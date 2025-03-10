Nokia, Drake: testo, traduzione in italiano e significato della canzone
Traduzione in italiano, testo e significato di “Nokia” di Drake, un mix di edonismo, seduzione e ostentazione di status tipico della scena hip-hop e R&B
Nokia è una canzone di Drake disponibile dal 14 febbraio 2025 e tratta dal disco “Some Sexy Songs 4 u“. Si tratta di un disco collaborativo di PartyNextDoor e Drake e presenta featuring di Pim, Yebba e Chino Pacas. La produzione è stata curata da PartyNextDoor e dai frequenti collaboratori di Drake Noel Cadastre, Gordo e Jordan Ullman.
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Il testo di Nokia di Drake
Leggi il testo di Nokia di Drake.
Who’s callin’ my phone? (Who’s callin’ that shit?)
Who’s callin’ my phone? (Who’s callin’ that shit?)
Who’s callin’ my phone? (Who’s callin’ that shit?)
Who’s callin’ my phone? (Who’s callin’ that shit?)
Who’s callin’ my phone? (Who? Who?)
Who’s callin’ my phone? (Who? Who?)
Who’s callin’ my phone? (Yeah, yeah)
Who’s callin’ my phone? (OVO Sound, 2025)
Who’s callin’ my phone? (Who’s callin’ that shit?)
Who’s callin’ my phone?
Is it Stacy? (Who’s callin’ my phone?)
Is it Becky? (Who’s callin’ my phone?)
Is it Keisha? (Who’s callin’ my phone?)
Is it Ellie? (Who’s callin’ my phone?)
Was it Dani? (Who’s callin’ my phone?)
Is it PARTY? (Who’s callin’ my phone?)
Where’s the function? (Where the fuck the function?)
Send the addy (Where the fuck the function?)
The way I feel right now, I feel like we need to be all alone
So if you just playin’ around, you need to tell your girl, “Take your fine ass home,” and that’s real
Stop teasin’ me, yeah, what? Stop teasin’ me
I could change your life so easily
I keep beggin’ you to stay, but you’re leavin’ me
Leavin’ me, we got sticks in the club illegally
Got the whole 6ix side, they believe in me
We got members east of the DVP
We got members west on the 401
We had a lock on the game, but it’s more to come
You gotta pop that ass ‘til the morning come
You want shots for the girls? Then order some
Who’s callin’ my phone? (Who’s callin’ that?)
Who’s callin’ my phone? (Who’s callin’ that shit?)
Who’s callin’ my phone? (Who’s callin’ that shit?)
Who’s callin’ my phone? (Who’s callin’ that shit?)
Who’s callin’ my phone? (Who? Who?)
Who’s callin’ my phone? (Who? Who?)
Who’s callin’ my phone? (Who? Who?)
Who’s callin’ my— (Ayy)
Is it Stacy? (Who’s callin’ my phone?)
Is it Becky? (Who’s callin’ my phone?)
Is it Keisha? (Who’s callin’ my phone?)
Is it Ashley? (Who’s callin’ my phone?)
Was it Dani? (Who’s callin’ my phone?)
Is it PARTY? (Who’s callin’ my phone?)
Where’s the function? (Where the fuck the function?)
Send the addy (Where the fuck the function?)
Baby girl
Baby girl
Baby girl
Baby girl
Let me see you do your dance, let me see you twirl
Shakin’ ass in the club with your homegirls
Take a pic for the ‘Gram, show the whole world (Show the whole world), yeah
Is that your bestie?
I’ma ice both of y’all like Gretzky
I’ma at you like bless me
Hit the dance floor, get nasty, impress me
Baby girl
Let me see you do your dance, let me see you twirl
Shakin’ ass in the club with your homegirls
Take a pic for the ‘Gram, show the whole world (Show the whole world), yeah
Is that your bestie?
I’ma ice both of y’all like Gretzky
I’ma at you like bless me
Hit the dance floor, get nasty, impress me
Ayy, how many hoes in this club?
Is it just me and you, my love?
I don’t mean to call you no ho
I just heard about the things that you do, my love
And you’re just like me, if it’s true, my love, ayy
You could see right through my love, ayy
I see your waist shrunk, my love, ayy
You got some bass in the trunk, my love, damn
How many hoes in this club?
Is it really just me, my love?
