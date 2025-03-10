Nokia è una canzone di Drake disponibile dal 14 febbraio 2025 e tratta dal disco “Some Sexy Songs 4 u“. Si tratta di un disco collaborativo di PartyNextDoor e Drake e presenta featuring di Pim, Yebba e Chino Pacas. La produzione è stata curata da PartyNextDoor e dai frequenti collaboratori di Drake Noel Cadastre, Gordo e Jordan Ullman.

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Leggi la traduzione in italiano di Nokia di Drake.

Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi diavolo sta chiamando?)

Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi diavolo sta chiamando?)

Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi diavolo sta chiamando?)

Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi diavolo sta chiamando?)

Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi? Chi?)

Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi? Chi?)

Chi sta chiamando il mio telefono? (Yeah, yeah)

Chi sta chiamando il mio telefono? (OVO Sound, 2025)

Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi diavolo sta chiamando?)

Chi sta chiamando il mio telefono?

È Stacy? (Chi sta chiamando il mio telefono?)

È Becky? (Chi sta chiamando il mio telefono?)

È Keisha? (Chi sta chiamando il mio telefono?)

È Ellie? (Chi sta chiamando il mio telefono?)

Era Dani? (Chi sta chiamando il mio telefono?)

È PARTY? (Chi sta chiamando il mio telefono?)

Dov’è la festa? (Dove cazzo sta la festa?)

Mandami la posizione (Dove cazzo sta la festa?)

Il modo in cui mi sento ora, mi fa pensare che dovremmo stare soli

Quindi se stai solo giocando, dì alla tua amica: “Porta il tuo bel culo a casa”, e sul serio

Smettila di provocarmi, sì, cosa? Smettila di provocarmi

Potrei cambiarti la vita con una facilità assurda

Continuo a pregarti di restare, ma te ne stai andando

Te ne stai andando, abbiamo le armi nel club illegalmente

Tutta la zona del “6ix” crede in me

Abbiamo membri a est della DVP

Abbiamo membri a ovest sulla 401

Avevamo il controllo del gioco, ma c’è ancora altro in arrivo

Devi muovere quel culo fino al sorgere del sole

Vuoi drink per le ragazze? Allora ordinane un po’

Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi diavolo è?)

Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi diavolo sta chiamando?)

Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi diavolo sta chiamando?)

Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi diavolo sta chiamando?)

Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi? Chi?)

Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi? Chi?)

Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi? Chi?)

Chi sta chiamando il mio— (Ayy)

È Stacy? (Chi sta chiamando il mio telefono?)

È Becky? (Chi sta chiamando il mio telefono?)

È Keisha? (Chi sta chiamando il mio telefono?)

È Ashley? (Chi sta chiamando il mio telefono?)

Era Dani? (Chi sta chiamando il mio telefono?)

È PARTY? (Chi sta chiamando il mio telefono?)

Dov’è la festa? (Dove cazzo sta la festa?)

Mandami la posizione (Dove cazzo sta la festa?)

Baby girl

Baby girl

Baby girl

Baby girl

Fammi vedere come balli, fammi vedere come giri

Scuoti quel culo nel club con le tue amiche

Fatti una foto per Instagram, falla vedere a tutto il mondo (Falla vedere a tutto il mondo), yeah

Quella è la tua migliore amica?

Ti riempirò di ghiaccio (diamanti) come Gretzky

Ti taggo sui social come “benediciamici”

Vai in pista, fai la pazza, impressionami

Baby girl

Fammi vedere come balli, fammi vedere come giri

Scuoti quel culo nel club con le tue amiche

Fatti una foto per Instagram, falla vedere a tutto il mondo (Falla vedere a tutto il mondo), yeah

Quella è la tua migliore amica?

Ti riempirò di ghiaccio (diamanti) come Gretzky

Ti taggo sui social come “benediciamici”

Vai in pista, fai la pazza, impressionami

Ayy, quante ragazze ci sono in questo club?

Siamo solo io e te, amore mio?

Non voglio chiamarti “ragazza facile”

È solo che ho sentito certe cose su di te, amore mio

E sei proprio come me, se è vero, amore mio, ayy

Puoi vedere attraverso di me, amore mio, ayy

Vedo che hai la vita stretta, amore mio, ayy

Hai un po’ di bassi nello stereo della macchina, amore mio, dannazione

Quante ragazze ci sono in questo club?

Siamo davvero solo io e te, amore mio?

Sai che mio padre e i suoi amici erano dei veri pimp

Sei mai stata giù a Memphis, Tennessee, amore mio? Uh

Non sto dicendo che sono d’accordo, amore mio

Ti sto solo dicendo quello che vedo, amore mio

Ho drink, battute, sesso e contanti

Queste sono quattro cose che posso garantirti, amore mio, ayy

Baby girl

Fammi vedere come balli, fammi vedere come giri

Scuoti quel culo nel club con le tue amiche

Fatti una foto per Instagram, falla vedere a tutto il mondo (Falla vedere a tutto il mondo), yeah

Quella è la tua migliore amica?

Ti riempirò di ghiaccio (diamanti) come Gretzky

Sono tuo come mi benedicessi

Vai in pista, fai la pazza, impressionami

Baby girl

Fammi vedere come balli, fammi vedere come giri

Scuoti quel culo nel club con le tue amiche

Fatti una foto per Instagram, falla vedere a tutto il mondo (Falla vedere a tutto il mondo), yeah

Quella è la tua migliore amica?

Ti riempirò di ghiaccio (diamanti) come Gretzky

Sono tuo come se mi benedicessi

Vai in pista, fai la pazza, impressionami