamo la techno
Sto cercando una scusa per fare una festa e brindare lo stesso
Questo fumo non calma davvero, fa solo tossire più spesso
Quello che so è che è un mondo aggrovigliato
Come auricolari dentro alle mie tasche
Così complicato, un grande rompicapo
Non sai quante volte mi son fatto vasche
Però poi sbagliavo la fottuta strada
Testa-coda con un Opel Corsa
Torno indietro prima che sia tardi
Ma stavolta prendo la rincorsa
Nel filo che lega i miei pensieri ho come un nodo
Risposte che non trovo
Oggi lo sai mi sembra che ci siano grosse nubi nel mio cielo
Ma so che è passeggero
(Magari invece si può)
Cambiare percorso, svegliarsi col sole, fare pace di nuovo
Cadere a terra e aver voglia di correre ancora
(Magari invece si può)
Pensare che in fondo non conta il dolore se ho imparato qualcosa
Cadere a terra e aver voglia di correre ancora
(Magari invece si può)
Tagliare il traguardo in leggero ritardo, non essere il primo
Cadere a terra e aver voglia di correre ancora (Ancora)
Non sentirsi completi, ma sentirsi contenti, tutto bene finora
Sono caduto, ma ho voglia di correre ancora (Ancora)
Se sono rimasto sul fondo, è soltanto
Perché stavo prendendo la rincorsa
Se sono rimasto sul fondo, è soltanto
Per risalire ancora più in alto, più in alto ancora
Il significato della canzone Più in alto, Dutch Nazari feat. Frah Quintale
Questa canzone parla di momenti difficili, di cadute e di errori, ma anche della voglia di rialzarsi e ricominciare. Viene descritta una realtà caotica, fatta di notti insonni, ricordi confusi e un senso di smarrimento (“Questa vita è una giostra, cavalli da corsa, mi gira la testa”).
C’è una forte introspezione sul dolore e sulle esperienze passate, simboleggiate da “cicatrici sui miei alibi” e da immagini di solitudine e disillusione. Tuttavia, il messaggio centrale è quello della resilienza: anche se si cade, si può sempre trovare la forza di rialzarsi e “correre ancora”.
Il ritornello esprime questa speranza: “Magari invece si può” cambiare il proprio destino, imparare dagli errori e non sentirsi sconfitti solo perché si arriva in ritardo rispetto agli altri. L’importante non è essere perfetti, ma essere in grado di trovare un senso nella propria strada.
L’idea della “rincorsa” diventa simbolica: restare “sul fondo” non è necessariamente una sconfitta, ma un momento per raccogliere le energie prima di risalire “più in alto ancora”. La canzone trasmette quindi un messaggio positivo di crescita personale e di riscatto.