You know my dad ‘nem pimpin’ for real
You ever been down to Memphis, Tennessee, my love? Uh
I ain’t sayin’ I agree, my love
I’m just tellin’ you the things that I see, my love
I got drinks, jokes, sex, and cash
Those are four things I can guarantee, my love, ayy
Baby girl
Let me see you do your dance, let me see you twirl
Shakin’ ass in the club with your homegirls
Take a pic for the ‘Gram, show the whole world (Show the whole world), yeah
Is that your bestie?
I’ma ice both of y’all like Gretzky
I’ma at you like bless me
Hit the dance floor, get nasty, impress me
Baby girl
Let me see you do your dance, let me see you twirl
Shakin’ ass in the club with your homegirls
Take a pic for the ‘Gram, show the whole world (Show the whole world), yeah
Is that your bestie?
I’ma ice both of y’all like Gretzky
I’ma at you like bless me
Hit the dance floor, get nasty, impress me
Nokia di Drake, la traduzione in italiano
Leggi la traduzione in italiano di Nokia di Drake.
Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi diavolo sta chiamando?)
Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi diavolo sta chiamando?)
Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi diavolo sta chiamando?)
Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi diavolo sta chiamando?)
Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi? Chi?)
Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi? Chi?)
Chi sta chiamando il mio telefono? (Yeah, yeah)
Chi sta chiamando il mio telefono? (OVO Sound, 2025)
Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi diavolo sta chiamando?)
Chi sta chiamando il mio telefono?
È Stacy? (Chi sta chiamando il mio telefono?)
È Becky? (Chi sta chiamando il mio telefono?)
È Keisha? (Chi sta chiamando il mio telefono?)
È Ellie? (Chi sta chiamando il mio telefono?)
Era Dani? (Chi sta chiamando il mio telefono?)
È PARTY? (Chi sta chiamando il mio telefono?)
Dov’è la festa? (Dove cazzo sta la festa?)
Mandami la posizione (Dove cazzo sta la festa?)
Il modo in cui mi sento ora, mi fa pensare che dovremmo stare soli
Quindi se stai solo giocando, dì alla tua amica: “Porta il tuo bel culo a casa”, e sul serio
Smettila di provocarmi, sì, cosa? Smettila di provocarmi
Potrei cambiarti la vita con una facilità assurda
Continuo a pregarti di restare, ma te ne stai andando
Te ne stai andando, abbiamo le armi nel club illegalmente
Tutta la zona del “6ix” crede in me
Abbiamo membri a est della DVP
Abbiamo membri a ovest sulla 401
Avevamo il controllo del gioco, ma c’è ancora altro in arrivo
Devi muovere quel culo fino al sorgere del sole
Vuoi drink per le ragazze? Allora ordinane un po’
Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi diavolo è?)
Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi diavolo sta chiamando?)
Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi diavolo sta chiamando?)
Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi diavolo sta chiamando?)
Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi? Chi?)
Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi? Chi?)
Chi sta chiamando il mio telefono? (Chi? Chi?)
Chi sta chiamando il mio— (Ayy)
È Stacy? (Chi sta chiamando il mio telefono?)
È Becky? (Chi sta chiamando il mio telefono?)
È Keisha? (Chi sta chiamando il mio telefono?)
È Ashley? (Chi sta chiamando il mio telefono?)
Era Dani? (Chi sta chiamando il mio telefono?)
È PARTY? (Chi sta chiamando il mio telefono?)
Dov’è la festa? (Dove cazzo sta la festa?)
Mandami la posizione (Dove cazzo sta la festa?)
Baby girl
Baby girl
Baby girl
Baby girl
Fammi vedere come balli, fammi vedere come giri
Scuoti quel culo nel club con le tue amiche
Fatti una foto per Instagram, falla vedere a tutto il mondo (Falla vedere a tutto il mondo), yeah
Quella è la tua migliore amica?
Ti riempirò di ghiaccio (diamanti) come Gretzky
Ti taggo sui social come “benediciamici”
Vai in pista, fai la pazza, impressionami
Baby girl
Fammi vedere come balli, fammi vedere come giri
Scuoti quel culo nel club con le tue amiche
Fatti una foto per Instagram, falla vedere a tutto il mondo (Falla vedere a tutto il mondo), yeah
Quella è la tua migliore amica?
Ti riempirò di ghiaccio (diamanti) come Gretzky
Ti taggo sui social come “benediciamici”
Vai in pista, fai la pazza, impressionami
Ayy, quante ragazze ci sono in questo club?
Siamo solo io e te, amore mio?
Non voglio chiamarti “ragazza facile”
È solo che ho sentito certe cose su di te, amore mio
E sei proprio come me, se è vero, amore mio, ayy
Puoi vedere attraverso di me, amore mio, ayy
Vedo che hai la vita stretta, amore mio, ayy
Hai un po’ di bassi nello stereo della macchina, amore mio, dannazione
Quante ragazze ci sono in questo club?
Siamo davvero solo io e te, amore mio?
Sai che mio padre e i suoi amici erano dei veri pimp
Sei mai stata giù a Memphis, Tennessee, amore mio? Uh
Non sto dicendo che sono d’accordo, amore mio
Ti sto solo dicendo quello che vedo, amore mio
Ho drink, battute, sesso e contanti
Queste sono quattro cose che posso garantirti, amore mio, ayy
Baby girl
Fammi vedere come balli, fammi vedere come giri
Scuoti quel culo nel club con le tue amiche
Fatti una foto per Instagram, falla vedere a tutto il mondo (Falla vedere a tutto il mondo), yeah
Quella è la tua migliore amica?
Ti riempirò di ghiaccio (diamanti) come Gretzky
Sono tuo come mi benedicessi
Vai in pista, fai la pazza, impressionami
Baby girl
Fammi vedere come balli, fammi vedere come giri
Scuoti quel culo nel club con le tue amiche
Fatti una foto per Instagram, falla vedere a tutto il mondo (Falla vedere a tutto il mondo), yeah
Quella è la tua migliore amica?
Ti riempirò di ghiaccio (diamanti) come Gretzky
Sono tuo come se mi benedicessi
Vai in pista, fai la pazza, impressionami
Il significato della canzone Nokia di Drake
“NOKIA” di Drake è un brano che mette in luce le complessità della vita notturna, le relazioni fugaci e la lotta per bilanciare il fascino della fama con il desiderio di autenticità. Fin dalla prima riga, “Who’s callin’ my phone?”, Drake imposta il tono per una canzone che ruota attorno all’attenzione costante che riceve e all’ambiguità delle sue connessioni. Il ripetuto interrogarsi su chi lo sta chiamando simboleggia le distrazioni che derivano dalla fama, dove più donne competono per la sua attenzione ma nessuna sembra soddisfare i suoi desideri più profondi.
Questo pezzo ruota attorno a un’atmosfera da club, ricca di lusso, donne e ostentazione di status. Il ritornello “Who’s callin’ my phone?” ripetuto più volte suggerisce che il protagonista riceve molte chiamate, probabilmente da donne con cui ha avuto a che fare o da persone che vogliono la sua attenzione. I nomi elencati (Stacy, Becky, Keisha, ecc.) danno l’idea di una lista di ex o ragazze che cercano di mettersi in contatto con lui.
Ci sono riferimenti a club, alcol e divertimento sfrenato. Frasi come “Where’s the function? (Where the f** the function?) Send the addy”* fanno intendere che voglia sapere dove si trova la festa e chiede l’indirizzo per andarci.
Si rivolge direttamente a una ragazza chiamandola “baby girl”, invitandola a ballare e divertirsi con le amiche (“Let me see you do your dance, let me see you twirl”). È evidente un gioco di seduzione, con accenni alla bellezza e alla voglia di impressionarlo.
Non mancano riferimenti al successo e alla ricchezza. La frase “I’ma ice both of y’all like Gretzky” allude a comprare gioielli costosi per due ragazze, paragonandosi alla leggenda dell’hockey Wayne Gretzky. Inoltre, con “We got sticks in the club illegally”, sembra suggerire la presenza di armi, simbolo di potere e protezione nel contesto hip-hop.
Il protagonista è consapevole di essere osservato e desiderato (“Got the whole 6ix side, they believe in me”), un chiaro riferimento a Toronto, la città di Drake e dell’etichetta OVO Sound.
In sintesi, il brano è un mix di edonismo, seduzione e ostentazione di status tipico della scena hip-hop e R&B contemporanea, con un beat ipnotico e un ritornello martellante che enfatizza il senso di popolarità e desiderio attorno al protagonista.